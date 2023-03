Más de cien establecimientos de Granada se suman a la lucha contra el desperdicio de alimentos

El desperdicio de alimentos es un problema con un impacto económico, social y medioambiental importante. Solamente en España se calcula que la cifra de desperdicio es casi de 8 millones de toneladas al año, lo que supone que se desperdicien 250 kilos de comida cada segundo. Es el séptimo país de Europa con mayor despilfarro de comida. Y para evitar este problema han surgido algunas iniciativas como la puesta en marcha de la aplicación ‘To Good to Go’, que significa demasiado bueno para desperdiciarlo, y en la que restaurantes, hoteles, supermercados, fruterías, panaderías y otros comercios venden packs con sus excedentes diarios de comida a bajos precios para vender a última hora los alimentos condenados a ir a la basura al día siguiente. En Granada son más de cien los establecimientos adheridos a esta aplicación para luchar contra el desperdicio alimentario. Uno de ellos es Ecoeco, la panadería y tienda de alimentación ecológica ubicada en la calle Moral de la Magdalena. Su gerente, Elisa Morales, explica a GranadaDigital que elaboran “poca cantidad de productos para que todo sea fresco, pero hay veces que se queda alguna cosilla” y prefieren “ofrecerlo a un precio más económico para no desperdiciar nada”, motivo por el que el establecimientos se adhirió a esta ‘app’.

“Son productos que están bien, pero que sabemos que al día siguiente no o que simplemente por no repetir, los ponemos más baratos. Preferimos ponerlos a un precio más económico para el que se lo quiera llevar”, detalla Elisa Morales. Los packs que ofrecen son “uno de panadería y otro mix de todo, que puede ser algo de elaboración propia, de fruta y verdura o de algún paquetito que va a caducar pronto”, apunta la gerente de Ecoeco. Así, los usuarios compran productos de calidad y ecológicos a un precio mucho más reducido.

Con esta ‘app’ para dar una segunda oportunidad a la comida que no ha sido vendida al final de día para evitar su desperdicio salen ganando todas las partes: el comercio porque no tira la comida y pierde menos dinero; el cliente porque adquiere comida de calidad a un bajo coste y el planeta porque se evita el impacto que supone tanto desperdicio.

Frutería Triana es otro de los establecimientos en Granada capital que se unieron a esta iniciativa. Jorge Rodríguez explica que antes “se tiraba fruta” y buscaron esta opción que les permite “que no se tire nada al final de la jornada”. “Antes, una manzana que tuviese un piquete, la tirábamos, y no es sinónimo de caducado ni de nada, en la fruta por lo menos. Y entre la gente tiene buena aceptación. Los packs tienen de todas las frutas frescas: manzanas, kiwis, plátanos… También acelgas, por ejemplo, que si en el día no se venden, para el día siguiente siguen estando frescas, pero no están igual. Tienen de todo, como si vienen a comprar”, detalla Rodríguez.

Los packs de comida con el excedente que ofrecen los establecimientos a través de la ‘app’ son sorpresa porque no pueden saber con antelación qué productos son los que no han podido vender al final del día. Son packs de productos frescos y de calidad que costarían sobre unos 10 ó 15 euros y cuyo precio es de entre dos y cinco euros, un tercio de su valor original en tienda. Para 'salvarlos' solo hay que elegir el favorito en la ‘app’, en la que aparecen los que ofrecen los establecimientos más cercanos, pagarlo a través de la misma e ir a recogerlo al establecimiento a la hora establecida.

Ecojaral es otra tienda de productos ecológicos granadina que también se sumó a esta iniciativa para evitar que haya un desperdicio de comida. Cristina Pérez, trabajadora en Ecojaral, asegura que producen "lo justo para que no haya un descontrol de productos", pero que "aún así es inevitable que, por el tiempo que tiene cada producto, se pierda". "A veces no es por mal estado, sino que tiene de la misma persona que lo recolecta alguna marquita o de ir en las cajas. En nuestros pedidos a domicilio o aquí en la tienda no lo ofrecemos como de primera calidad y a esos productos le damos una salida con la aplicación 'To Good to Go'. Es un alimento que está bien, que se puede consumir, simplemente que no tiene su calidad 100% de recién cogido. En los packs ofrecemos esos productos y así evitamos el desperdicio. Hay gente que se acerca más a lo ecológico a través de ese precio que es más barato. Porque mucha gente no se puede permitir los productos de primera y estos los pueden consumir así perfectamente y estamos a nivel de todo el mundo”, resalta.

El Asadero El Pollazo también decidió sumarse a esta ‘app’ para que no haya desperdicio en su establecimiento. Álvaro Barros, uno de sus responsables, explica que ofrecen “menús del día que luego no tienen especial salida, pollos que pueden sobrar o que vienen más pequeños y algún otro excedente”. “Según lo que vaya quedando en el día, a última hora lo ofrecemos para evitar el desperdicio. La gente paga un 33% del valor. Si valía 15 euros, pagan cinco. Y tiene bastante aceptación”, añade.

En Granada son más de un centenar de establecimientos los que ‘salvan’ sus productos a través de la app ‘To Good to Go’. Además de los ya mencionados, grandes establecimientos como Alcampo, Carrefour, Domino’s Pizza, Decathlon, Aloha Poké, Grosso Napoletano, Muerde la Pasta, grandes cadenas hoteleras como NH o Barceló y también muchos comercios más pequeños como Frutas del Pino, Frutería Torqui, El Umbral, Artesanos de Granada, Pastelería Aloe - Puentezuelas, Bienmesabe, La Casita del Pan, Pupu Poke, etc.

La app ‘To Good to Go’ surgió en Dinamarca en 2016, cuando un grupo de amigos comían en un buffet y se fijaron en que al terminar la jornada, toda la comida sobrante se tiraba a la basura en perfecto estado. Así, decidieron que había que poner solución a ese problema y crearon la app, que ya está presente en varios países de Europa, Estados Unidos y Canadá. A España llegó en 2018, donde la compañía asegura que ha salvado ya “más de 520 toneladas de alimentos frescos no desperdiciados”. A Granada también llegó para combatir desperdicio de alimentos.