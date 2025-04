Fernando Tejero: "Seguiremos luchando por la cultura y nunca morirá por más que algunos se empeñen"

Fernando Tejero (Córdoba, 1965) es un nombre propio dentro del mundo de la interpretación en España. El actor cuenta con una extensa carrera en la que ha tenido la oportunidad de traspasar la piel de muchos espectadores y quedarse en sus retinas a través de numerosos personajes. Este fin de semana se encuentra en Granada, concretamente en el Teatro Isabel La Católica, que acoge la obra 'Camino al Zoo'. Habla con el poso que dan los años y la experiencia, pero en su fuego interno mantiene la pasión y las ganas de aprender.

Pregunta (P): Aunque es de Córdoba, se fuiste a estudiar a la Escuela de Teatro de Cristina Rota en Madrid. ¿cómo recuerda esos inicios con la compañía Animalario?

Respuesta (R): Fue una maravilla porque, cuando yo empiezo, ellos ya estaban terminando y algunos ya eran conocidos. Nathalie Poza, Andrés Lima, Ernesto Alterio y Alberto San Juan, que me vio en una muestra de la escuela y me propuso trabajar con ellos. Para mí fue un honor formar parte de un reparto que hoy en día sería impensable; estaban Roberto Álamo, Antonio de la Torre, Willy Toledo, Malena Alterio, Jorge Bosch o Javivi. Aquello fue maravilloso.

P: Dicen a veces en el mundillo de la maldición del Goya, que cuando le dan el de Actor Revelación te pasas años sin trabajar, ¿es verdad? A usted se lo dieron por 'Días de Fútbol', ¿le afectó?

R: Pues no, a mí no. De hecho, recuerdo que salió un reportaje, no sé si era en El País o en El Mundo, y se hablaba de esto, de este mito. Como la excepción que confirma la regla nos pusieron a Paz Vega y a mí. Yo no paré de trabajar ni he parado, afortunadamente. Y que siga así, toco madera.

P: En 2010 grabó la canción 'So payaso' con Melendi, ¿le gusta cantar?

R: Me gusta mucho cantar y he cantado con muchísima gente en conciertos. He cantado con Sabina, con Estopa, con Dani Martín o con Rozalén. Ahora me han ofrecido un musical y me lo estoy pensando porque tengo proyectos para el año que viene que no me gustaría dejar de hacer. Pero sí, me lo estoy pensando.

P: El tema de Extremoduro que grabó con Melendi era para un disco benéfico para Mali, un país azotado por muchas desgracias. Cuando uno es un actor conocido como usted ¿cree que es importante intentar que tu voz ayude a los demás?

R: Hombre, yo creo que, si para algo es importante nuestra imagen, es para eso. Causas como esta de Mali, causas benéficas, para poder ayudar al de enfrente, a la gente más necesitada, incluso para alzar la voz ante cualquier injusticia. Yo siempre hablo mucho, por ejemplo, del tema de la homofobia.

Hace poco, en una entrevista en 'El Hormiguero', decía que yo tenía miedo porque sigue pasando.. Acaba de suceder de nuevo. A un chico le han pegado una paliza en Murcia al grito de 'maricón'. Cuando yo hice ese comentario, hubo gente que decía que era un exagerado, que esto ya no pasaba, pero los haters están ahí. Desgraciadamente sigue pasando y, si nuestra imagen y nuestra voz sirven para apoyar causas tan necesarias como esta, bienvenido sea, claro que sí.

"Con mi acento he despertado el cariño de mucha gente"

P: ¿Qué pasa con el acento andaluz? Usted ha triunfado con su acento, pero a muchos les obligan a neutralizarlo diciendo que así trabajarán más

R: Parece que hay como un miedo sí, pero yo he mantenido mi acento, aunque depende del trabajo. Por ejemplo, en esta función, que me llamo Peter y soy de Nueva York, pues no voy a hacerlo con un acento andaluz, ¿no? Pero siempre que me lo permite el personaje lo mantengo, así uno se siente más libre cuando uno tira de eso, de sus raíces. Como mejor se trabaja es utilizando tu propio acento.

También es cierto que yo me acuerdo que cuando 'Aquí no hay quien viva', que yo salía con mi acento, se me echó mucha gente encima, porque decían 'ala, el portero tiene que ser el andaluz, ¿no?'. Yo decía que si de verdad les importan los andaluces, deben fijarse en que yo, como andaluz, con mi acento, he despertado el cariño de mucha gente.

P: Elige proyectos teatrales que tienen un lenguaje más cercano al teatro del absurdo. Obras de Peter Weiss, de Ionesco, y ahora un Albee; ¿Cree que el teatro es un territorio en el que se puede hablar más claro, en el que quizás hay menos censura? ¿Eliges usted estos proyectos más emblemáticos?

