La estrella de la Roja ya luce en el pecho de Bryan Zaragoza: "Toda mi familia estaba llorando"

La ilusión del granadinismo con la inclusión de Bryan Zaragoza en la convocatoria de la selección española no hace más que crecer. El extremo rojiblanco se ha incorporado este lunes a la concentración del combinado dirigido por Luis de la Fuente en Las Rozas, donde va a conocer a sus nuevos compañeros de vestuario para los próximos días. El futbolista se ha mostrado feliz por "cumplir un sueño" y se ha enfundado ya la camiseta de la Roja.

"Termino el partido y estaba dando una entrevista. El director deportivo me dijo 'pasa por aquí que te voy a decir una cosa'. Entre y estaba toda mi familia llorando y ya me dijo 'que te ha convocado la selección", ha detallado el jugador a su llegada a la residencia de la Selección. Además, el malagueño ha resaltado que esta oportunidad "es un sueño que desde pequeño siempre he tenido".

La Real Federación Española de Fútbol ha colgado en sus redes unas imágenes del jugador rojiblanco posando por primera vez con la elástica de la absoluta, un momento muy especial y que alienta aún más las ganas de la afición del Granada de ver a su joya hacer diabluras con España.