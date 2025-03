Vídeo | La farmacia granadina que une generaciones de mujeres

Todo ciudadano medio llama por su nombre a su farmacia cuando acude a ella. Una persona sale de casa y dice 'voy un segundo a Pedro a por medicinas'. Se trata de una relación con un amigo al que siempre se acostumbra a contar antes las malas noticias para que ayude a recuperar la salud. Para esta tarea son clave valores como la cercanía o la empatía. Así lo hacen en la farmacia granadina 'El Salvador', donde suman dos generaciones de mujeres en la botica con el sueño de que llegue una tercera que ya está en camino.

Teresa Román Molinero y su hermana son las actuales titulares de la farmacia que levantaron sus padres. Antes de ellas, lógicamente, estuvo su madre, Herminia Molinero, durante 42 años como titular de la misma. Ella dio el paso en bachiller, cuando decidió que, dentro de las ramas sanitarias, su elección era Farmacia, licenciatura que también estudió su marido.

"Ser muy humano", un valor que no ha cambiado

En tiempos en los que todo está "informatizado", Herminia recuerda con cariño las "recetas leídas con aquella caligrafía que había veces que no sabía por donde cogerla". Más allá de la tecnología, tiene claro que hay cosas que no han cambiado, especialmente el "contacto" con todos los que entran por sus puertas. "Hay que ser muy humano porque aquí vienen muchas personas mayores que la mayoría quieren que tú hables con ellas, estés cerca, te cuenten sus problemas y tú puedas darle una respuesta", explica. Gracias a esa cercanía, el tiempo le ha dejado "muchos amigos de los que venían por aquí", algo que le hace sentir "orgullo". Su historia y su labor es un ejemplo para todos los profesionales que pertenecen al Colegio de Farmacéuticos de Granada.

Herminia confiesa que albergaba "ilusión" porque el amor por la farmacia floreciese en alguna de sus tres hijas, pero asegura que jamás influyo en ellas para que es escogieran ese camino. "Lo han hecho porque han querido, les ha gustado, y han estado mucho aquí. Lo han mamado", declara. Una vez que llegó el relevo generacional, les dio algunos consejos como "tener mucha empatía", ser "humildes" dar consejos a todas las preguntas recibidas.

Las enseñanzas de Herminia están muy bien reflejadas en su hija Teresa, quien expone que "de pequeña veía la profesión tan bonita a la que se han dedicado y el esfuerzo tan grande que hicieron al comprar y sacar adelante esta farmacia". En su niñez, pasó muchas tardes de verano junto a su hermana en la rebotica y observó "la capacidad" de sus padres para "escuchar a los demás, calmar, tranquilizar y resolver dudas".

"Me encantaría que mi hija sienta la misma admiración por esta profesión"

"La farmacia no es sólo un lugar donde se dispensan medicamentos, sino que es como un centro de salud pequeño, cercano y accesible a todo el mundo, donde la gente viene también a hablar contigo, a desahogarse y a contarte las penas porque confían en ti", señala Teresa. El bonito deseo que tuvo su predecesora es el que tiene ella ahora como madre.

"Me encantaría que mi hija hiciera farmacia y transmitirle todos esos valores que a mí me han enseñado mis padres. Que sintiera la misma admiración por esta profesión", manifiesta Teresa con emoción. Su pequeña, Teresa, está a punto de terminar sus estudios de Primaria, pero el gusanillo de la farmacia ya se encuentra en su interior. La joven, que define a su abuela Herminia como una persona "atenta, buena y cariñosa y que le gusta mucho estar con sus nietos", ya ve de cerca la labor que hace su mamá. "Me encantaría hacer el mismo trabajo que hacen mi abuela y mi madre porque veo que ayudan mucho a las personas y sentirme tan querida como se siente ella en su profesión", afirma Teresa, que ya sueña con dar continuidad a la saga de una farmacia que une a generaciones de mujeres con unos lazos construidos con mucho tesón.