El factor cancha, el arma del Gran Canaria para amarrar los playoffs

Final de temporada a todo o nada para el Dreamland Gran Canaria. El próximo rival del Covirán Granada, al que se enfrentará este sábado 3 de mayo a partir de las 20:45 horas en el Gran Canaria Arena, afronta unas últimas jornadas que serán claves para su entrada o no en los Playoffs de la ACB. Los canarios marchan actualmente octavos en la clasificación con 15 victorias y 13 derrotas, empatados por el momento con Baskonia (15-14), perseguidos de cerca por UCAM Murcia (14-15) y a tan solo un triunfo de Joventut Badalona y BAXI Manresa que ocupan la séptima y sexta posición.

Los de Jaka Lakovic buscan deseosos su entrada en el Playoff pues, de lo contrario, quedarían algo "vacíos" en la presente campaña. Los canarios entraron en la Copa del Rey como sextos clasificados y lograron pasar a las semifinales de "su Copa", pero el Real Madrid no tuvo piedad por los anfitriones cortando en seco su camino hacia el título. En lo que a la competición europea se refiere, alcanzar la final de la Eurocup no fue un trayecto nada sencillo, pero el Hapoel Tel Aviv fue claramente superior a un Dreamland Gran Canaria que no tuvo opción de reencontrarse con un trofeo que ya ganó hace dos años. Por lo tanto, su última bala reside en unos Playoffs de la ACB cuya puerta de entrada pasa por el Gran Canaria Arena.

El 'Granca' tiene ante sí un mes de mayo donde deberá disputar un total de seis partidos, pues cuenta con uno aplazado ante Hiopos Lleida de la Jornada 27, precisamente por la disputa de la final de la Eurocup. De esos seis encuentros, cuatro serán ante su público por lo que hacerse fuertes en su pista será clave para escalar posiciones y asegurar el billete a la última fase de la competición. Tras el duelo ante el Covirán, los canarios vistarán a Valencia Basket (10 de mayo); recibirán a Lleida (14 de mayo-aplazado); volverán a jugar en casa ante el Joventut (17 de mayo); visitarán a Río Breogán (25 de mayo) y cerrarán la temporada regular, de nuevo ante su marea amarilla ante UCAM Murcia el 30 de mayo en un encuentro que puede ser decisivo de cara a los playoffs.

El primer paso para los de Jaka Lakovic será vencer a un Covirán Granada que no le puso las cosas nada fáciles en el duelo de la primera vuelta, pero al que acabó venciendo gracias a un letal e imparable Caleb Homesley que, con cinco triples consecutivos, cortó de raíz los innumerables intentos de los rojinegros por darle la vuelta al marcador, dejando así el 82 a 97 final. En aquel momento Gran Canaria peleaba por ser cabeza de serie en la Copa del Rey. Ahora, su cierta irregularidad mostrada a lo largo de la temporada lo deja casi sin margen de error. Cierto es que llegan tras vencer a Casademont Zaragoza por 87 a 97, pero antes de este triunfo sumaron dos derrotas consecutivas ante el Barça por 104 a 90 y ante Bilbao Basket por 96 a 78. Los canarios han firmado a lo largo del año varias rachas positivas, pero también negativas donde han llegado a acumular tres derrotas consecutivas. Una falta de constancia que no les ha permitido aferrarse a los primeros puestos. Ahora esos tropiezos ya no son aceptables.

Como puntos fuertes, este Gran Canaria cuenta con una capacidad física indiscutible. Su juego interior, formado por Mike Tobey, George Conditt, John Shurna y Pierre Pelos, todos ellos superando los dos metros de altura, los convierte en un equipo francamente complicado de atacar en la zona. A ese atleticismo se unen unos exteriores como Miquel Salvó, Nico Brussino o Caleb Homesley también tremendamente físicos y con un acierto desde el triple demoledor, especialmente cuando son capaces de encadenar varios ataques fructíferos consecutivos.

A nivel individual, Brussino sigue siendo el líder de este Gran Canaria. El argentino es el jugador más valorado gracias a sus 11'5 puntos y 4'1 rebotes de media. Eso sí, el máximo anotador del equipo es Caleb Homesley con 13'8 puntos por encuentro con un 40'1% de acierto desde la línea de 6'75. Mike Tobey y Conditt son las siguientes referencias ofensivas y defensivas pues entre ambos suman 16'5 puntos y casi nueve balones capturados de media.

En lo colectivo, Dreamland Gran Canaria es el duodécimo equipo en anotación con 83'9 puntos de media, con un 37% de acierto en el triple, un 57'2% en el tiro de dos y un 75% desde la línea de personal. A nivel defensivo son penúltimos en rebotes capturados con una media de 32'2 de los que 23'1 son defensivos y 9'1 ofensivos. Además, son el décimo equipo en asistencias con 17 por encuentro, pierden 12'6 balones de media y recuperan 7'1.

Te puede interesar: