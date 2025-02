La estación de esquí brilla para cerrar una nueva edición del Showrunning Sierra Nevada

El jienense Silvia Lara (Sierra Sur de Jaén), sumó este sábado un nuevo triunfo, el séptimo de su carrera, en el Snowrunning de Sierra Nevada by Diputación de Granada, al imponerse, como el año pasado, a la portuguesa Joana Soares, a la que aventajó en 25 segundos en la línea de meta de Pradollano. El albaceteño Diego Diaz (CA Albacete), por su parte, revalidó su triunfo de 2024 por delante de Javier Terrón, tres veces ganador de la prueba, y que como primer andaluz se proclamó campeón autonómico de la disciplina.

El XIV Snowrunning Sierra Nevada, con -10 grados de temperatura en los puntos más altos del recorrido, volvió a alumbrar la estación de esquí granadina con una icónica competición que mezcló la espectacularidad del entorno y el enorme esfuerzo de los cerca de un millar de corredores que se enfrentaron a los 12,70 kilómetros de recorrido nevado y 920 metros de desnivel ascendente.

Silvia Lara, ya conocida como la reina del trail running de Sierra Nevada, confirmó su dominio en una carrera en la que ha ganado la mitad de sus catorce ediciones. La subcampeona del mundo de carrera por montaña sobre superficie nevada en 2022 recordará la edición de 2025 como una de las más duras.

“Este año ha sido especialmente dura por el estado de la superficie, que era nieve polvo en casi todo el recorrido, lo que hacía que te hundieses e impedía avanzar rápido. En la bajada, te hundías hasta la rodilla; me he caído un montón de veces”, reconoció Lara en la línea de meta. “La nieve de los cañones -en la zona de Loma de Dílar- te daba en la cara y dolía, y por momentos te impedía la visión”.

Por su parte, Diego Diaz, albaceteño afincado en Sierra Nevada -donde entrena como corredor y trabaja como profesor de esquí-, confirmó su condición de favorito y volvió entrar primero en Pradollano. Díaz, que como Silvia Lara es subcampeón mundial de snowrunning en la modalidad vertical, admitió antes de subirse al podio que las clases de la mañana no le pasaron factura.

“Aunque esta mañana he trabajado como profesor de esquí, las ‘patas’ me han respondido muy bien por la tarde. Desde el tramo de Maribel veía que tenía un punto más que mis compañeros y he buscado mi ritmo subiendo, que es mi punto fuerte. Me ido quedando solo, mientras que mis compañeros de la escuela de esquí, del equipo andaluz de esquí de montaña y de la propia estación me iban dando referencias y gracias a ellos he podido regular bien. Luego he ido gestionando bien la bajada, sin arriesgar, para no perder lo que había ganado subiendo”, explicó.

Diaz, que reside en temporada en la estación donde combina entrenamiento y trabajo, considera que esa circunstancia es una ventaja sobre sus rivales. “La superioridad que ha tenido viene muy marcada por la altitud; soy una persona que estoy aclimatado. Llevo aquí desde octubre, y el que sube desde abajo tiene un hándicap muy importante. No es que sea muy guapo y corra mucho, es que estoy acostumbrado a la altura y eso es una ventaja muy importante”.