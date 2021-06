Fernando Simón comprende que Andalucía recomiende seguir llevando mascarilla en exteriores

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha respetado que Andalucía recomiende seguir llevando la mascarilla en exteriores a partir de este sábado, una vez decaiga su uso obligatorio.

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha anunciado este lunes que el Gobierno andaluz “recomendará” a la población mantener el uso de la mascarilla en exteriores, aunque el Ejecutivo central libere de dicha obligación.

En rueda de prensa, Simón ha señalado que entiende esta posición teniendo en cuenta que dicha comunidad autónoma tiene la incidencia acumulada “más alta de todas las comunidades autónomas”. “Entiendo la posición de Andalucía. Es la única comunidad autónoma que está por encima de 150 en la incidencia acumulada. Hay que tener más cuidado que en el resto del país”, ha detallado.

En este contexto, no obstante, ha precisado que “la campaña de vacunación está yendo igual de bien que en el resto del país”, por lo que la población vulnerable ya se encuentra vacunada contra la COVID-19, por lo que el riesgo no es tan alto como el de hace unas semanas.

Sobre las características de la retirada de la obligación del uso de mascarillas, Simón ha indicado que “su uso se va a relajar en algunas situaciones, no en todas”. “En exteriores, mientras se puedan mantener, una serie de condiciones como aglomeraciones y grupos grandes”, ha sostenido.

El epidemiólogo ha apuntado que la propuesta de la Ponencia de Alertas para la retirada de las mascarillas va a ser “muy comedida, con una evolución muy progresiva que no va a suponer riesgo alguno”. “Recuerdo que las mascarillas seguirán siendo obligatorias en algunas circunstancias, como en espacios cerrados”, ha remachado.

Simón ha recordado que se trata de “un cambio legislativo” basado en criterios técnicos de la Ponencia de Alertas, donde están representados el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. “Llevamos hablando de esta situación al menos tres semanas. Se ha hablado en dos ponencias por videoconferencia donde se ha discutido detalladamente y otra por correo electrónico con los borradores para llevar a cabo la modificación legal. Las comunidades autónomas están bien informadas. Ha sido una propuesta de la Ponencia de Alertas y no del Ministerio”, ha defendido.

En cualquier caso, el epidemiólogo ha insistido en que “si alguien quiere seguir llevando la mascarilla, bienvenido sea”. “Cuando sienta que hay demasiada gente a su alrededor, se la pone tranquilamente y no pasa nada. Que no sea obligatoria no implica que se la tenga que quitar, tenemos que ser todos conscientes. No cuesta nada llevar una mascarilla en el bolsillo y cuando veamos situaciones que puedan entrañar riesgo ponérnosla”, ha manifestado.

“EVOLUCIÓN MUY ESTABLE CON TENDENCIA LENTA DESCENDENTE”

Por otra parte, Simón ha celebrado que la evolución de la pandemia del Covid-19 es “muy estable desde hace ocho o nueve semanas”. “Hay una lenta tendencia descendente que se mantiene. Solamente tenemos una comunidad por encima de 150 de incidencia, cuatro por encima de 100 y cinco por encima de 50. La evolución es lenta pero estable en los últimos días”, ha aplaudido.

Esta situación, a su parecer, está favoreciendo la disminución de la ocupación hospitalaria, que “progresivamente va disminuyendo”. “Las cifras de fallecidos también van disminuyendo, en la última semana y media estamos por debajo de 100. La letalidad está por debajo del 0,4% en las últimas semanas”, ha añadido al respecto.