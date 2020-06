Fernando Bailón: “Lo mejor del club es la gente que lo compone”

Fernando Bailón forma parte de la directiva de la Fundación CB Granada junto a Óscar Fernández-Arenas y Javi Molina, aunque también es el coordinador de voluntarios y colabora con el departamento de comunicación. Además, gestiona dos supermercados Coviran, por lo que ha permanecido en primera línea de batalla durante los últimos meses.

¿Qué ha hecho durante el confinamiento?

“Yo no he tenido confinamiento, ya que hemos seguido al pie del cañón con los dos supermercados. No lo hemos pasado bien, sobre todo por las medidas que había que tener de distanciamiento para cuidar a los clientes y a los empleados. Por suerte ya se va superando todo y la gente está muy concienciada”.

¿Cómo se prepararon los supermercados para afrontar el estado de alarma?

“Hemos tomado una serie de medidas. Nunca hemos permitido superar el aforo que teníamos establecido, los empleados tenían mascarilla y guantes, al igual que los clientes. También facilitábamos gel desinfectante a la entrada. El principal problema ha sido mantener los dos metros de distancia entre los clientes”.

¿Cómo se ha vivido en los supermercados?

“Antes, al poder salir solo para hacer la compra, había gente que venía varias veces al día a comprar. Ya está todo mucho más calmado”.

¿Qué hacía al llegar a casa?

“Lo primero que hacía era quitarme toda la ropa e irme directo a la ducha sin tener ningún tipo de contacto con la gente con la que convivo”.

¿A qué se debió la locura del papel higiénico?

“Fue impresionante. Nos quedábamos sin papel a los 10 minutos de abrir. Llegaba el camión, lo descargábamos y la gente se tiraba de cabeza. Teníamos miedo de que se cayera encima de alguien. Nadie nos ha explicado el motivo por el que se compraba tanto papel”.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

“Salir de mi casa antes de la 7 de la mañana y que no hubiera nadie en la carretera. A las 8 de la tarde veías a la gente en los balcones aplaudiendo, pero no había nadie en la calle. Había sensación de tristeza”.

¿Cuál ha sido el peor momento de estos meses?

“La semana anterior al inicio del estado de alarma. Fue un caos total. Todavía no había medidas de distanciamiento ni aforo y los dos supermercados estaban repletos de gente. Nosotros estábamos pendientes por si algún empleado se veía afectado, pero hemos tenido suerte”.

¿Cuál es su función dentro de la Fundación CB Granada?

“Nosotros estamos para apoyar a Óscar en todo lo que haga falta en cuanto a toma de decisiones. También echo una mano en comunicación y con los voluntarios. Me gustaría darle las gracias a todos ellos por la gran labor que hacen”.

¿Cuándo empieza su relación con el baloncesto?

“Tenemos que irnos muchos años atrás. Siempre me ha gustado jugar. Recuerdo que iba con mi hermano en la moto a Albolote para ver a Oximesa. Estábamos deseando que llegara el día de partido. Después pertenecí al Frente Nazarí y a la Peña Internacional. Siempre ha sido mi pasión el baloncesto”.

¿Cómo llega a la Fundación CB Granada?

“Nos conocíamos de vista, pero por las circunstancias nos unimos Óscar, Javi y yo. Ahora somos prácticamente hermanos. Nos llevamos muy bien e intentamos hacer las cosas lo mejor posible para el club. No tenemos ninguna disputa”.

¿Cómo vive los partidos?

“Paso muchísimos nervios. Ahora me estoy controlando más, pero es cierto que antes era más temperamental, aunque siempre con gestos de alegría”.

¿Cómo ha evolucionado el club en cuanto a voluntarios y comunicación?

“Hace ocho años teníamos 4-5 voluntarios en el pabellón Veleta. Fuimos creciendo poco a poco y el salto al Palacio fue una locura. Hemos llegado a tener 60 voluntarios. Somos el club de LEB Oro que más voluntarios tiene. Yo estoy muy orgulloso de ellos y hay muy buen ambiente.

En el departamento de comunicación vamos creciendo poco a poco con los medios que tenemos. Creo que estamos bastante bien con respecto al nivel de LEB Oro”.

¿Cuál ha sido el mejor momento desde que está en la Fundación CB Granada?

“Muchísimos. Recuerdo la piña que había el primer año en liga Nacional. Salían todos de trabajar a las 10 de la noche e iban a entrenar. Era impresionante.

El ascenso en Albacete después de un fin de semana fue maravilloso y el que conseguimos a LEB Oro también.

La gente que forma parte del club es lo mejor. Es un ambiente tan familiar que no te puedes quedar con ningún recuerdo. Disfrutamos muchísimos haciendo cualquier cosa por el baloncesto”.

¿Y el peor?

“Cualquier lesión de un jugador y no poder verlo participar en los entrenamientos o en los partidos”.

¿Qué echa de menos?

“Los partidos. El ambiente del Palacio y los nervios. Tenemos una sensación de que nos falta algo después de 3 meses sin baloncesto”.

Actividad de julio

“Tenemos muchísimas ganas de empezarla. Nosotros sin nuestras categorías inferiores no somos nada. Todos los días veo en la calle a gente con la camiseta de la Fundación CB Granada entrenando”.

Libro: “El médico de Noah Gordon”.

Película: “El caballero oscuro”.

Serie: “Breaking Bad, Peaky Blinders y Ozark”.

Juego de mesa: “El Monopoli”.

Comida favorita: “Cualquier paella de marisco sentado en una terraza con amigos”.

Sitio favorito de Granada: “Granada entera. Me encanta pasear por el centro cuando no hay mucha gente”.

Jugador favorito de baloncesto: “Juan Carlos Navarro”.