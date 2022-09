Espadas llevará al Parlamento andaluz el incendio de Los Guájares

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha señalado este lunes que pedirá en el Parlamento de Andalucía una "explicación política consistente" tras "uno de los peores incendios que se recuerdan en la historia de esta provincia", en referencia al de Los Guájares, que ha afectado a más de 5.000 hectáreas en el entorno del Valle de Lecrín de Granada.

Ha pedido a la Junta, en este contexto, un refuerzo de las políticas de prevención de incendios forestales "a lo largo de todo el año" y de la "escucha activa" para con las reivindicaciones del personal del Plan Infoca. Así lo ha señalado a los medios de comunicación después de reunirse con alcaldes, portavoces socialistas y secretarios generales de los municipios afectados por el incendio de Los Guájares, antes de participar en la reunión con la Ejecutiva del PSOE de Granada.

Es necesario extraer "conclusiones" más allá de la provincia de Granada, en cuanto a la inversión durante el año a la gestión integral de los montes, en referencia a las prácticas de "aprovechamiento", que dan "vida y actividad" a esos entornos forestales.

Todo ello en un momento de "sequía" y "efectos cada vez más acentuados del cambio climático" como son las "altas temperaturas", ha agregado el secretario general de los socialistas andaluces en Granada, que ha especificado que pedirá al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en sede parlamentaria, una vez pase la temporada de riesgo por incendios forestales, también cuáles son sus "reflexiones" y "conclusiones" al respecto.

Se trataría de delimitar si, en el marco de un nuevo plan forestal de Andalucía, "no deberíamos preguntarnos si estamos invirtiendo lo que los montes andaluces necesitan y requieren", así como implementar una "escucha activa" con el personal de Infoca "que hace frente a la extinción de incendios" en relación a "mejoras" que llevan "mucho tiempo demandando y reivindicando".

Juan Espadas también se ha referido a la necesidad de "acelerar" la construcción de infraestructuras hidráulicas, y ha citado, en referencia a Rules, en la costa de Granada, que el Gobierno central "es sensible" con una comarca que "lleva tantos años esperando una solución", afeando que Moreno no tenga en cuenta a su parecer que "durante siete años el señor Rajoy no quiso saber nada" de las canalizaciones, ni de "otras" obras de interés general del Estado en la comunidad autónoma.

Ha adelantado, en este sentido, que se reunirá con organizaciones agrarias, comunidades de regantes, sindicatos, consumidores, y operadores de abastecimiento y saneamiento de aguas, para que tanto el Gobierno central como el andaluz "asuman al máximo sus responsabilidades" y lo reflejen en sus próximos presupuestos.

Con los socialistas granadinos ha analizado también las iniciativas del PSOE para pedir a la Junta en el Parlamento medidas complementarias al Gobierno para ayudar a los ciudadanos y a las familias para "llegar a final de mes" en un momento de "subida de precios" en la que, ha criticado Espadas, Moreno, en un "viaje a Madrid" ha señalado que "su modelo es el de" la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciando un "regalo en forma de cheque fiscal a las rentas más altas de Andalucía", unos 20.000 de un total de ocho millones y medio de andaluces, ha mantenido.