Vigilsa se va de ‘feria’ y lo celebra con grandes ofertas en su gama de vehículos SEAT y CUPRA

Vigilsa se va de feria. El concesionario oficial SEAT en Granada ha cambiado los farolillos de las casetas por globos y banderines, y los vagones de las montañas rusas por una amplia gama de coches de combustión e híbridos. Si en el día del euro del Corpus cada viaje en alguno de los columpios cuenta con una rebaja sustancial en su precio, durante los seis días que dura la Feria Vigilsa los granadinos podrán adquirir uno de los 175 vehículos de las marcas SEAT y CUPRA que se encuentran a la venta con importantes descuentos hasta este sábado 19 de junio. Puede ver un adelanto en el vídeo que acompaña a esta noticia.

Se trata de coches en stock con una gran variedad de ofertas que alcanzan hasta los 17.000 euros en modelos como el SEAT Alhambra, o 12.000 en el caso del SEAT Tarraco. Cifras nada baladíes que se suman a las facilidades habituales que ofrece el concesionario para renovar el automóvil, y que incluyen flexibles opciones de financiación y un trato personalizado cuya primera toma de contacto puede ser física en la propia exposición de la Avenida de Andalucía o mediante los canales digitales -web y redes sociales- de Vigilsa.

Aunque el Tarraco y el Alhambra son, por su tamaño y características, los coches con mayores descuentos, las oportunidades abarcan una amplia gama de vehículos que incluye al resto de modelos SEAT: Ibiza, León, Arona y Ateca, en su motorización de combustión -diésel y gasolina-, y también en su versión híbrida enchufable, en el caso del León y el Tarraco. Cabe recordar que Vigilsa también comercializa la marca CUPRA, cuyos modelos Ateca, León y Formentor se encuentran igualmente en el stock bonificado del concesionario. Los dos últimos -León y Formentor-, además de su versión de combustión, ofrecen motorización híbrida enchufable.

De los 175 coches rebajados, 90 pertenecen al stock de Das WeltAuto, marca que comercializa los vehículos de ocasión del Grupo Volkswagen. Habida cuenta de la enorme oferta, la dirección del concesionario ha decidido mostrar los automóviles tanto en el interior de la exposición como en el aparcamiento exterior. Ambos espacios están adornados con los clásicos banderines y globos rojos y blancos bajo una decoración festiva al más puro estilo de los concesionarios que se ven en el cine de Hollywood.

Aunque la Feria Vigilsa está en marcha oficialmente desde este lunes, la expectación causada y la promoción hecha por el concesionario granadino a través de sus canales oficiales ya ha animado a la compra a muchos granadinos, convirtiendo los pasados viernes y sábado en dos jornadas con mucho ambiente en las que se cerraron las primeras operaciones. Ese buen arranque irá mermando el catálogo de vehículos a la venta conforme pasen los días hasta este sábado 19 de junio, última jornada en el que el comprador puede beneficiarse de las ofertas, por lo que si éste está interesado en cambiar de coche siempre tendrá más oportunidad de dar con el que mejor se ajusta a sus requerimientos cuanto más adelante la visita a la exposición.

Para hacerla, desde el concesionario recomiendan pedir cita telefónica o a través del formulario alojado en su web y redes sociales. De esta forma, el cliente puede organizar su propia agenda con tiempo. No obstante, y a diferencia de otras promociones, la cita previa no es condición sine qua non para ser atendido por uno de los 12 asesores comerciales, entre vehículos nuevos y de ocasión, que forman el equipo de Vigilsa. Dos de ellos, además, especialistas en mercados digitales. El horario de la exposición es el habitual: de 9.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas.