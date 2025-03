Los espectáculos de Dani Martínez y de Patri Psicóloga, protagonistas de la agenda cultural

A pesar del mal tiempo, la agenda cultural en Granada sigue brillando una semana más con grandes artistas. Granada tiene previsto esta semana una gran variedad de conciertos y espectáculos para todos los gustos. En los planes de este fin de semana, se anuncia resguardarse de la lluvia escuchando buena música o disfrutando de una buena actuación.

Dani Martínez pasará por Granada con su espectáculo 'Remember'

Dani Martínez anuncia un espectáculo incomparable, en el que se viajará en el tiempo gracias al humor. En su actuación 'Remember', Martínez hará un viaje en el tiempo desde 2050 al presente para compartir con los presentes los cambios que ha podido presenciar. Además, este show ayudará a los oyentes a recordar grandes momentos de su vida que desaparecerán en 2050, pero para eso está ahí Dani Martínez, para evitar que eso ocurra. El Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada acogerá esta gran actuación el próximo sábado 22 de marzo a las 20:30 horas. El precio de entrada ronda entre los 22 y los 27,50 euros según las disponibilidades de asientos.

‘Todo lo haces mal, ¡y lo sabes!’, el espectáculo de Patri Psicóloga, Rafa Blanca y Javi Vázquez

‘Todo lo haces mal, ¡y lo sabes!’ es el nuevo espectáculo de Patricia Ramírez, más conocida como Patri Psicóloga, y Rafa Blanca, al que se une a Javi Vázquez, para ahondar en los siete vicios capitales más comunes que nos afectan. El Palacio de Congresos de Granada acoge este viernes 21 de marzo, a las 20:00 horas, este espectáculo ’ en el que se refleja qué pensarían esos guardianes interplanetarios que nos observan y descubren esos vicios que nos afectan en el día a día y que hemos normalizado.

Al oído: Niño de Elche y David Montañés

Un ciclo de conciertos que se desarrolla durante este mes de marzo en Pinos Puente traerá esta semana dos invitados muy especiales. El ciclo de espectáculos 'Al Oído' se lleva a cabo en el Teatro Martín Recuerda del municipio. El próximo sábado 22 de marzo, a las 19:30 horas, acogerá a Niño de Elche y David Montañés. Niño de Elche es una figura clave del flamenco contemporáneo y lleva su arte allá por donde pasa. Su pasión por el arte y la música le ha llevado a mezclar géneros musicales como el jazz o la música electrónica, además de tocar otras disciplinas como la poesía o la danza. Por otra parte, David Montañés, un artista multidisciplinar, pianista y compositor además de gran investigador sobre el arte, será también el encargado de abrir la noche de espectáculo. El precio de la entrada para esta velada mágica es de 16,50 euros.

El espectáculo infantil 'El Musical de La Granja'

El Palacio de Congresos y de Exposiciones de Granada va a acoger en su recinto un espectáculo divertido y educativo apto para cualquier edad. Será el próximo domingo 23 de marzo, a las 12:30 horas, cuando se llevará a cabo el 'Musical de la Granja'. Además de mucha diversión, se prevén canciones y bailes, aunque eso no es todo. El musical cuenta la historia de un Festival de la Cosecha que se siente en peligro ya que ha descubierto que van a construir una carretera. Esto pondrá en peligro a la granja, por lo que los protagonistas deberán luchar por salvar su dulce hogar. Este musical enseñará grandes valores como la lucha y la protección del medioambiente.

Planta Baja renueva su apuesta con el rock

Planta Baja arrasa con la agenda cultural que trae para esta semana. Empezará el próximo viernes 21 de marzo, a las 21:30 horas, con la actuación de Ultraligera que garantizarán un buen espectáculo de rock. La banda surge en 2021 y sus letras cuentan historias sus viajes o de personajes "descarriados", indican en la página web oficial, todo ello bajo la influencia del indie hasta el grunge. Para acceder a esta gran actuación, el precio de entrada es de 12 euros.

Les sigue la actuación de Marta Soto el próximo sábado 22 de marzo, a las 21:00 horas. Directa desde Punta Umbría, Soto ha causado sensación desde sus inicios. Se debe sobre todo a su presencia en su canal de YouTube en el que ha conquistado hasta ahora a 132.000 oyentes. Su última obra, el álbum 'Paso a paso', está disponible en plataformas digitales desde el pasado 4 de octubre de 2024. El precio de entrada para ver su actuación es de 20,70 euros.

Planta Baja termina su semana a lo grande con un concierto de Autogramm y Paul Rodie llamado 'Serpiente Negra' para el próximo domingo 23 de marzo, a las 21:00 horas. Autogramm es una banda que coquetea con muchos géneros, entre los que se destaca el retro-punk, el pop más moderno o el rock clásico, entre muchos otros. Su obra más reciente, el álbum 'Randy', está disponible en plataformas digitales desde el pasado 28 de febrero. Por otra parte, Paul Rodie es una banda que une estilos musicales como el rock alternativo, glam, power pop o la psicodelia con otros sonidos nacientes de los 70 y los 90, aunque siempre teniendo una mirada futurista. Su última obra, el single 'Perro Fiel', está disponible en plataformas digitales desde el pasado 19 de abril de 2024. El precio de entrada es de 10 euros de manera anticipada y de 13 euros en taquilla.

