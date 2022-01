Fausto Taranto lanza el videoclip de 'La Ratonera'

Fausto Taranto ha lanzado el videoclip de su canción 'La Ratonera', una de los temas más aclamados por sus seguidores y que pertenece a su tercer disco 'La Reina de las Fatigas'. Junto con la productora Fabulama Films y con la directora Ana Mateos al frente del rodaje, el grupo granadino ha grabado un videoclip que seguro no dejará indiferente a nadie.

La canción, tal y como explica Ihmaele de la Torre, cantante de la banda, "habla sobre la industria musical y cómo esta ya no se fija en el arte, si no solo en los números. Aparecen ciertos personajes con corbata y dinero que deciden que música suena o no sin escuchar nada, simplemente por estética". Un claro grito hacia aquellos que quieren hacer de la música un mero producto comercial y que, por lo tanto, perjudica a aquellos que tienen una voz y estilo propio como es el caso de Fausto Taranto.

Sin embargo, en el videoclip se puede ver una historia totalmente distinta. Una niña intenta ser comprada por una familia apoderada y la fuerza a un casamiento indeseado, pero en el desenlace la familia de la pequeña consigue impedirlo. Una visión muy distinta a lo que la canción pretende transmitir, pero que ha fascinado al grupo granadino. "El vídeo no tiene nada que ver, pero la interpretación que le ha dado la directora es genial, ella ha visto cosas en la letra de otra forma y lo ha llevado a un terreno que nos gusta bastante. Se ve una situación desagradable, pero transmitida con una estética muy elegante".