Evaldas Kairys: "Necesitamos ser más inteligentes sobre la pista"

El inicio de temporada de Covirán Granada ha dejado en estas semanas varios nombres propios. Los focos se han centrado en ciertos jugadores de la plantilla rojinegra, algunos para alabar sus actuaciones y otros, desgraciadamente, pidiendo una mejora sustancial de su juego. Uno de los protagonistas de estas primeras cinco jornadas de campaña ha sido Evaldas Kairys.

El pívot lituano llegó a Granada para ser el sustituto de Cristiano Felicio y poder darle minutos de descanso. Sin embargo, su evidente problema con las faltas lo condenó a pasar más tiempo en el banquillo que en la pista, obligando al pívot brasileño a sumar más de 30 minutos de juego. Con el paso de las semanas, Kairys está logrando controlar esas “faltas estúpidas” como él mismo las ha calificado, tratando de “controlar su cuerpo”. El lituano habla, además, sobre su adaptación a la ACB, el mal inicio de temporada de Covirán Granada y su trabajo para mejorar su actuación en los partidos.

Pregunta: Primero de todo, ¿Cómo se siente mental y físicamente después de estos primeros cinco partidos?

Respuesta: Está siendo difícil, sobre todo cuando la victoria ha estado tan cerca. Cada derrota ha sido muy dura. Somos profesionales y sabemos cómo manejar esto, pero es muy duro, sobre todo cuando hemos estado tan cerca de la victoria. Aun así, seguimos trabajando para cada vez ser mejores y creo que la primera victoria va a llegar. No sé cuándo, pero llegará.

P: ¿Se imaginaba que la ACB sería así de complicada?

R: Algunos de mis amigos han jugado aquí y ellos ya me avisaron de que cada partido es como una final. Tenemos que estar fuertes mentalmente y seguir entrenando y mejorando para conseguir la primera.

P: Se ha hablado mucho estas semanas de vuestros momentos de desconexión. Desde la pista, ¿Qué dirías que le ocurre a la plantilla en esos momentos?

R: Algunos rebotes, algunas malas decisiones a nivel ofensivo y defensivo, cosas tácticas que no salen porque te sientes cansado… Muchos pequeños detalles que se escapan a la vez. Solo podemos mejores entrenando y haciendo que cada uno nos sintamos mejor y mejor.

P: Aun así, esos momentos de desconexión cada vez son menores. Se vio contra Bilbao.

R: Cada partido jugamos mejor. Lo sentimos así. Aun cometemos errores estúpidos, errores que vemos en los vídeos y los volvemos a cometer. Esperamos que esta semana sea diferente, que no cometamos esos mismos errores del partido anterior. Necesitamos ser más inteligentes sobre la pista.

P: Ahora pasemos al aspecto individual. Se le ha visto con ciertos problemas en el control de las faltas y quizás con dificultad para adaptarse a la competición

R: En los primeros partidos tuve algunas molestias físicas. Después, empecé a sentirme mejor, a conocer mejor la competición, a mis compañeros y poco a poco me siento con más confianza sobre la pista. Todo va mejor. El problema con las faltas es algo que arrastro toda mi carrera. Hago estas cosas. Intento ayudar a un compañero, hacer un bloqueo y me llevo las faltas. Esta liga es diferente y la velocidad a la que se juega también. Los partidos en los que tuve molestias era como que mis manos y mis piernas no respondían del todo. Llegaba tarde a las situaciones y cometía faltas estúpidas.

P: Pero en los últimos partidos se le ha visto mejor en este aspecto.

R: Estoy intentando mejorar y no hacer esas faltas estúpidas, sobre todo, pensar en no hacerlas. El entrenador me ha ayudado mucho en este aspecto. El problema es que cuando pasa no piensas cuando estás en la pista. Tu mente entra en blanco y no entiendes qué pasa. Tu mente quiere ayudar, pero las piernas no responden. Estoy intentando controlar mi cuerpo y seguir jugando.

P: En el partido contra Bilbao lo vimos más minutos en pista, con un buen juego, especialmente junto a David Kramer.

R: Me siento cómodo con todos los compañeros. Con Kramer fue por la situación del partido. Por su posición no vamos a jugar mucho juntos, lo de Bilbao fue por el tipo de rival y de partido que se dio.

P: Hablando de sentirse cómodo, ¿Qué tal se siente en Granada?

R: Me gusta la ciudad, la gente que cada vez que te ve siempre te saluda, el clima, la comida… Todo es perfecto para vivir aquí. Mi familia está encantada y lo disfruta mucho. Vivir aquí y disfrutar es fácil, pero no se disfruta del todo hasta que no ganemos la primera. Si no se gana, al menos para mí cuesta un poco más.

P: Tras estas cinco derrotas, ¿Qué mensaje le daría a la afición?

R: Solo darles las gracias por su apoyo y que sepan que siempre tratamos de dar nuestra mejor versión en la pista y todo nuestro corazón para que se sientan orgullosos de nosotros.

P: Por último, ¿Un deseo para la temporada?

R: Tengo uno, pero prefiero guardármelo. Lo primero de todo es que ganemos, una vez se gane podremos hablar de metas. De momento, solo ganar el primer partido.