Los estudiantes de la Universidad de Granada siguen su quejas en referencia a la gestión de la institución en este curso 2021/22. Son múltiples las quejas lanzadas a través de las redes sociales por los usuarios desde que comenzó el curso en relación a la realización de la matrícula del presente curso. GranadaDigital ha tenido la oportunidad de ponerse en contacto con algunos de ellos, a quienes les ha afectado directamente esta incidencia.

Siete asignaturas en un cuatrimestre

Una de esas personas afectadas es Marta, estudiante de Educación Social en la Universidad de Granada. A esta estudiante granadina, le ha pasado factura las continuas caídas del Acceso Identificado, web donde se realiza la matrícula para un curso.

"El proceso de selección de asignaturas lo hace un algoritmo, en función de la nota que hayas sacado; eso hace que dé igual si cuadran las clases, selecciona según ese proceso que tiene marcado", explica la estudiante. "Pasada una semana, tienes la posibilidad de hacer cambios. El programa de alteración de matrícula se abre a las 00:00 horas del primer día, el problema es que todo el mundo accede a la vez, porque eso va según la rapidez y se satura. Ahí, aunque tengas notas bajas, te puedes coger las asignaturas que tú quieras", esgrime Marta.

En su caso, no funcionaba en ese momento el acceso debido a la gran cantidad de usuarios conectados en ese momento. "Estuve probando hasta las tres de la madrugada, una y otra vez y no lo conseguí. Me tuve que acostar porque trabajaba por la mañana. Al día siguiente contacté con secretaría y me dijeron que no podían hacer nada. Ya tenía que esperar a febrero, en la segunda alteración, pero para ese entonces puede que tenga que devolver la beca y pagar matrícula", lamenta la estudiante.

Ante esto, Marta cuenta a este medio estar inmersa en un mar de incertidumbre, agobio y estrés. "Siete asignaturas en un cuatrimestre es inviable porque tengo ganas de aprender y descubrir cosas nuevas y veo que no puedo", declara resignada.

Otra estudiante de la UGR, María, cuenta a GranadaDigital que el pasado curso la institución "cobró matricula presencial para tener clases online". Compañera de clase de Marta, explica que en Educación Social, "la carrera esta muy mal planteada" porque "solo los profesores dan teoría que luego hay que aplicar. Pero si no tenemos desde primer momento contacto con esa práctica y esos espacios, ¿como vamos a saber luego que hacer o como actuar?", plantea la estudiante. Otro testimonio de un estudiante que prefiere guardar su anonimato apunta a que la Universidad "mira para otro lado", pues si los estudiantes se quejan, es algo que se debería de tener en cuenta y que las encuestas de satisfacción del profesorado no sea algo en vano".

Uno de los temas que está también encima de la mesa son los horarios, a los que los alumnos tildan de "inhumanos". Alicia lamenta en declaraciones para este medio las continuas "incoherencias" en los horarios planteados por la UGR. Un asunto que año tras años piden los alumnos que sean, al menos, "humanamente llevaderos".

Las redes, llenas de memes ante la "gestión" de la UGR

No era para menos. Las redes sociales se llenaron de memes en el momento de realizar la matrícula ante la imposibilidad de acceder a realizar la matrícula. Los horarios de los estudiantes también fueron protagonistas de este fenómeno en las redes.

Todos los años pasa lo mismo con la matrícula de la UGR: pic.twitter.com/BcswFJFBBS — Alejandro Ruiz Blanco (@AlexRB_00) September 6, 2021

+ Acceso identificado se ha caído y no podemos confirmar la matrícula

- La UGR dándose cuenta de que si no tienes alumnos no tienes casos de covid: pic.twitter.com/dIKqiv1uC2 — Pepinillos (@Raul_quesadam) September 14, 2020