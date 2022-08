Las estrenos más esperados de Netflix este agosto

A lo largo de este mes de julio, Netflix ha puesto a disposición de los usuarios una serie de títulos muy destacados entre los usuarios y que han traído de nuevo a la plataforma muy buenos números con respecto a la caída de meses anteriores. 'Stranger Things' o 'El agente invisible' son algunos de los títulos que la empresa estadounidense trajo a la plataforma.

Este mes de agosto, la oferta de series en streaming vuelve a ampliarse, esta vez con títulos muy variados, pero que no van a dejar indiferente a nadie. En la siguiente lista se recogen todas las series, películas y documentales que podrán verse a lo largo del mes, títulos entre los que destacan la tercera temporada de 'Yo Nunca' o '¿Qué culpa tiene el karma?'.

Series

'Buenos días, Verônica', T2 (03/08)

'Hermanos robots supergigantes' (04/08)

'Kakegurui Twin' (04/08)

'Sandman' (05/08)

'Zenko: La brigada del bien' (08/08)

'Locke & Key', T3 (10/08)

'School Tales: La serie' (10/08)

'Dota: Sangre de dragón', Libro 3 (11/08)

'Yo nunca', T3 (12/08)

'Una familia modélica' (12/08)

'Nada sospechosos' (17/08)

'Donde hubo fuego' (17/08)

'He-Man y los Masters del Universo', T3 (18/08)

'Tekken: Linaje' (18/08)

'Alma' (19/08)

'¡La serie de Cuphead!', Parte 2 (19/08)

'Dualidad' (19/08)

'Kleo' (19/08)

'Mo' (24/08)

'Ollie está perdido' (24/08)

'Angry Birds: Un verano de locos', T3 (25/08)

'Rilakkuma va al parque temático' (25/08)

'Ludik' (26/08)

'Mighty Express', T6 (29/08)

Documentales

'La gran chapuza: Woodstock 1999' (03/08)

'Tamara Falcó: La marquesa' (04/08)

'Acabo de matar a mi padre' (09/08)

'Iron Chef Brasil' (10/08)

'Los ladrones: La verdadera historia del robo del siglo' (10/08)

'Indian Matchmaking', T2 (10/08)

'De casa a casoplón' (10/08)

'Mi tabla de salvación: La historia de Leo Baker' (11/08)

'Secretos del deporte: La novia que no existía' (16/08)

'En la mente de un gato' (18/08)

'Artistas del maquillaje', T4 (19/08)

'Secretos del deporte: El ascenso y la caída de AND1' (23/08)

'Chad and JT Go Deep' (23/08)

'Queer Eye: Brasil' (24/08)

'Orange: El condado de oro' (24/08)

'¡Vaya historia!', T2 (25/08)

'I AM A KILLER', T3 (30/08)

'Secretos del deporte: Operación falta antideportiva' (30/08)

Películas