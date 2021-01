Los continuos fallos en las grabaciones provocan que haya que repetir las declaraciones en los juicios

El juez decano de Granada, Jesús Rodríguez Alcázar, ha trasladado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) el malestar del colectivo ante las incidencias que “desde hace meses” se registran en el nuevo sistema de grabación ‘Aurea’ y en las videoconferencias que se realizan desde los juzgados, “ya que falla la imagen, el sonido o ambas a la vez”, ante lo que se ha preguntado “a qué espera la Consejería de Justicia” para solucionar estos problemas.

Esta situación ha provocado que el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que investiga el ‘caso Nazarí’, tenga que volver a repetir la toma de declaraciones que realizó el pasado 11 de enero a investigados y testigos en la pieza separada conocida como ‘expediente Mulhacén’ pues al día siguiente se comprobó “que no se había grabado el sonido”.

Tras dar varias incidencias para tener la sala preparada para este pasado jueves, en el que de nuevo había señaladas declaraciones con intervención de numerosos profesionales para el mismo asunto, han debido suspenderse nuevamente por fallos del sistema de grabación.

Así lo expone el juez decano en el escrito que ha elevado a la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el que pone de manifiesto que las incidencias que ya se denunciaron a finales de diciembre sobre el sistema de grabación Aurea “se siguen produciendo”.

En este contexto, ha puesto de manifiesto las continuas incidencias en los Juzgados de Instrucción y de lo Penal en relación a las videoconferencias, “ya que falla la imagen, el sonido, o ambas a la vez, al parecer por problemas de compatibilidad de sistemas, ignorándose a qué espera la Consejería de Justicia para solucionar dichos problemas que se vienen denunciando desde hace meses”, agrega.

También persiste la incidencia por problemas de conexión entre el equipo de grabación y la pantalla de la sala de vistas, lo que afecta a la celebración de los juicios. Igualmente, continúan los problemas en la calidad del sonido al realizar videoconferencias a través de circuit, lo que hace muy difícil celebrar vistas, al parecer porque la capacidad de banda Internet que llega hasta algunas salas de vistas no es suficiente.

“Parece que por parte de la Consejería de Justicia no se acaba de entender el grave problema que se está produciendo para el trabajo de los Juzgados, y el perjuicio que se está generando a profesionales y justiciables cuando se retrasan o suspenden vistas. No hay justificación para que tras varios meses tengamos que seguir realizando la misma queja y no se haya hecho nada al respecto”, advierte el juez decano de Granada.