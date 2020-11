Las familias del CEIP Andrés Segovia consideran “insuficiente” la propuesta de arreglar la calefacción en Navidad

Después de reunirse con la delegada de Educación de la Junta de Andalucía, Ana Berrocal, y su equipo, las familias del CEIP Andrés Segovia han podido constatar que el proceso de compra e instalación de la nueva caldera se va a demorar “como mínimo durante dos meses”, y eso “contando con que no haya ningún inconveniente que retrase todavía más la obra”. Según ha señalado Patricia Rodríguez, presidenta del AMPA del colegio, “como el aislamiento de este edificio de 1971 es claramente deficiente, nuestros hijos e hijas ya están pasando frío, y eso que todavía las temperaturas no han llegado a las mínimas que suelen darse en esta época”. Patricia ha añadido que no van a aceptar esta situación y exigen tanto al alcalde de Granada, Luis Salvador, como al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, “que resuelvan la emergencia que han generado sus gobiernos al no cambiar en 9 meses una caldera rota”. “Máxime cuando hoy nos han dicho que ahora lo harán en sólo dos meses. Han actuado tarde y mal, y están poniendo en riesgo la salud de 200 menores y sus familias”, ha lamentado.

Las familias denuncian “la irresponsabilidad del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, que se están acusando mutuamente de inacción porque al final lo que han conseguido con su ineficiencia es que 200 niños y niñas estén pasando frío en plena segunda ola de la Covid en Granada“. Estas mismas familias se quejan de que “mientras en los despachos de quienes gobiernan siempre hay calefacción”, en el CEIP Andrés Segovia les dicen que abriguen a sus hijos e hijas “como si fuera suficiente con llevar más ropa para evitar el frío durante una jornada lectiva de cinco horas”.

Ante la falta de respuestas adecuadas por parte del Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía, las familias del CEIP Andrés Segovia han anunciado que van a “intensificar las acciones de protesta” y llegarán hasta donde tengan que llegar para que sus hijos e hijas “no pasen frío”. En primer lugar, el próximo lunes, que es el día que más bajas son las temperaturas en el colegio, volverán a hacer huelga de familias y sus hijos e hijas “no acudirán a clase”.