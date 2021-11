"Falta de personal y conflictos en las competencias": los problemas de la Residencia de Estudiantes Virgen de las Nieves

Las residencias de estudiantes son las grandes desconocidas del sistema educativo. Seguro que si se pregunta a cualquier persona por el funcionamiento de las mismas su respuesta sea algo dubitativa, es por ello que explicar la denuncia de CGT sobre la falta de personal en la Residencia de Estudiantes Virgen de las Nieves resulta algo complicado.

El problema radica en los horarios de apertura. Según la plataforma, la residencia venía dando un servicio desde hace muchos años en los que se abrían sus puertas los domingos por la tarde, un sistema que favorecía al alumnado ya que podía desplazarse desde sus respectivos municipios o provincias con suficiente tiempo de antelación. Ahora la residencia comienza a funcionar a las siete de la mañana del lunes, un cambio que genera importantes problemas en el alumnado.

“La residencia acoge al alumnado del programa de Educación y Deporte CEEDA de la Junta de Andalucía y por lo tanto cuenta con estudiantes de todas las provincias andaluzas. Si se abre el lunes por la mañana se está creando un gran problema para aquellos alumnos que no pueden quedarse en Granada y que por lo tanto tienen que viajar hacia la capital de madrugada. A esas horas no hay transporte públicos y son sus familias las que deben traerlos, generando así un claro agravio”, explica Fermín Sánchez, Delegado Sindical de CGT Granada.

Por el momento, estos estudiantes sí que cuentan con una solución y es que se pueden alojar en el Albergue juvenil Carlos V o en alojamientos privados. Sin embargo, tal y como afirman desde CGT, el alumnado de Granada capital y provincia no cuenta con este servicio. “Tenemos varios chicos de Huéscar que tienen que venir de madrugada y que dependen de sus padres. Si queremos que no haya fracaso escolar, dar igualdad de oportunidades y, sobre todo, no afectar a sus familias hay que buscar un sistema público eficiente. Nuestro objetivo con esta denuncia es facilitar que los alumnos puedan venir a una hora decente, ya sea en transporte público o con sus familiares y buscar la legalidad laboral de los monitores escolares”.

GranadaDigital ha tratado de ponerse en contacto con la residencia, pero no ha conseguido ninguna respuesta, aún así, desde el sindicato aseguran que ellos sí han hablado con el inspector de la residencia y este confiesa sentir “impotencia ante esta situación ya que no se puede abrir con un solo monitor” ya que en el supuesto de que un niño enfermase no podría atender al resto de los residentes.

Problemas en las competencias de educadores y monitores

A raíz de este reportaje, este medio se puso en contacto con José Villegas, presidente de la Asociación de Monitores Escolares de Residencias para conocer la versión de los otros afectados por esta situación. La cuestión es que el problema viene desde hace demasiado tiempo. “El auténtico problema es que los educadores no estamos preparados para atender a todos los niños que se tienen, si no solo para una parte. El Virgen de las Nieves es de Secundaria, por lo tanto podemos ayudar a estos alumnos, pero no a la gente de Bachiller o de FP. El problema real es que no podemos atenderlos adecuadamente”.

El presidente de la Asociación de Monitores asegura que la falta de personal es real, pero “esto no es lo más importante para nosotros. Los educadores son familias sustitutorias por lo tanto, el educador debe ser el sustituto de un padre o un tutor. Estos trabajadores echan seis horas y se van a casa, no están 24 horas y no hay un relevo para que estos niños estén atendidos como deben. Los que sí permanecen son los monitores, pero resulta que nosotros no estamos nombrados por la administración para la guarda y custodia de estos alumnos”.