Aliatar trae un invitado muy especial: Xoel López

La agenda cultural de la sala Aliatar esta semana es breve, pero especial. El próximo viernes 21 de marzo, a las 22:00 horas, actuará Xoel López. El artista cuenta con una larga carrera musical que incluso ha impulsado desde el otro lado del charco, en América Latina. Actualmente está de gira por diferentes ciudades españolas, Granada, Málaga, Almería y Sevilla son sus únicas paradas en Andalucía. Su última obra, el álbum 'Caldo Espírito' está disponible en las plataformas digitales desde el pasado 6 de octubre de 2023. El precio de entrada es de 27,50 euros.

'Sensaciones' en el Teatro Flamenco de Granada

El espectáculo 'Sensaciones' nunca pasa de moda en el Teatro Flamenco de Granada. Es que se trata de una cita habitual y que nunca cambia en la agenda cultural granadina. Como es costumbre, hay dos pases de jueves a domingo: uno a las 17:00 horas y otro a las 19:00 horas. Además, se añade otro pase los viernes y los sábados a las 20:45 horas. Al igual que la hora de los espectáculos, los precios nunca cambian. Es gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años.

Hotel Palacio de Santa Paula ofrece flamenco y melodías francesas

El Hotel Palacio de Santa Paula adapta su agenda cultural a la actualidad y viene repleta de grandes sorpresas. La barra del claustro del Hotel empieza este mismo jueves 20 de marzo, a las 21:30 horas, con el espectáculo de flamenco de Sergio Gómez 'El colorao'. Los presentes se podrán deleitar del cante de Sergio Gómez y de la guitarra de Rubén Campos. La agenda continúa al día siguiente, el próximo viernes 21 de marzo, a las 21:30 horas, en el mismo lugar, en la barra del claustro del Hotel. Se ha organizado un espectáculo de música francesa llamado 'Mélodies de France' en el que se escuchará la voz de Damián Gaborió, el contrabajo de Alfonso Alcalá y la guitarra de Chesco Ruiz. Esta actuación entra de lleno en la actualidad ya que se sitúa en plena semana de la francofonía y de la lengua francesa. Para ambos espectáculos será necesario reservar previamente y se requerirá una consumición mínima.

Por otra parte, la luz sigue su camino en el Hotel Palacio de Santa Paula con dos espectáculos de Candlelight. Están previstos para el próximo domingo 23 de marzo. La primera actuación se dará a las 19:00 horas en el que se escuchará los mejores temas de Hans Zimmer. El cuarteto de cuerda Ensemble Hispano interpretará los siguientes temas del artista: Time de Origen, This Land de El rey león, Zooster's breakout de Madagascar, Supermarine de Dunkerque, Honor de The Pacific, A dark knight de Batman, el caballero oscuro, Suite de Wonder Woman, Cornfield chase de Interstellar, Suite de Dune, Suite de Gladiator, Discombobulate de Sherlock Holmes y Flight de El hombre de acero. El precio de entrada rondará entre los 21,50 euros hasta los 39 euros. Ese mismo día, pero un par de horas después, a las 21:00 horas Cuarteto Antequeruela interpretará un tributo a The Beatles. En el programa se prevé los siguientes temas: Here comes the sun, I want to hold your hand, Help !, Michelle, Penny Lane, Come Together, We can work it out, While my guitar gently weeps, Lady Madonna, Blackbird, Here, There and Everywhere, Eleanor Rigby, Lucy and the sky with diamonds, Yesterday, With a little help from my friends y Hey Jude. El precio de entrada rondará entre los 20 y los 39 euros.

Jueves 20 de marzo

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

21:00 horas: Festival Internacional de Tango de Granada. Teatro Isabel La Católica, Granada. (15/20 euros)

21:00 horas: Leo Middea. JJ Taberna, Granada. (12 euros)

21:00 horas: Fabrizio Mocata y Martín Alvarado. Festival internacional de tango. Sala Máxima de la UGR, Granada

21:30 horas: Bolero... Please ! Lemon Rock, Granada. (5 euros)

21:30 horas: Sergio Gómez 'El colorao'. Barra del claustro del Hotel Palacio de Santa Paula. (Reserva previa y consumición mínima requerida)

22:00 horas: Jam Session Jazz. Ool Ya Koo, Granada. (5 euros)

22:00 horas: Rache. Rocknrolla, Granada. (Entrada libre)

Viernes 21 de marzo

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:00 horas: Las cuatro estaciones de Vivaldi Candlelight. Basílica de San Juan de Dios, Granada. (18/33 euros)

