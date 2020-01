Las estatuas de Granada amanecen con mascarillas y carteles para denunciar la contaminación

El colectivo ‘Friday for Future’, mediante su campaña «Queridos Reyes Magos: este año quiero respirar», ha colocado a las principales estatuas de Granada mascarillas y carteles para denunciar la alta contaminación que sufre la ciudad.

En la ciudad, la concentración media anual de dióxido de nitrógeno, se posicionó por encima de los 40 puntos que establece la media permitida. Desde el colectivo se quejan de que el Plan de Mejora de la Calidad del Aire del Ayuntamiento de Granada, aprobado en noviembre de 2017 y que seguirá vigente hasta este año 2020, no ha dado sus frutos.

Según el plan establecido hasta el momento, se señala la necesidad de controlar el ozono troposférico, aunque este contaminante se centra en el Área Metropolitana, hasta el momento, las zonas más contaminadas, según el colectivo, sería la Carretera de Málaga, la Plaza del Triunfo y Avenida Madrid, Camino de Ronda, Arabial y adyacentes. Desde ‘Fridays for Future’ explican que la mitad de los niveles de contaminación proceden del tráfico y piden que al igual que en Madrid y Barcelona, el Ayuntamiento de Granada tome medidas de urgencia y tras el último informe de Ecologistas en Acción, se restrinja el tráfico en Granada también.

Desde ‘Fridays for Future’ informan que ya se ha legislado, a todos los niveles, y se han planteado medidas, como las recogidas en el Plan municipal, entre las que está sustituir la flota de autobuses con motor de combustión por vehículos híbridos. El Metro, como elemento para ordenar la movilidad en la capital y el Área Metropolitana, lleva casi dos años en funcionamiento. Pero las previsiones indican que la situación no mejorará suficientemente en este 2020. Los datos muestran un empeoramiento de la calidad del aire y en el caso del NO2, no ha hecho más que ir en aumento, como reconoce el mismo Ministerio. Precisamente el parámetro que coloca a Granada entre las más contaminadas a nivel nacional.

La evidencia científica y médica afirma que la contaminación reduce la esperanza de vida y empeora enfermedades de todo tipo, especialmente respiratorias y crónicas. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) alerta de que en España el 35 % de la población respira aire contaminado y se producen en torno a 10.000 muertes al año relacionadas con los contaminantes atmosféricos, según datos del Instituto de Salud Carlos III.

“Vivir en contacto continuo con altos niveles de contaminación es equiparable a fumar entre 5 y 10 cigarrillos diarios”, apunta el doctor Carlos A. Jiménez-Ruiz, presidente de SEPAR.