R: Sí, los escojo yo. 'Marat/Sade' no. Era de Animalario y yo estaba ahí, pero 'La cantante calva' de Ionesco la escogí yo y esta 'Camino al zoo' la escogí yo también. Nunca había trabajado con Juan Carlos Rubio y él quería trabajar conmigo y me decía 'pero tú, ¿qué es lo que quieres hacer?' y yo le decía que quiero hacer cosas que no hago en el cine o la televisión. Como además soy productor, porque yo, de cada función que he hecho, he coproducido, pues tengo la posibilidad de elegir, y esta función la elegí yo. Al principio se barajó la posibilidad de hacer '¿Quién teme a Virginia Woolf?', pero pensé que eso era harina de otro costal y decidí empezar con algo menos fuerte. Conocía 'Historia del zoo' porque en las escuelas se utiliza muchísimo para aprender y entonces Juan Carlos me propuso hacerla junto a su precuela Vida del hogar.

La primera vez que lo leí, si te soy sincero, te diré que me costó entender lo que quería contar, pero la segunda vez me atravesó. Es brutal. Me hinché de llorar y de reírme también, y dije 'yo quiero hacer esto'. No sé cómo va a salir, no sé cuál es, pero yo sí puedo decir que le voy a poner el alma entera. Y bueno, creo que hemos hecho una cosa bonita.

"Los años más bonitos de mi vida han sido los que estuve estudiando"

P: Se habla mucho de la inestabilidad de vuestra profesión, de lo difícil que es llegar a conseguirlo y mantenerse viviendo únicamente de la interpretación. Si un niño o un adolescente le dijera que quiere estudiar teatro, ¿qué le diría?

R: Pues paciencia, porque la paciencia es el talento de saber esperar y en esta profesión hay que hacerlo. Pero sobre todo que piense en aprender, aprender y aprender. Yo creo que los años más bonitos de mi vida han sido los años que estuve estudiando. Cada vez que tengo una oportunidad, cada vez que tengo un rato libre, yo sigo haciendo cursos. Hay que leer a los clásicos, hay que conocer la historia del teatro, hay que saber de donde venimos.

A mí me da mucha pena cuando estos actores jóvenes, que los hay súper preparados, pero hay otros que cuando les preguntas quién es Ibsen o quién es Albee o Chejov, y no lo saben. Eso es lamentable. Hay que prepararse porque en este oficio también se aprende y se aprende mucho. Lo bonito de este oficio precisamente es eso, aprender. También hay que tener mucha constancia y mucho esfuerzo, porque si uno quiere y se lo propone, yo creo que puede llegar. Además de tener suerte, yo creo que hay que tener ganas.

Recuerdo que en clase, igual porque era el mayor, porque empecé a estudiar tarde, sentía que tenía más ganas que nadie. Ya venía muy leído. Con 14 años leía Lorca. Yo llevo tatuado a Lorca. Soy actor por este señor porque en cuarto de EGB me mandan a leer 'La casa de Bernarda Alba' y yo me enamoro de esa función. Quería hacerla, aunque no tuviera personajes masculinos. Bueno, está Pepe Romano, pero en las sombras. Empecé a leer a Lorca y Lorca ha tenido que ver en mi vida en todo, como en mi ideología oen cómo soy. Me emociono porque además estamos en la tierra de Lorca. Para mí aprender es una gozada. Si esta profesión, aparte de para actuar, la utilizas para aprender, eso es maravilloso.

"Un país sin cultura es un país de analfabetos"

P: Estamos en un momento histórico muy extremo en el que están pasando cosas terribles. Se está atacando al más débil más que nunca. Con este panorama, muchos dicen que la cultura es prescindible, ¿qué le diría a los que atacan a la cultura?

R: La cultura es vida. Un país sin cultura es un país de analfabetos. La cultura es todo. Se pueden contar tantas cosas a través de la cultura. Creo que a la extrema derecha le interesa un país inculto. Por eso no quieren cultura. Creo que es muy malísimo que se diga que se puede prescindir de la cultura. Creo que quien diga eso es un inculto. Y por algo lo atacan también, ¿no? No les interesa que la gente sepa.

P: ¿Entonces para usted la cultura es imprescindible? ¿Para qué sirve la cultura?

R: Esta función, por ejemplo, 'Camino al zoo' de Edward Albee, que es un espejo de la sociedad. Hay gente a la que le da miedo mirarse. Afortunadamente, el teatro y el cine, y algunas veces la televisión, son un espejo donde mirarnos, aunque no siempre nos guste mirarnos en él. Creo que lo que les pasa a estos señores es que no les gusta verse reflejados ahí. Y entonces es un problema. Pero seguiremos luchando por la cultura y la cultura nunca morirá por más que se empeñen.