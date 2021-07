Todas las películas, series y documentales que estrena HBO en agosto de 2021

Una vez más, HBO llega a nuestras pantallas cargado de estrenos este próximo mes de agosto. Actores y actrices noveles y otros más reconocidos en el panorama internacional comparten la cartelera de la plataforma líder en España durante el mes de agosto.

Destaca el documental sobre el expreseidente Barack Obama, Satrgirl o Call Me By Your Name. Aquí te dejamos la lista de estrenos según la fecha:

4 de agosto – Obama: por una América mejor.

11 de agosto – Stargirl: segunda temporada.

20 de agosto – Call Me By Your Name.

24 de agosto – Britannia: tercera temporada

Obama: por una América mejor

Trata de un viaje personal y político del presidente Barack Obama en un país que lidia con su propia historia racial, a través de conversaciones con colegas, amigos y críticos y de sus propios discursos y entrevistas se construye la historia.

Stargirl (Temporada 2)

Brec Bassinger vuelve a meterse en la piel de Stargirl, una superheroína encarnada por una joven estudiante de instituto que lidera a un grupo de jóvenes héroes contra los villanos del pasado. En los nuevos episodios, la joven deberá encontrar el equilibrio entre su labor de salvar el mundo y su rutina como adolescente.

Call Me By Your Name

Oliver, un investigador que trabaja en su doctorado, llega para ayudar al padre de Elio como becario durante el verano. Ambos descubrirán la embriagadora belleza del despertar sexual a lo largo de un verano que cambiará sus vidas para siempre.

Britannia (Temporada 3)

se ubica en el año 43 d. C. cuando el ejército romano invade las islas británicas dando comienzo a un enfrentamiento entre dos civilizaciones muy diferentes, con una parte más ficticia, en la que la magia ejercida por poderosas druidas es utilizada para resistir el ataque de los romanos.