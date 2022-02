Un favorito, el recién ascendido y una revancha: el menú para el primer día de cuartos de final

A falta de unas horas para que el balón vuele en el Palacio de Deportes, los equipos que disputarán los primeros enfrentamientos de cuartos de final ya se encuentran en Granada listos para el primer combate en la lucha por el título de la Copa del Rey. El torneo del KO empieza con los choques entre Real Madrid-Río Breogán y Joventut de Badalona-Lenovo Tenerife. Un claro favorito, la sorpresa de la temporada y dos aspirantes al título con fuerzas muy igualadas. El espectáculo está garantizado.

El primer duelo de la jornada será el que enfrente a verdinegros y tinerfeños. El primer cruce de cuartos del torneo se antoja muy igualado al medir a dos equipos con ciertos rasgos similares en su juego y hasta en la composición de su plantilla. El Joventut de Badalona llega a Granada como un equipo renovado, que ha regresado a la posición que tanto merece después de unas temporada complicadas. Su gran superioridad en Eurocup con 11 victorias de 13 partidos disputados, ocho de ellas consecutivas, los posicionan como un rival peligroso y a tener en cuenta para una competición como la Copa del Rey.

Por su parte, el Lenovo Tenerife parte con la ilusión de vivir su sexta participación consecutiva en el torneo del KO y con la ventaja de contar con un núcleo de jugadores de los más temidos en toda la liga. El trío Shermadini-Huertas-Salin pondrá en serios aprietos a los de Carles Durán en el encuentro que se jugará a partir de las 18:30 horas. El pívot georgiano vuelve a ser el hombre de referencia para Txus Vidorreta. u asociación con Marcelinho Huertas es fundamental en el devenir competitivo del equipo insular y así quedó patente en el último duelo frente a la Penya (42 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias entre los dos). En un juego moderno donde los grandes pívots no se estilan, su elegante en juego de pie y toque con el balón lo hacen imparable en la pintura.

Por parte de La Penya, la referencia será Ante Tomic, aunque no hay que olvidarse de Pau Ribas, Ferrán Bassas y la larga estela de canteranos que el Joventut ha conseguido reunir para crear un equipo competitivo y sin complejos. El pívot croata es el faro que guía la ofensiva del Joventut de Badalona. Con su excelente nivel ha evidenciado que su fichaje por la Penya no iba a ser un plácido ocaso competitivo, más bien todo lo contrario. Él es clave en la extraordinaria marca (11-6) que ha llevado a los verdinegros a ser cabezas de serie y jugará un papel decisivo en su duelo de hombres altos frente a Shermadini. Atención a su rol de pívot pasador porque Tomic, con 2,8 pases de canasta, registra el mejor promedio de su carrera y es, tras Dubljevic, el pívot que más asiste en la liga.

El Real Madrid llega a Granada en un momento complicado de su temporada. Aunque el cartel de favorito no se lo quita nadie, los blancos aterrizan en la ciudad de la Alhambra con sensaciones extrañas, sobre todo, tras sus dos últimas derrotas en Euroliga ante Fenerbahçe y Barcelona. Además, Pablo Lasso no podrá contar con Carlos Alocén que se perderá lo que resta de temporada por una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. A pesar de esta baja, el técnico mantiene que el equipo no necesita realizar ningún fichaje y que confía plenamente en la plantilla con la que cuenta.

En frente tendrán a Río Breogán que aparece en la Copa del Rey 32 años después de su última participación y sin nada que perder. La ilusión del recién ascendido y el ser un equipo sin complejos que se mide de tú a tú a los grandes serán las principales armas de los gallegos para asaltar, nuevamente, el Palacio de Deportes y tratar de dar la primera sorpresa de la competición.

El choque entre el líder de la ACB y la 'cenicienta' del torneo, como algunos ya han calificado, se antoja un enfrentamiento tenso y emocionante hasta el último segundo. Aunque el Real Madrid ya haya ganado a Río Breogán esta temporada, no hay que en aquel encuentro de Liga Endesa de la jornada 6, los gallegos llegaron vivos en el partido hasta el final, demostrando que la etiqueta de equipo pequeño no va con ellos ya que solo los triples de un gran Sergio Llull consiguieron decantar la victoria hacia el lado blanco.

Los nombres propios de este choque serán Dzanan Musa, el jugador más valorado de la Liga Endesa y el que mayor impacto está teniendo en la presente temporada. La prometedora estrella ha demostrado en Lugo que es toda una realidad y se ha erigido en líder de un Río Breogán que ha hecho historia. El máximo anotador de la Liga Endesa, además, llega en plena forma tras anotar 31 puntos (47 de valoración) en la última jornada liguera. Por parte del Real Madrid, además de los ya conocidos Edy Tavares, Rudy Fernández o Sergio Llull, aparece Yabusele como la estrella de la temporada. Su polivalencia para jugar como alero o ala-pívot lo convierte en un jugador indescifrable para sus defensores. En función de quién tenga delante muestra uno u otro juego y siempre con una gran efectividad. En defensa tiene muy buena lateralidad y al poste es casi inamovible. Es un jugador clásico, con gran inteligencia y que no necesita reclamar balones para ser importante en un partido.