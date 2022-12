Alertan de la presencia de un exhibicionista en la línea U3 de los autobuses urbanos de Granada

La voz de alarma la daba poco antes del mediodía del pasado viernes una usuaria de Twitter que responde al nombre de Claudia: "En Granada. Esta mañana para las 8:30, en el autobús U3 un hombre de unos 50 años ha decidido que era una buena idea sacarse los genitales y tocarse delante de una chica. Yo lo he visto y he tenido que pararle, se sube todos los días en el bus. Difundid porfavor!".

El mensaje no tardó en generar una cascada de reacciones y, en pocos minutos, la red social del pájaro azul se llenó de respuestas y menciones denunciando situaciones parecidas. Exhibicionismo, tocamientos o restregones. Las conductas que describen varias mujeres que frecuentan esta línea de autobuses urbanos en la capital son varias. El protagonista parece ser siempre el mismo.

La Policía Nacional ha confirmado a GranadaDigital que ya hay al menos una denuncia interpuesta en relación a estos hechos. La investigación para tratar de identificar a este individuo ya está en marcha. La línea U3 es frecuentada mayoritariamente por gente joven al ser una de las tres del servicio que presta Alsa dedicada a conectar las distintas zonas universitarias de la capital. Los autobuses de esta ruta unen el Campus de Ciencias de la Salud, en el PTS, con el de Cartuja y la carretera de Alfacar, donde se encuentra la Factultad del Deporte.

"Yo estaba también en el bus y lo he flipado. La gente está muy mal de la cabeza", manifestaba otra usuaria de Twitter en el hilo de la publicación inicial. "Eeee en septiembre se me puso a mi al lado en el U3 y se puso a tocarme las piernas, es el mismo tío...que asco me ha entrado al verlo otra vez" o "el viejo lleva haciendo esto ya bastantes años, me sorprende muchísimo que no se haya hecho nada todavía". Los relatos describiendo escenas parecidas se suceden.

"Hace 4 años que salí de la carrera y veía a ese hombre todos los días en el U3. Al entrar siempre se sentaba porque iba medio vacío y en cuanto se empezaba a llenar el bus se levantaba y empezaba a restregarse a las muchachas", escribe otra tuitera. El mensaje original lleva ya más de 1.700 retuits, 2.087 'me gusta', 46 citados y una treintena de respuestas. Entre ellas, las de la propia Claudia, quien en una segunda publicación aporta varias fotos del momento, con el supuesto acosador de espaldas, y hasta un vídeo en el que alguien le llama "sinvergüenza" mientras se baja del autobús.

Por si a alguien le sirve este era el hombre pic.twitter.com/yzB7NY00Mb — Claudia✨ (@claaudias01) December 15, 2022

Desde la Policía Nacional apelan a la importancia de llamar al 091 ante el más mínimo atisbo de estar sufriendo o presenciando una situación de acoso o una conducta exhibicionista. No obstante, advierten de que la consideración de delito depende de factores múltiples como que el presunto exhibicionista lo esté haciendo delante o no de menores o, en caso de que se masturbe, si la víctima afirmó sentirse o no intimidada.