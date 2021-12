España obtiene el decimoquinto puesto en Eurovisión Junior, que corona a Armenia

Armenia ha ganado la decimonovena edición de Eurovisión Junior gracias a su canción 'Qami Qami', interperada por Maléna, con la que el país caucásico se lleva su segunda victoria en el festival infantil. Levi Díaz ha obtenido la decimoquinta posición para España con la canción 'Reír' y 77 puntos: 30 del jurado y 47 del televoto. La edición de Eurovisión Junior ha tenido lugar en La Seine Musicale, en París, después de la victoria de Francia el pasado año. Un total de 19 países han participado en la cita

En declaraciones a los medios tras el festival, Levi ha explicado que "ya se le pasará" el disgusto por el resultado, aunque ha reconocido que Eurovisión Junior ha sido toda una experiencia para su carrera, y ha remarcado el trabajo que han realizado durante la semana y desde que fue elegido en septiembre.

El joven cantante ha explicado que ha estado nervioso durante la semana y que se ha centrado especialmente en una de las notas de la canción, que no le salió en el primer ensayo y que le ha obsesionado en todos ensayos. De hecho, ha mencionado que se ha oído una ovación en el escenario tras la nota, y ha bromeado: "La gente aplaudiendo y yo: Gracias por confiar en mí".

Levi contaba a los periodistas tras finalizar el festival que ha cumplido uno de sus sueños en directo: poner el micro para que el público cantara. Ha gritado 'Sing it!', a lo que el público ha respondido con un sonoro '¡De la revolución!'. "He sentido el cariño y la emoción del público. No me hacía falta ganar, este ha sido mi premio", ha añadido.

La jefa de delegación de España, Eva Mora, ha explicado que el resultado no es lo importante tras el trabajo realizado y ha abierto el debate sobre el carácter "adulto" de las candidaturas que mejor han quedado. No obstante, Levi ha explicado que la gente de su edad --13 años-- escucha canciones como la armenia.

ARMENIA SE LLEVA LA VICTORIA TRAS RETIRARSE EN 2020 POR LA GUERRA

El 'Qami Qami' de Armenia ha sido la canción ganadora. Maléna es la participante de más edad de esta edición --cumple 15 años a principios de enero, y la edad máxima para participar son 14 años-- y ha obtenido la victoria después de no poder participar en la edición de 2020. Armenia se tuvo que retirar de la competición del año pasado debido al conflicto armado que mantuvo con Azerbaiyán, cuando Maléna ya estaba elegida para representarles.

La joven cantante interpreta un tema 'pop dance' con partes en armenio e inglés. 'Viento, viento' es la traducción del título de la canción, en la que la ganadora de esta edición habla de la sensación de evadirse: "El viento, el viento me llevará otra vez, hacia lo salvaje, lejos. Más alto y más alto subiré, hasta ser invisible como tú, viento", dice el estribillo.

España ha acabado decimocuarta durante la votación del jurado, con 30 puntos. El público ha otorgado otros 47 puntos a España, lo que la ha situado en la 15 posición, empatada con Bulgaria. Curiosamente, España ha quedado peor en la suma de las dos votaciones que en cada una de ellas por separado: ha sido decimocuarta en el jurado y decimotercera en el televoto.

Armenia, una de las favoritas de la edición, se ha impuesto a otra de las grandes favoritas: Polonia. La ganadora de La Voz Kids en aquel país, Sara James, ha quedado segunda con su canción 'Somebody'. Han completado el Top 5 otras dos grandes favoritas: el anfitrión Enzo, de Francia, con su canción 'Tic Tac' y una actuación digna de musical que recordaba a La Bella y La Bestia y el georgiano Niko Kajaia, con su homenaje a la música francesa de los 70, 'Let's count the smiles', interpretada en el idioma de su país, inglés y francés.

Pleno para el Cáucaso con la sorpresa de la noche, Azerbaiyán: segunda en el jurado pero de las últimas en el televoto, Sona Azizova ha completado el top 5 con su 'One of those days'.

El resto de la clasificación la completan Ucrania, Rusia, Kazajistán, Macedonia del Norte, Italia, Portugal, Malta, Serbia, Albania, España, Bulgaria, Alemania, Irlanda y Países Bajos. Los resultados han dejado varias sorpresas: Simão Oliveira, de Portugal, ha obtenido apenas 9 puntos de los jurados, mientras que el televoto le ha otorgado 92 puntos. Azerbaiyán ha tenido un resultado al revés: de segunda con el jurado con 109 puntos a 15ª del televoto con 42.

Armenia tendrá ahora la posibilidad de organizar el próximo Festival de Eurovisión Junior. En este caso, no es tan tradicional que el país ganador organice el año siguiente, aunque sí se les da la posibilidad. La próxima edición será la vigésima de este festival, donde participan niños de entre 9 y 14 años.