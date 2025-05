Especialistas y pacientes subrayan la importancia de dar visibilidad al párkinson en 'Salud a todo Twitch'

El párkinson es una enfermedad degenerativa que sufren en torno a 200.000 personas en España, ha sido el tema protagonista este miércoles en 'Salud a todo Twitch'. El espacio conducido por Joan Carles March ha contado con especialistas sanitarios en párkinson y pacientes que lo padecen.

Sus invitados para este miércoles han sido Álvaro Sánchez Ferro, neurólogo coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología -SEN-; Carolina Cabello González, enfermera en las Consultas de Atención Especializada de Neurología del Hospital Universitario de Navarra, especializada en Trastornos del Movimiento y miembro de los Grupos de Estudio de Trastornos del Movimiento y de Cefaleas de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica; María Angustias Díaz, presidenta de Parkinson Granada; Marta Crespo, paciente con párkinson y autora del libro 'Este no era el plan', y Laura Román, paciente con párkinson.

Los especialistas han lamentado que hay pacientes de párkinson a los que no se les puede enviar a rehabilitación por el mero hecho de padecer dicha enfermedad. Además, han recalcado la importancia de aunar esfuerzos y la importancia de las asociaciones, ya que no se pueden ofrecer ciertos servicios de manera general en la Seguridad Social. Además, desde Párkinson Granada han subrayado en la importancia de dar visibilidad y "no avergonzarse", pues es una discapacidad más.

El programa se puede ver completo en los perfiles de GranadaDigital en YouTube, Twitch y Facebook.