La cantaora granadina Estrella Morente se ha convertido en Trending Topic después de su actuación este domingo como invitada en la gala 6 del concurso Operación Triunfo, en la que cambió la letra de ‘Volver’ con un alegato a favor de la tauromaquia, unos versos de José Bergamín, lo que no estaba previsto. Morente cantó al principio de la canción: “Ni el torero mata al toro, ni el toro mata al torero, los dos se juegan su vida a un mismo azaroso juego”. Después continuó la interpretación junto a la concursante Nia.

“No estaba ni pactado ni previsto. En ningún ensayo lo ha hecho. Ha sido una sorpresa para todo”, aseguraba inmediatamente después en Twitter Tinet Rubira, el director de Gestmusic Endemol Shine, la productora de OT.

Estrella Morente respondía de esta manera a la concursante Maialen, que hace unos días había hablado en contra del toreo: “Hostias, es que es muy nazi. Ostras hay que ser muy psicópata mucho. Y encima te vienen y te dicen que da mucho dinero. No me sé las cifras porque no me las sé, pero si haces la comparación de lo que me cuesta a mí la tauromaquia, limpiando mierda para poder mantener mi vida y me quitan dinero y la meten en la puñetera tauromaquia, porque la cogen de mis impuestos”, afirmó la chica.

Tras la actuación de Estrella Morente, los comentarios en Twitter no se hicieron esperar y se armó un gran revuelo en esta red social, con muchas críticas para la cantante y también para RTVE.