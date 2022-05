La familia rojinegra no falla: "Tengo una boda este sábado, pero he hecho lo imposible por venir"

La derrota de este domingo de Movistar Estudiantes inició una cuenta atrás trepidante. Los aficionados del Covirán Granada despejaron sus agendas y se lanzaron a por las entradas para un encuentro que puede ser histórico. El Palacio se llenará para recibir a Almansa con la ilusión de vivir un ascenso. Miles de gargantas arroparán al conjunto de Pablo Pin, algunas de ellas muy reconocibles. Hay jugadores que ya no visten la camiseta rojinegra, pero nunca se la han quitado de la piel. Alejandro Bortolussi, Carlos de Cobos, Eloy Almazán y Alo Marín, ex del club, cuentan a GranadaDigital sus sensaciones antes del partido.

Bortolussi tiene una boda este sábado en Cádiz, pero su corazón le obliga a estar esta noche en el Palacio. "He hecho lo imposible" relata el argentino, que siempre estará "vinculado al club y a la ciudad". “He hablado con algunos jugadores, pero tampoco los he querido molestar mucho", declara 'Borto', que conoce muy bien al vestuario. El ala-pívot, que ha disputado esta campaña en las filas del CB Tizona, es consciente de que el equipo tiene margen de error, pero incide en que "es una situación perfecta para rematar la temporada”. Uno de los líderes rojinegros durante muchos años no duda en que la afición granadina "es de ACB".

Reina la tranquilidad

Otro ilustre de la entidad es Carlos de Cobos, quien espera que el choque no sea apretado para evitar los nervios. "Ha sido un año muy bueno y es merecido", asevera el base, que pronostica una victoria rojinegra. Su presencia y la de otros ex tiene una explicación muy sencilla para 'Carlinhos': "Que la gente se sienta como en casa es el resultado de un trabajo que se ha hecho dentro del club". La entidad ha destinado para este viernes una esquina a la que acudirán numerosos jugadores que han defendido sus colores.

Eloy Almazán no duda en afirmar que "este partido es el más fácil". El veterano es consciente de que la derrota de Movistar ante Palencia ha ayudado a la respuesta de la afición granadina. Una voz con autoridad en el Covirán Granada asegura que está "muy tranquilo" antes de la gran cita. El alero recuerda en un momento cumbre cuando él y otros jugadores dieron el paso de jugar en LEB Plata. Eloy afirma que tomó aquella decisión porque sabía que la llegada a la ACB era cuestión de tiempo. Su profecía está ahora a punto de cumplirse.

En la misma línea de Almazán se mueve Alo Marín. El gaditano argumenta que "siempre es mejor tener dos oportunidades", pero augura que el ascenso "no se escapa" este viernes. El escolta conoce bien el parqué y las gradas del Palacio porque "siempre es un placer volver donde te han tratado tan bien”. El jugador, que este curso ha ascendido a LEB Oro con Grupo Alega Cantabria CBT, ha optado por esperar a las buenas noticias para retomar el contacto con sus amigos del vestuario, aunque recientemente si ha coincidido con Joan Pardina.

Todo está preparado para montar una fiesta este viernes en el Palacio de Deportes, pero queda lo más importante: el triunfo del Covirán Granada. Otros ex como Devin Wright acudirán también al duelo ante Almansa con la esperanza de que el broche de oro llegue esta misma noche.