Esteban Girón, líder de Toundra:“Granada es un sitio de peregrinación ideológica y artística”

Los madrileños Toundra tienen nuevo disco. Se trata de ‘Hex’, su sexto trabajo, que presentan el próximo 18 de febrero en el Teatro CajaGranada. Convertida en una de las bandas de rock instrumental más aplaudida de Europa, Toundra inició su aventura hace quince años. Destacan por un sonido en el que combinan riffs poderosos, hermosas melodías y atmósferas intrincadas, todo ello arropado en espaciosas canciones llenas de electricidad que enfatizan la incandescente llama del directo del grupo.

Esteban Girón, guitarrista y líder del grupo, habla del recorrido de Toundra durante estos años, su nuevo disco y el placer de tocar en Granada, a la que define como “un lugar de peregrinación ideológica y artística”.

Pregunta: Cumplís en 2022 quince años desde el inicio de esta aventura musical. Si echáis la vista atrás, ¿cómo definiríais ese viaje hasta ahora?

Respuesta: Nos hacemos viejos. Me es imposible definir todo lo que hemos vivido. Es difícil para mí comprender una vida sin Toundra. He vivido 19 años sin esta banda y 15 con ella. Sin Toundra me será muy difícil dar los siguientes pasos de mi vida, pero siempre hemos tenido claro que el día que no nos emocione, el día que dejemos de ponernos nerviosos antes de salir a tocar, será el día de decir “gracias, hasta luego”. Toundra ha sido toda mi vida durante mucho tiempo. Mis compañeros son mi vida y lo serán siempre.

P: ¿Algo de lo que arrepentirse en este tiempo o algo que os gustaría volver a vivir?

R: Nos arrepentimos de haber trabajado con ciertas personas. Pero en el errar está el aprender, así que les deseamos lo mejor, pero bien lejos. Me gustaría volver a vivir un montón de bonitos momentos, pero sin saber que los estoy reviviendo. Toundra va de, básicamente, vivir experiencias e intentar ser más libre de lo que este mundo intenta que seas. Esa libertad es el verdadero sentido de Toundra.

P: Los críticos musicales han tratado de definir vuestro estilo poniéndole a la palabra ‘rock’ diferentes apellidos, pero ¿cómo os gusta definiros a vosotros?

R: No nos gusta definirnos, directamente. Nuestro productor dice que hacemos rock and roll y es de quien más me fío en términos de sonido. No somos nada y siempre hemos intentado huir de ejercicios de estilo. He copiado como un demonio a otros… pero siempre de estilos muy lejanos a lo que nos dicen que hacemos.

P: Presentáis en Granada ‘Hex’, vuestro sexto disco, del que comentan es una gran evolución en vuestra carrera, aunque sin perder las señas de identidad de la banda. ¿Estáis de acuerdo?

R: Para que fuese una gran evolución nos tendríamos que haber metido a estudiar mucha música, cosa que no hemos hecho entre este disco y el anterior. Es un paso de tres o cuatro escalones, eso sí. Pero del mismo camino.

P: Los que disfruten el directo del próximo 18 de febrero en Granada van a vivir un vaivén de sensaciones musicales que provocan diferentes estados de ánimo, algunas veces de desesperanza y tormento.

R: Algo que me he propuesto últimamente es hablar abiertamente de la desazón, la tristeza y de estar mal. Me atrevo a hablar de ello ahora que soy plenamente feliz. Artísticamente me interesan esos sentimientos. Además, para cantar a la felicidad es necesario ser muchísimo mejor artista que para cantar a la tristeza. Paul McCartney es mucho mejor que el intensito de Bob Dylan.

P: Hay tres partes dedicadas a ‘El Odio’ en este disco, más de 23 minutos de trayecto de experiencias desde la infancia hasta la vejez. ¿Qué se ha buscado?

R: Reflejar que el mundo es un lugar hostil y que pasamos por él sin cuestionarnos nuestra felicidad y de qué modo queremos llegar a ella. No cuestionamos el término “tener éxito”. Cada vez somos menos libres de intentar vivir una vida apartada de normas marcadas por el consumo y eso nos está llevando a la demencia. La gente está muy malita de la cabeza y no hacemos nada por ayudar al vecino.

P: ¿La conclusión del disco es que lo importante en la vida es amar, pese a todo?

R: Lo más importante en esta vida es amar. Es la manera de ser feliz. Es el porqué de estar en este mundo.

P: ¿Se gestó ‘Hex’ durante la pandemia? ¿Cómo fue el proceso? ¿En algún momento influyó la terrible e inédita situación sanitaria del mundo en el disco?

R: Grabando muchas partes cada uno en su casa y compartiéndolas los unos con los otros gracias a Google Drive. Esos cabrones podrían destruir nuestra reputación de buenos músicos sacando la verdadera verdad de cómo tocamos. No influyó la pandemia… quizás sí que con la pandemia a este mundo se le ha visto más las costuras y de esas costuras es de lo que va este disco.

P: ¿Cómo está funcionando la gira?

R: De momento hemos dado tres conciertos y los tres se han llenado así que imagino que eso es que va bien. Trabajamos mucho por seguir pudiendo permitirnos salir de gira, comer bien y tomarnos algo en ciudades lejanas a las nuestras. Somos muy afortunados.

P: ¿Os afecta ver a la gente sentada con mascarillas, sin percibir plenamente esas expresiones en sus rostros y las sensaciones de cómo están viviendo el espectáculo?

R: Es una mierda. Es una auténtica basura. Abajo los cines de verano.

P: ¿Habéis tenido anteriormente la oportunidad de tocar en Granada? ¿Qué opinión os merece la ciudad y la experiencia que habéis tenido aquí?

R: Granada es un sitio de peregrinación ideológica y artística. Un lugar mágico. Si el ser humano se ha peleado durante siglos por el derecho a vivir en ese punto de este mundo es porque hay algo especial, unas energías especiales en ese punto del planeta. Creo en esas cosas, pero sin jipiadas… seguro que hay alguna explicación científica. Artísticamente es un sitio riquísimo y espero que lo mejor esté por llegar. Los granadinos, como todos los españoles, estiramos mucho los chicles y miramos atrás como que cualquier tiempo pasado fue mejor. Es mejor para todos mirar hacia delante con optimismo que la inmovilidad de quedarse anclado en venerar dioses que lo único que quieren es perpetuarse en su trono.