La Feria del Corpus encara su recta final con un viernes de "mucho arte"

La Feria del Corpus de Granada vive ya sus últimos resquicios este viernes. Ambiente idílico en el recinto ferial con un 'tardeo' digno de penúltimo día de feria. Las casetas comienzan a servir sus últimos rebujitos y los granadinos no desaprovechan la oportunidad de disfrutar de sus fiestas, pese al calor y el ritmo desenfrenado de estos casi ocho días de feria.

El fervor y la ilusión por cerrar una noche más el ferial se siente entre los más jóvenes, quienes acuden en manada al ferial y hacen su primera parada en el puesto de los 'chatillos', donde sin pensarlo se toman a bocajarro una copichuela de vino dulce, el popularmente conocido como 'chato'. Esta bebida, característica de las ferias españolas, revoluciona el cotarro y crea un "clímax especial". Así lo asevera Ana, una joven que ha venido a la Feria de Granada, para completar su recorrido ferial en Andalucía, después de Sevilla, Jerez o Córdoba.

Bajo la portada, varios grupos esperan, con abanico en mano, a sus compañeros de fiesta, sabiendo que la tarde noche de hoy será épica, movida y con un gran 'gentío'. Cientos de ciudadanos y visitantes recorren ya el recinto, en algunas casetas ya se están empezando a formar las primeras colas, como la 'Peña los 17', 'La Lola', o 'La Malafollá'.

La música en directo copa el sonido ambiente. También el de los coches de caballos, sus cascabeles resuenan y el ritmo de las palmas acompaña. Las flamencas tiñen de un color embriagador el ferial: rojos, de lunares, verdes, amarillos, fucsias. Este viernes de Corpus, el Real se ha convertido en una auténtica pasarela de estilo andaluz.

Los niños también disfrutan. La zona de los columpios, no hay día que pase y que no esté a rebosar. No importa el calor y tampoco las colas. En este espacio, el runrún es de pequeños riendo y gritando. El sonido de la emoción y la felicidad se palpa en el entorno.

Este viernes, laboral para muchos, se ha retrasado el llenado del ferial, pero sobre las 19:00 horas de la tarde el Metro de Granada y algunos taxi llegaban al recinto ferial de Almanjáyar. Pese a los servicios mínimos de los autobuses, los granadinos han encontrado la forma de llegar "a tiempo" para casi despedir su Corpus 2024. Si la jornada de ayer fue un espectáculo, a partir de esta noche será apoteósico.

Aún quedan muchas horas para regocijarse en el ambiente casetero, degustar su gastronomía, sus rebujitos (o bulanicos en 'La Malafollá'), deleitarse con unos bailes, pasearse a caballo o montarse en el columpio más alto. "A pesar del calor aquí estamos, ahora sí es buena hora para ponerse a tono", destaca un joven mientras se bebe del tirón un 'chato'. Queda mucha noche por delante y la música llama a la puerta de la mano de Tamara Jerez a las 22:00 horas en la Caseta de Granada, que abrirá el apetito musical para más tarde disfrutar de una 'madrugá' de desenfreno con la 'Orquesta Travesura' a partir de la 1:00 horas.

Y, en el centro de la ciudad, las actividades continúan. Para quienes disfrutan del teatro en el Corpus, el Teatro Isabel la Católica acoge 'Las que gritan' protagonizado por Beatriz Carvajal, Eva Isanta, Norma Ruiz y Pepa Rus, a las 21:00 horas. Una hora más tarde, en el Corral del Carbón, 'Macbeht', una obra dramatúrgica de José Guerrero. Para vislumbrar el baile, la plaza Bib-Rambla alberga el Grupo de Baile Ana Ruiz Grupo de Baile 'el Jaleo' entre las 22:00 y 23:00 horas.

Mucho arte, mucho baile y con mucho calor, así se viven los últimos momentos de esta feria. Y ahora sí, comienza la penúltima noche de este Corpus 2024, con las mismas ganas que el primer día, aunque la resacas y los casi ocho días de juerga ya empiecen a pesar un poco. Aunque con la mirada puesta en la feria de 2025.