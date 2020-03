Ex alto cargo de Urbanismo dice que prevaleció el “interés privado” en el entorno del Serrallo

Un ex alto cargo de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, considerado uno de los testigos clave en la investigación por la supuesta construcción irregular de una discoteca en una zona verde junto a un centro comercial, ha indicado este martes, ante el tribunal de la Audiencia Provincial que enjuicia el caso, que en la urbanización del parque del Serrallo hubo un “interés privado prevalente” cuando la normativa exigía que se pusiera por encima lo público.

El que fuera jefe del área de Urbanismo entre 2003 y 2013, quien declara como testigo-perito desde este martes en la Sala Antonio Angulo del complejo judicial de Caleta, habilitada por la Sección Segunda de la Audiencia de Granada para este macrojuicio, ha indicado que hubo “muchas reuniones” que a él no le “gustaban” y para las que no le “llamaban”, con “situaciones” de las que no era informado y que desembocaron, ha mantenido, en la modificación de la concesión administrativa para la urbanización.

A preguntas de la fiscal, que ha solicitado en este caso ocho años de prisión, multas de 522.000 euros y 36 años y medio de inhabilitación para el exalcalde de Granada por el PP José Torres Hurtado y la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, este testigo-perito ha indicado que se acometieron edificaciones y “usos prohibidos” camuflados tras el proyecto de urbanización.

Lo construido “no tiene nada que ver con un parque público”, ha agregado. Los usos terciarios en los que se habría apoyado el proyecto excluían los de hostelería, ha explicado este técnico, quien fue cargo de confianza del Ayuntamiento hasta su dimisión en enero de 2013 por desacuerdos con la cúpula de Urbanismo en este y otros casos.

Compartió, ha indicado ante el tribunal, su situación en el área con el entonces presidente de la Diputación por el PP y concejal en el Ayuntamiento, Sebastián Pérez, quien había confiado en él para que asumiera responsabilidades en Urbanismo y lo fichó posteriormente para la institución provincial. Aún así ha señalado, a preguntas del abogado de Vox, que está personada como acusación particular, que no es afiliado popular ni de ninguna otra formación.

Una vez que finalizaron las declaraciones de los testigos, el que fuera jefe del área de Urbanismo ha sido el primero en declarar como testigo-perito, en una sesión que está previsto prosiga este miércoles, y, después de su testifical, están citados, en principio hasta el próximo 25 de marzo, otros 32 testigos-peritos, y diez peritos.

Se prevén los días 26 y 31 de marzo y 1 y 2 de abril las sesiones reservadas para la prueba documental, los informes finales de las partes y el turno de última palabra de los acusados.

En el banquillo se sientan, además de Torres Hurtado y Nieto, otros ocho exediles, ninguno de ellos concejales ya en el Ayuntamiento, y cargos y técnicos del Consistorio.