¿En qué casos se puede salir a la calle durante el estado de alarma?

El pasado lunes 14 marzo, el Gobierno de España aprobó el decreto del estado de alarma por el coronavirus en el país. Desde que este entró en vigor la pasada noche del lunes, España deberá cumplir con una serie de normas, entre ellas la libre circulación de las personas, la cual se verá limitada como medida para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos.

De este modo, según anunció el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los españoles podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades.

Sí a los supermercados y farmacias

Los supermercados y farmacias permanecerán abiertos para que los ciudadanos puedan adquirir alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. Sin embargo, no es necesario hacer una sola compra para toda la cuarentena, ya que, la distribución de los productos seguirá siendo la misma y los supermercados repondrán con normalidad los artículos.

No a los bares y restaurantes

Los bares y restaurantes permanecerán cerrados durante el estado de alarma vigente. Tan solo continuarán abiertos aquellos que proporcionan el servicio de comida a domicilio, la cual deberá consumirse, como bien dice su nombre, en los hogares de los particulares

Sí a las peluquerías y estancos

Las peluquerías, tintorerías, estancos, tiendas de alimentación para animales, establecimientos de servicios informáticos, ortopedias, ópticas, gasolineras y los negocios de venta de prensa continuarán abiertos. Aún así, habrá que evitar la concentración de personas como medida de seguridad.

No a los teatros y al fútbol

Las actividades de ocio también quedarán suspendidas durante estos quince días prorrogables. Todas las competiciones deportivas, las fiestas populares como las procesiones de Semana Santa o las actividades culturales como ir al cine, al teatro, a una exposición o a la biblioteca se anulan con el estado de alarma.

Sí a darle un paseo al perro

Se podrá pasear al perro, aunque con una serie de limitaciones. En primer lugar, esta actividad deberá realizarse de manera individual. En segundo lugar, el paseo se realizará para llevar a cabo las necesidades básicas de la mascota, por lo que el paseo tendrá que ser lo más breve posible y no utilizarse como excusa para salir a la calle y romper con las medidas de seguridad.

No al parque o al gimnasio

Los gimnasios permanecerán cerrados, al igual que los parques y zonas infantiles de ocio. Por ello, se deberá recurrir al ejercicio en casa y los niños no saldrán de sus hogares salvo en situaciones de necesidad.

Sí al coche, a medias

Los ciudadanos podrán hacer uso de sus vehículos para realizar alguna de las actividades permitidas anteriormente señaladas. Sin embargo, es importante recordar que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, tendrá la potestad para cerras carreteras y vías.

En materia de transporte, los transportes públicos continuarán operativos, aunque reduciendo el número de pasajeros y llevando a cabo labores estrictas de limpieza y desinfección. Aquellos que no sean de contrato público verán reducida su oferta a la mitad. Además, los servicios de Media Distancia y Larga Distancia, al igual que los aviones y barcos, también reducirán su servicio a la mitad. Sin embargo, se recomienda en todo momento no viajar y no desplazarse a menos que sea por un motivo de fuerza mayor.

Sí a las bodas, aunque también a medias

La celebración de ceremonias religiosas o civiles, como funerales, bautizos o bodas, tendrán muchas restricciones. En primer lugar, no será posible la concentración de un gran número de personas. En segundo lugar, están vetados los banquetes y discotecas.

Todas estas medidas se irán puliendo, detallando y modificando según el modo en el que avance la situación y siempre bajo la autoridad competente designada, que recae en manos de la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y el de Sanidad, Salvador Illa.