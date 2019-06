Eskorzo: “Granada vive una época dorada a nivel musical”

Granada siempre ha sido una tierra fértil a la hora de dar a luz a nuevos grupos para la escena musical patria. Prueba de ello son las decenas de canciones compuestas desde la Ciudad de la Alhambra y la suma cuantiosa de nombres con apellido granadino que se acumulan en los carteles de los diferentes festivales que pueblan a día de hoy a lo largo y ancho del país. Se distinguen, en muchas ocasiones, entre la nueva camada y los ya conocidos, entre los que han elaborado una carrera, los que tuvieron su minuto de gloria y los que buscan ambas cosas. Eskorzo, con más de 20 años de trayectoria está en el grupo de los que han hecho del trabajo diario y la conexión con el público en el directo su forma de vida. Aún afincados en Granada, volverán, como ya lo hicieron el año pasado al Bull Festival este sábado, una segunda jornada hecha para los proyectos más consagrados y donde se acumulan los platos fuertes de esta edición.

Actuarán a partir de la medianoche, cuando sólo quedan ya aquellos dispuestos a botar al ritmo frenético que marca esta banda sobre el escenario. Eskorzo será, además, junto a Ayax y Prok, los grupos que defenderán la vitola de locales en este Bull Festival. Tal y como indica el propio Toni Moreno, vocalista del grupo, el evento se ha convertido ya en “un valor añadido a la ciudad” y junto al Festival En Órbita y el Granada Sound componen un triunvirato en el calendario cultural ampliamente celebrado tanto por el público granadino como por las miles de personas foráneas vienen a disfrutarlo.

A pesar de todo al vocalista la oferta de grandes festivales le sigue pareciendo “muy poco”, sobre todo en comparación con lo que el vivero musical de la ciudad podría dar de sí. No en vano, frente a la evidente precarización que el sector sigue padeciendo y que impide conformar un “tejido cultural sólido”, sigue gozando de una salud de hierro. “Granada está viviendo una época dorada a nivel musical y es estupendo que se esté apostando por ella. Que la gente disfrute y pueda conocer más cosas, que no se quede sólo en la música comercial. Aún así, creo que la cultura ha de estar más apoyada desde las instituciones y empezar a huir de la idea de que esto sea rentable. No se trata de generar dinero, que también, es que hay que generar un concepto de patrimonio sobre esto en la ciudad. Que se debe cuidar”, apunta Moreno.

Habla desde la experiencia, eso está claro. Una vida casi por entero a ir creando un proyecto ecléctico, lleno de matices, de ritmos que transitan desde el swing al ska, del afrobeat a la cumbia, de los ritmos latinos a su inconfundible alma de funk. “A la hora de definirnos siempre pasa lo mismo. Es complejo de catalogar y es mejor que vengas a verlo. Somos un grupo que suda la camiseta y que buscamos la conexión con la gente en el directo. Ese es nuestro estilo”. Una forma de construir un sello que inevitablemente les convierte en referentes para los más jóvenes de la cantera musical granadina. “Estamos emocionalmente orgulloso de poder vivir de lo que hacemos y lo que nos gusta después de estos 25 años. A los jóvenes les diría que trabajen, que aprendan todo lo posible en el camino y sobre todo que disfruten de lo que hacen. A lo largo del tiempo ha habido muchas modas, desde que apareció internet ha muchas propuestas, otros formatos y te puedes encontrar de todo. Hemos visto cosas muy interesantes a nivel musical, pero también muchísima paja. Hay demasiada música marca Hacendado” explica el vocalista de Eskorzo.

La heterogeneidad del repertorio de la banda granadina es, sin lugar a dudas, poco sospechosa de esto. Sus fieles y los acólitos que se acrecentan en cada festival podrán, una vez más de ellos este sábado. De sus letras, que escapan a la censura de los últimos años como otros grupos míticos de su quinta, han salido himnos como ‘Pinta la pared’ o ‘Cumbia Caníbal’. “La verdad es que si escuchas ahora a La Polla Records, te das cuenta de que más de uno no aguantaría. Está claro que vivimos en un momento en que hay gente querría poner letras que luego no pone, pero intentamos escapar de eso”.

Lo que sí queda claro es que, al menos las que ya están escritas, sonarán, y bien fuerte, en la hora de concierto que este ya legendario grupo granadino tiene preparado para la noche de cierre de este Bull Festival y que los asistentes “sudarán la camiseta” tanto o más que sus siete integrantes. Puro Eskorzo para los que ya los conocen y una agradable sorpresa a incorporar a la playlist para los que aún no han tenido la suerte.