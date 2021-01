Hace apenas unos días, Pablo Pin aseguró en rueda de prensa que los planes del Covirán Granada pasaban por jugar el encuentro aplazado del pasado 4 de enero, el próximo día 23 del mismo mes. Finalmente, los rojinegros han conseguido sus objetivos y el partido se jugará el próximo fin de semana a partir de las 18:00 horas en el Palacio de Deportes

El año no ha empezado nada bien para el conjunto nazarí que aún no se ha podido estrenar en este 2021. Tras el aplazamiento del encuentro frente al CB Almansa, el Covirán Granada puso su foco en la siguiente jornada frente a Lleida, pero nuevamente el coronavirus hizo de las suyas y obligó al conjunto catalán a pedir el aplazamiento del partido frente a los granadinos. Apenas unos días después, el Murcia se enfrentó a la misma situación, por lo que los de Pablo Pin no han podido jugar ninguno de los tres encuentros que tenía programados para el comienzo del año.

Si la pandemia da un respiro a los rojinegros, jugará el próximo sábado 23 de enero frente al CB Almansa, a partir de las 18:00 horas y, una semana después, el día 30 de enero, también recibirán en el Palacio de Deportes al ZTE Real Canoe, a partir de las 18:30 horas.