19:00 horas: Lepanto. Sostiene Pereira Librería, Granada. (7 euros)

20:00 horas: 'Todo lo haces mal y ¡lo sabes!'. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

21:00 horas: Festival Internacional de Tango de Granada. Teatro Isabel la Católica, Granada. (15/20 euros)

21:00 horas: Íñigo Quintero. Industrial Copera Revert, La Zubia

21:00 horas: Blake. El Tren, Granada. (18 euros)

21:00 horas: Sinfónico Celtas Cortos. Palacio de Congresos y de Exposiciones, Granada. (37,40/42,90 euros)

21:00 horas: Obras maestras de la música clásica Candlelight. Basílica de San Juan de Dios, Granada. (18/33 euros)

21:00 horas: Parquesvr. Lemon Rock, Granada. (16 euros)

21:00 horas: Rubem Dantas. Peña La Platería, Granada. (15 euros)

21:30 horas: Mélodies de France. Barra del claustro del Hotel Palacio de Santa Paula. (Reserva previa y consumición mínima requerida)

21:30 horas: Ultraligera. Planta Baja, Granada. (12 euros)

21:30 horas: Club del Río. JJ Taberna, Granada. (18 euros)

21:30 horas: Los Pólipos + Cocaine. Sala Víbora, Granada. (10/13 euros)

22:00 horas: Hot Jazz Jam Session. Ool Ya Koo, Granada. (5 euros)

22:00 horas: Xoel López. Aliatar, Granada. (27,50 euros)

22:00 horas: Yo estoy bien el mundo está mal. Rocknrolla, Granada. (Entrada libre)

22:00 horas: Mr. Man & The small frying pan + Freebyrds. Sala Riff, Armilla. (8/10 euros)

22:00 horas: Saga Fest. Zenith Pub, Churriana de la Vega. (Entrada libre)

22:00 horas: La extraña pareja. Liberia Café Pub, Granada. (5 euros con consumición)

22:30 horas: Javier Megías. Carlota Braun, Granada. (Entrada libre)

Sábado 22 de marzo

III Edición Festival de jóvenes interpretes de música clásica de Armilla. Joven Coro de la Orquesta Ciudad de Granada, Héctor E. Márquez. Casa García de Viedma.

12:00 horas: Festival Internacional de Tango de Granada. Teatro Isabel la Católica, Granada. (15 euros)

12:30 horas: Soler sobre silencio. Cantan los poetas. Sostiene Pereira Librería, Granada. (10 euros)

17:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

17:00 horas: Primavera flamenca. JJ Taberna, Granada. (8,32 euros)

18:00 horas: I Encuentro de Coros "Canciones Populares". Centro Cultural Siglo XXI. (Entrada gratuita hasta completar aforo)

18:00 horas: Frederick Montana. Tarambana Plaza, Atarfe. (Entrada libre)

18:30 horas: Lamaar. Lemon Rock, Granada. (3 euros)

19:00 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

19:30 horas: Al oído Niño de Elche + David Montañés. Teatro Martín Recuerda, Pinos Puente. (16,50 euros)

20:00 horas: 'Beachwood H.S. Orchestra de Ohio de E.E.U.U'. Teatro Municipal de Armilla. (8 euros y 5 euros para los empadronados en Armilla)

20:00 horas: Concierto de alumnos escuela de Jazz. Ool Ya Koo, Granada. (Entrada libre)

20:00 horas: Patricia Espejo - Comedia de la buena. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada

20:30 horas: Dani Martínez - Remember. Palacio de Congresos y Exposiciones, Granada

20:45 horas: Sensaciones. Teatro Flamenco de Granada. (Gratis para los menores de 5 años, 15 euros para los niños de 6 a 12 años y 34 euros para los mayores de 13 años)

21:00 horas: Patrimonio flamenco. Teatro la Chumbera, Granada. (13 euros)

21:00 horas: Festival Internacional de Tango de Granada. Teatro Isabel la Católica, Granada. (15/20 euros)

21:00 horas: Marta Soto. Planta Baja, Granada. (20,70 euros)

21:00 horas: Fiesta presentación Rock Imperium Oniric Prison + Acrónica + Drunkskull. Sala Riff, Armilla. (Entrada libre, con invitación)

21:00 horas: Sr. Olmo. JJ Taberna, Granada. (10 euros)

22:00 horas: Diagnóstico Binario + Denisdenis. Rocknrolla, Granada. (12 euros)

22:00 horas: U2Live. Tributo a U2. El Tren, Granada. (15 euros)

22:30 horas: Bad Name. Tributo a Bon Jovi. Sala Víbora, Granada. (12,37 euros)

22:30 horas: Tico y su son. Carlota Braun, Granada. (Entrada libre)

23:00 horas: Dr. No. La Cohera, La Herradura. (Entrada libre)

Domingo 23 de marzo