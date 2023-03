Eskorzo estrena el single 'Tu amor me está matando' con la colaboración de La Pegatina

Eskorzo ha lanzado en todas las plataformas, y en videoclip, ‘Tu amor me está matando’, single adelanto de su octavo disco de estudio. Este será uno de los nuevos temas que se bailarán en la gira festivalera ‘Vitamina Tour’ durante la primavera y el verano de 2023. 'Tu amor me está matando', es un arrollador merengue que cuenta con la inconfundible sonoridad de Eskorzo y con la colaboración de La Pegatina. La canción desmonta en suculentos gajos la falacia del amor romántico acerca de la necesidad de encontrar una media naranja para sentirse una persona completa. La canción contiene ácidas letras que le sacan la pulpa a las relaciones tóxicas. En este nuevo tema cargan tintas contra el manido dicho “Quien bien te quiere, te hará sufrir” porque para ellos “eso no es cariño, es amor envenenado”.

El single viene acompañado de un videoclip dirigido por Mariquilla Cuevas, autora también de otros vídeos de la banda como ‘7 vientos’ o ‘Cumbia caníbal’. La directora exprime el mito clásico de Aristófanes que dio origen a la conocida 'búsqueda de la media naranja'. Expuesto por Platón, el mito explica que las personas estaban formadas por dos hombres, dos mujeres o un hombre y una mujer. Júpiter los separó para restarles fortaleza y cada mitad se sintió incompleta y en la necesidad de hallar su otra mitad. El mito de la media naranja es en el que se apoyan numerosas relaciones tóxicas y de dependencia emocional. Eskorzo en la canción y en el videoclip reivindican que "no hay medias naranjas, soy naranja entera”.

Tras la publicación de varios adelantos en los próximos meses, la banda granadina tiene previsto el lanzamiento de su octavo disco de estudio en octubre de 2023. Del mismo ya se conocen el gamberro calambur de Ángeles y Demonios. En el nuevo LP de Eskorzo ha trabajado mano a mano con Carlos Díaz, en el Cortijo de Santa María de La Vega y según la banda, continúa la senda de Camino de Fuego y Alerta Caníbal, aunque advierten que será aún más incendiario, contemporáneo y autóctono.