Una feria del libro en mitad de un bar: La Tertulia reúne a 26 autores y editoriales locales en una velada literaria

La Terulia, ese enclave de la cultura granadina que resiste desde hace ya casi 40 años, organiza este miércoles un evento tan singular como el propio local. La ‘I Feria del Libro de La Tertulia’ es el nombre de una velada literaria que reunirá a una veintena de escritores y escritoras de Granada, gracias a cinco stands de librerías y editoriales locales. Esdrújula, Sonámbulo, Aliar y Ramas y Raíces como sellos y la librería de ‘de viejo’ Sostiene Pereira serán los protagonistas de una noche en la que el bar se convertirá por unas horas en una suerte de mercadillo literario donde habrá desde firmas de libros a música en directo.

La Tertulia fue en sus inicios precisamente eso, una librería, mixta siempre con su condición sempiterna de servir copas al respetable, que al calor del ambiente literario de los 80 en la ciudad, fue creciendo hasta convertirse en el eje sobre el que se fraguaron movimientos literarios de relevancia nacional, como fue el caso de la Otra Sentimentalidad, con Juan Carlos Rodríguez como maestro y los para entonces jóvenes poetas, Javier Egea, Luis García Montero o Álvaro Salvador. El librero que para entonces regentaba sus estanterías era Alfredo Lombardo, que esta noche ejercerá como poeta en el evento.

La idea, cuenta Alberto Machís, uno de los promotores de la idea con la iniciativa Poesía para tu Día, surgió a finales de este verano, en la barra del bar, como no podía ser de otra manera, con la idea de salpimentar de alguna manera las noches de ‘Jam poéticas’, que siguen llenando sus paredes cada semana desde hace ya cerca de un lustro. La propuesta tenía como base la estantería que aún se encuentra en una de las esquinas del local, así como en la vitrina que existe en la puerta, donde se pueden adquirir los títulos de algunos de los autores más pegados a la historia de La Tertulia, así como de otros locales o que simplemente pasaron por allí. En cuanto a la estantería, se trata de prácticamente un fondo de biblioteca, donde se conservan verdaderas joyas, prácticamente todas firmadas. Aquel que quiera descubrir la amalgama de fechas, títulos e historias, algunas con enorme recorrido, otras más de andar por casa, sólo debería como siempre se indica, preguntar al camarero.

La velada dará comienzo sobre las 21:00 horas y terminará, según apunta el propio Machís, «hasta que el cuerpo aguante». Entre las firmas, algunas más jóvenes, que no por ello de menor relevancia, como es el ejemplo claro de Rosa Berbel, otras con mayor experiencia, aunque no por ello menos jóvenes de espíritu, como es el caso de Carmen Canet, Javier Bozalongo, Carlos Andreoli o el propio dueño del bar, Tato Rébora, son algunos de los muchos nombres que estarán allí bolígrafo en mano y dispuestos a echar la cerveza de rigor. La auto-edición por su parte, tendrá su propio hueco, con un puesto específico al que desde la organización se ha animado a sumarse a quien así lo desee y tenga, claro, un título en su haber. De fondo, estarán dos violinistas dando algo de música de fondo a una cita que «está generando expectación» que, al menos de antemano, ya supone un recuerdo necesario a un lugar no pocas veces olvidado y en el que nunca, así pasen cuatro décadas, parece dejar de insistir el ímpetu de imaginar nuevas noches.

Programa de firmas

Librería Sostiene Pereira

Carmen Canet

Trinidad Gan

Rosa Berbel

Carlos Andreoli

Alfredo Lombardo

Esdrújula Ediciones

Carmen Barranco

Javier Bozalongo

Carmen Canet

Sonámbulos Ediciones

Marta Ruiz Vera

Víctor Miguel Gallardo

Aliar Ediciones

Daniel Sánchez

Juan Benítez

Mª Carmen Hidalgo

José Soto

Miguel Ángel Ruiz

Juan Fuentes

Ramas y Raíces

Antonio Alfaro

Deborah Levrier