Los estudiantes de la UGR tienen “pánico” a los exámenes presenciales

Las clases en la Universidad de Granada siguen impartiéndose de manera online, pero los exámenes de enero se realizarán de manera presencial, según las últimas medidas adoptadas por la Junta de Andalucía. La mayoría de los estudiantes de la Universidad de Granada no están de acuerdo con esta decisión ya que consideran que se pone en riesgo su salud y la de sus familiares puesto que esto obligará a que se reúnan “en un espacio cerrado una gran cantidad de personas desproporcionada” y de diferentes provincias, lo que aumentará el riesgo de contagio del Covid-19. A.M., estudiante del Grado de CAV en la Universidad de Granada, asegura a GranadaDigital que sus compañeros de estudio están “desesperados” y tienen “pánico” a los exámenes presenciales.

“Es injusto que compañeros y compañeras me escriban y me llamen llorando, con tono desesperado, porque viven en otra comunidad autónoma y les resulta imposible llegar a los exámenes, porque tienen familiares que pertenecen a grupos de riesgo y les resulta insoportable imaginar siquiera qué podría sucederles si llegan a contagiarse, y más por su culpa. Compañeros y compañeras frustrados porque el propio profesorado, que tiene la opción de escoger qué prefiere hacer, decide reunirnos en una misma sala. ¿Cuántas? 50, 80, 100, 200 personas. Qué más da. Es un verdadero atentado contra la salud pública, ya no sólo por el tema Covid, sino por el mero hecho del riesgo a exponernos a temperaturas muy bajas durante un tiempo prolongado, suponiendo que una de las medidas será abrir ventanas y puertas. Tengo antecedentes respiratorios, y esto no me hace ninguna gracia”, explica esta estudiante.

La comunidad universitaria lamenta que si un estudiante no puede acudir al examen presencial en enero, automáticamente pasará a la convocatoria extraordinaria, es decir, que “perderá una oportunidad de examinarse”. Es increíble. ¿Es que somos los únicos que vemos la locura de todo esto? La acumulación de pruebas extraordinarias más las ordinarias del segundo cuatrimestre, una auténtica vergüenza. Y la cantidad de segundas matrículas que encima el estudiantado deberá pagar. Si lo llegamos a saber, nos hubiéramos matriculado en una universidad telemática”, comenta A.M.

Los estudiantes consideran que la decisión de realizar los exámenes presenciales también afecta a los profesores universitarios y que ellos también tienen “su salud comprometida”. “Ellos tienen la capacidad real de decidir qué hacer”, apunta esta estudiante, que recuerda que la UGR comentó en su día que “si se suspendía la actividad presencial, se aplicarían los instrumentos y criterios de evaluación del escenario B (el no telemático)”. “La gracia está en que se habla de suspensión completa de la actividad presencial, pero no se especifica en qué consiste la misma, por lo que realmente no se pilla las manos de ninguna forma”, indica.

Los diferentes delegados ya se han movilizado para conseguir convencer a los profesores universitarios de que realicen los exámenes online. “Esto va más allá de la educación, la prioridad en estos momentos es la salud de todo el mundo. No la banalicen. No es cuestión de que haya más o menos contagios, es que, simplemente, los sigue habiendo. No olviden la cantidad de víctimas que esta crisis sanitaria continúa dejando”, recuerda esta estudiante que, como tantos otros, tiene “miedo” a acudir a realizar los exámenes a unas aulas que han permanecido cerradas desde octubre, ya que considera que “si los espacios no resultan seguros para ir a clases presenciales, cómo lo van a ser para examinarse”.