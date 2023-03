Herido grave un joven de 20 años tras la explosión de una vivienda en un bloque de Camino de Ronda

Una explosión de gas en el primer piso de una vivienda del Camino de Ronda 202 ha dejado a un joven herido grave. Tal y como han confirmado fuentes del Servicio de Emergencias 112, el suceso ha ocurrido en torno a las 12:15 horas.

Los efectivos movilizados hasta el lugar han retirado al menos dos bombonas de butano, como se aprecia en la imagen que acompaña a esta noticia. Si bien, no han sido las causantes del incidente.

Una vez ha comenzado el incendio, los vecinos han desalojado el edificio. Como consecuencia de la explosión, el joven presenta heridas graves, motivo por el que se le ha dado traslado al Hospital de Rehabilitación y Neurotraumatología del Virgen de las Nieves.

La empresa suministradora del gas ha indicado que la deflagración no ha sido ocasionada por una bombona, sino por otro tipo de envase para recarga de mecheros o similar. Los Bomberos, por su parte, han confirmado que la explosión, que no ha causado incendio, no ha provocado daños estructurales en la vivienda, sólo en la fachada por el efecto de la onda de presión.