Flamenco y ballet: la agenda del Festival de Granada para este sábado

El Festival de Granada presenta este sábado 18 de julio una agenda prometedora.

En primer lugar, el espectáculo Amelia tendrá lugar en el Teatro Alhambra a las 12:00 horas. La estadounidense Amelia Earhart nació en una familia acomodada, pero tuvo una infancia difícil. Inquieta y atrevida, se interesó muy pronto por los automóviles y los aviones. Con el tiempo sería la primera mujer en cruzar el Atlántico en uno de ellos. Aquella odisea tuvo lugar a finales de la primavera de 1928. Marea Danza y La Teta Calva se han inspirado en ella para, a través de los lenguajes universales de la danza y el flamenco, ofrecer una historia de aventuras, de superación y de audacia en un espectáculo para todos los públicos que en 2018 fue ya premiado en Fetén, prestigiosa feria de artes escénicas para niños.

En el Cuartel de las Palmas, a las 21:30 horas, tendrá lugar ‘Buenas noches Europa’, el espectáculo dirigido por Omar Meza. En Buenas noches Europa la guerra obliga a un grupo de personas a migrar, desplazarse a otro lugar y abandonar todo lo que hasta entonces había sido la vida para ellos. Desde ahí, no queda más que construir un destino, aventurarse al mar y, desde ese preciso instante, comenzar a olvidar. Inventarlo todo de nuevo: un nombre, una identidad, unas razones y, en definitiva, dar un sentido a la ardua tarea de vivir en esta vieja y cansada Europa, tan mayor, que no recuerda casi nada, y con tanto miedo, que no abre las puertas a nadie.

El espectáculo cuenta con Paco Pascual, guion y dramaturgia, y Cristina Quijera, en la coreografía, además de los actores de la compañía. Animasur Teatro está especializada en teatro de calle y ofrece formación en artes escénicas y circenses, actividad que culminó con la fundación de la Escuela Internacional de Circo y Teatro CAU de Granada. Es una compañía comprometida, con un estilo claro de reivindicación y que busca al público joven. Su objetivo es provocar la reacción instintiva de los espectadores a través de la realización de montajes con un fuerte impacto visual.

Una hora más tarde, a las 22:30 horas en Zafarraya, El cantante Duquende acompañado a la guitarra flamenca de Paco Soto y en la percusión de Sabú Porrina, hará un recorrido por los cantes tradicionales a través de algunas piezas de la discografía del propio artista, recuerdos a Camarón y algunas composiciones del guitarrista Paco Soto.

Duquende (Juan Cortés), nació en Sabadell en el seno de una familia gitana. A los ocho años Camarón de la Isla lo invitó a debutar en los escenarios, acompañándole él mismo a la guitarra. Su actuación tuvo tal impacto que fue solicitado por promotores y casas discográficas, pero sus padres se opusieron a que se dedicara profesionalmente a la música a tan temprana edad. En 1992 Duquende inicia una brillante carrera que le ha llevado por destacados teatros y auditorios españoles, como Palau de la Música Catalana de Barcelona, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Palau de la Música de Valencia, Auditorio de Zaragoza, Auditorio Manuel de Falla de Granada, Teatro Lope de Vega y Teatro Central de Sevilla, entre otros.

A la misma hora, el Teatro del Generalife presenciará les Ballets de Monte-Carlo. El director de la célebre compañía monegasca, Jean-Christophe Maillot, creó este ballet para el Bolshoi en 2014 y se convertía así en el primer coreógrafo extranjero que trabajaba con el prestigioso elenco de Moscú desde hacía 279 años. La azarosa historia del matrimonio entre Petruchio y Catalina que William Shakespeare publicó a finales del siglo XVI, se viste en esta coreografía con elegantes trajes minimalistas y un espacio escénico diseñado sobre todo en blanco, color siempre protagonista en las obras de Maillot. Con lenguaje neoclásico en puntas sobre una chispeante partitura, la apasionada trama de La fierecilla domada se traduce en manos de este prolífico coreógrafo no en una lucha hombre-mujer, sino en el encuentro de dos fuertes personalidades que se ven reflejadas a sí mismas una en la otra.

El ballet se presenta en dos actos sobre la obra de William Shakespeare y con música de Dmitri Shostakóvich. Cuenta con el patrocinio de Securitas.

Asimismo, Jean-Christophe Maillot ha querido enriquecer el repertorio de los Ballets invitando a los más importantes coreógrafos de nuestra época, pero al mismo tiempo permitiendo a los jóvenes creadores trabajar con el instrumento excepcional que componen los 50 bailarines de los Ballets de Monte-Carlo. En la actualidad, creación, formación y difusión se reúnen en Mónaco y se ponen al servicio del arte de la coreografía de una forma inédita hasta entonces en el mundo de la danza.

Por último, a las 00:00 horas, Carmen Linares acabará la noche en el Palacio de los Córdova. Carmen Linares ha conquistado por méritos propios un lugar privilegiado en la cultura española contemporánea. Pertenece a la mejor generación del flamenco junto a Camarón, Paco de Lucía, Enrique Morente, Manolo Sanlúcar, José Mercé y Tomatito. Carmen Linares está reconocida como una leyenda del flamenco. Carmen Linares es un símbolo, emblema y mito. Con ella ocurre un milagro musical que la convierte en exquisita cantaora de cuantas formas jondas existen: la redondez. Esta noche mostrará al pie de la Alhambra, desde el Palacio de los Córdova, sus 40 años de trayectoria. 40 años que la han encumbrado y eternizado, en vida, como una de las voces más importantes del flamenco de todos los tiempos. Este espectáculo es su gran homenaje al arte flamenco, y cuenta además con la colaboración especial de Marina Heredia (cante) y Miguel Ángel Cortés (guitarra).