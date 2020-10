Factory Ecologic y ELCA, ganadores de los Premios AJE Granada 2020

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Granada ha entregado este miércoles en la Confederación Granadina de Empresarios los premios patrocinados por Bankia a las dos empresas más destacadas del año. En esta ocasión, las galardonadas han sido Factory Ecologic en la categoría de Iniciativa Emprendedora y ELCA, Unidad Multidisciplinar de la Conducta Alimentaria, como mejor Trayectoria Empresarial. Ambas competirán ahora con el resto de provincias andaluzas al premio regional que AJE tiene previsto entregar en Málaga el próximo 19 de noviembre.

Bajo el lema de este año, ‘Un Mar de Empresas’, AJE pone el foco en el mar como esa parte de nuestro planeta que, pese a su dimensión e importancia vital, aún resulta una gran desconocida. Tres cuartas partes de nuestro planeta son agua y Andalucía es la comunidad española con el medio acuático más rico. En paralelo a como está ocurriendo con su economía.

La idea propone una introspección en el empresariado y su particular ecosistema, así como en su manera de desarrollarse y crecer a veces con menos oxígeno del necesario como ocurre en las profundidades marinas.

En el acto de entrega de los galardones han intervenido el director corporativo de la Territorial de Bankia en Andalucía, Joaquín Holgado, y Jose Antonio Martínez Amat, presidente de AJE Granada, quien ha clausurado la jornada.

Jose Antonio Martínez ha lanzado un mensaje claro de optimismo. “No caigamos en el pesimismo absurdo, al menos este que habla no os va a llevar a eso. De esta salimos, no tengáis duda, pero se sale con trabajo y con liderazgo. Trabajar es lo que mejor sabemos hacer, a eso hace mucho que le perdimos el miedo. Nadie sabe mejor que vosotros cómo funcionan vuestras empresas. Anticiparnos a los problemas, dibujar y prever los posibles escenarios, hacer un plan a, b, c y hasta d si hace falta. Estrujarnos el ingenio y, por qué no, la agenda también, no hay tiempo que perder”, ha añadido el presidente de AJE Granada.

En las pasadas ediciones, los galardonados de AJE Granada han sido a su vez ganadores a nivel regional, quedando AJE Granada como una de las AJE que más ediciones regionales ha conseguido a través de los siguientes proyectos.

Edición AJE 2019 (Jaén)

• Trayectoria Empresarial: Grupo Caro Salmerón (Granada)

Edición AJE 2017 (Huelva)

• Trayectoria empresarial: Seven Solutions (Granada)

Edición 2016 (Almería)

• Iniciativa emprendedora: Naranjo Intelligence Solutions | Ipharma (Granada)

Edición 2015 (Jerez)

• Iniciativa emprendedora: Sigma Biotech (Granada)

• Trayectoria empresarial: Osuna Sport (Granada)

Edición 2014 (Córdoba)

• Mejor trayectoria empresarial: Central Broadcaster Media (Granada)

Edición 2012 (Málaga)

• Iniciativa emprendedora: Oritia & Boreas (Granada)

Se ha destacado el buen nivel de los proyectos que competían en la categoría de Iniciativa Emprendedora: Factory Ecologic, Firmafy, Ginevia, Recuerdos para tocar y Reviverdes.

Al igual que en la categoría de Trayectoria Empresarial con los siguientes proyectos: ELCA, GranadaDigital y Clínica Alba & Hernanz.

El acto de entrega ha contado con gran respaldo institucional asistiendo Luis Salvador, alcalde de Granada; Manuel Olivares, Teniente de alcalde y concejal de Empleo, Emprendimiento, Turismo y Comercio; Eva Martín, Teniente de alcalde y concejala de Participación Ciudadana, Mantenimiento, Patrimonio, Fiestas Mayores, Transparencia y Consumo; Mercedes Garzón, diputada de Igualdad y Juventud; Juan Carlos Aybar, asesor de programas del IAJ; y otros representantes de las principales instituciones y organizaciones empresariales de Granada.

Factory Ecologic

Factory Ecologic es una empresa española, que nace con el entusiasmo y motivación de un equipo de profesionales jóvenes en el sector de tratamientos de agua y ahorro energético con soluciones eco-sostenibles que buscan la mayor rentabilidad de su hogar o negocio.

Tanto a nivel doméstico como industrial, consideran que la limpieza y desinfección, el cuidado del medio ambiente, la salud y el ahorro juega un papel fundamental en nuestras vidas. Su equipo de profesionales altamente cualificados, ofrece a sus clientes soluciones con el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas personalizados destinados a garantizar la óptima calidad en el tratamiento del agua, como en la eliminación de malos olores, la contaminación del aire y el ahorro energético.

Factory Ecologic es especialista en la filtración y depuración de agua con sistemas innovadores en el mercado. En el caso del tratamiento de agua con Ozono Factory Ecologic aporta soluciones de forma diaria a diferentes sectores como: depuraciones de aguas residuales para su posterior reutilización (EDAR), tratamientos para la desinfección de agua y cuidado de los cultivos ecológicos mediante riego en línea por Ozono, Sistemas para lavar y desinfectar ropa en lavanderías sin la necesidad de utilizar productos contaminantes o Sistemas para la reducción de productos y reutilización de agua en el lavado de vehículos.

ELCA

La Unidad Multidisciplinar de la Conducta Alimentaria ELCA, es una unidad multi e interdisciplinar dedicada al tratamiento, investigación y desarrollo de programas específicos de tratamiento y prevención de los trastornos de conducta alimentaria y/o sintomatologías asociadas.

ELCA realiza diariamente, con el fin, entre otros, de ayudar a superar esta enfermedad a todas aquellas personas que la padecen, y de prevenir su aumento entre la población. En 9 años han logrado sacar adelante un proyecto de la nada, con muy buenos resultados, traduciéndose ello en un aumento de la plantilla considerable, siendo el 70% de ellos profesionales jóvenes menores de 35 años, debiéndose hacer dos reestructuraciones y aumentos de instalaciones. Así́ mismo trabajan para seguir creciendo día a día, pero lo más importante es sin dejar de cumplir ese objetivo marcado desde un principio: ayudar a la superación de una enfermedad, que actualmente no deja de aumentar en la población, como son los trastornos de la conducta alimentaria (TCA).

En estos 9 años de trayectoria, Unidad Elca ha tratado a nivel terapéutico y ayudado a más de 650 jóvenes andaluces -no solo de Granada, sino que nos consta que acuden a este centro especializado personas y familias de otros puntos de Andalucía: Córdoba, Almería, Jaén, Cádiz, Huelva y Málaga principalmente- con edades comprendidas entre los 9 años y los 51 años, siendo la edad media de las personas atendidas de 21 años. Destacando la repercusión positiva en el colectivo juvenil de Andalucía.

Asimismo, todo esto lo consiguen y lo hace posible compatibilizando su labor profesional con la labor altruista y de colaboración con esta y otras asociaciones asesorando, formando a personal joven, aportando sus conocimientos, recursos físicos y económicos para la realización de diversos fines y actividades para el bien de la sociedad, con una dedicación especial al sector adolescente y juvenil.