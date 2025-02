Escribá: "En casa se nos han escapado demasiados puntos"

El entrenador del Granada, Fran Escribá, ha reconocido la relevancia de encadenar victorias en Los Cármenes, algo que de momento no está logrando el conjunto rojiblanco. "Es fundamental. Por eso me gusta que la gente esté los 90 minutos con nosotros, que no se pite ni nada. Uno recuerda el último ascenso aquí, que se cimentó en la cantidad de puntos que se lograron aquí. Queremos ganar fuera, pero en casa se nos han escapado demasiados puntos", ha admitido el técnico valenciano, quien ha advertido de que el encuentro de este sábado frente al Zaragoza "es muy complicado y, al mismo tiempo, muy importante".

El entrenador rojiblanco se enfrenta a un nuevo puzle, sin el sancionado Ricard ni los lesionados Reinier, Kamil Józwiak, Miguel Ángel Brau y Carlos Neva. Son estos dos últimos los que dejan un agujero en el lateral izquierdo, para el que Escribá valora posibilidades. "Hemos barajado muchas opciones. Tenemos varias. Ninguna es un lateral. Los dos que tenemos están fuera. Tanto Loïc (Williams) puede jugar ahí como Gio (Tsitaishvili). A Rodelas no le hemos contemplado porque es más ofensivo. También tenemos las opciones de Oscar y Rubén para los dos laterales. El primero, sin ser lateral puro, con la velocidad que tiene, puede jugar bien ahí", ha enumerado.

El extremo georgiano fue el elegido tras la expulsión de Ricard en El Alcoraz, por lo que también le contempla esta semana. "El otro día tenía a Gerard Valentín, que es un jugador muy de uno contra uno y que es muy difícil de marcar. El Zaragoza no tiene a un jugador de esas características, pero además es que éramos uno menos. Gio es rápido, intenso, un jugador que a mí me gusta mucho. La mejor forma de jugar con él ahí es saber que va a atacar más de lo que va a defender", ha argumentado. Viajará convocado el recreativista Pere Haro, a quien ha definido como "un chico físicamente fuerte, intenso y rápido". "Es un chico muy interesante, una incorporación muy buena para el filial. La idea, si no le usamos o juega poco, es que vaya al día siguiente con el Recreativo", ha apostillado.

A este respecto, también se ha congratulado por la recuperación de Loïc Williams y, sobre todo, Insua. "Nos alegramos mucho del tema de Pablo, porque nos preocupó en su momento", ha admitido, para posteriormente subrayar que le han "cuidado más esta semana". "Hemos evitado que chocara con nadie, pero el trabajo que ha hecho ha sido muy fuerte", ha matizado, tras lo que ha concluido que "están muy bien los dos". "Desde que llegué aquí, era rara la semana que teníamos a todos los centrales", ha puntualizado.

Todo ello, antes de ahondar en el choque de este sábado. "Es un partido muy difícil. Es un equipo que está teniendo peores resultados en casa que fuera. Es un estadio que tiene historia y aprieta mucho. Son muchos años en Segunda División", ha afirmado, para seguidamente recordar los dos cruces previos con el Zaragoza esta temporada. "Perdimos en Liga, empatamos un partido muy disputado en Copa, así que tenemos la experiencia de que sabemos que va a ser un encuentro muy igualado". "Es muy intenso, le hemos visto todos los partidos. Presiona mucho. De normal, ha jugado mucho con tres centrales", ha desgranado, para finalmente lanzar una advertencia. "Sería engañarnos pensar que será un partido cómodo", ha apuntado.

En este sentido, ha remarcado la igualdad de la categoría. "Uno ve las segundas divisiones de otros sitios y pasa igual. En la Championship, el primero va a casa del último y pierde. Todos somos equipos con suficiente nivel para enlazar victorias", ha incidido. "Nos sirve a nosotros para saber que no hay partido fácil. Venimos jugando bien y enlazando buenos resultados, pero no es lo mismo empatar que ganar", ha agregado.

La expulsión de Ricard y la participación de Manu Trigueros

Escribá también ha abordado la expulsión de Ricard. "El día que nos juntamos a entrenar, antes de que hablara yo, él pidió la palabra para pedir perdón. Está muy afectado. Es de los chicos más queridos en la plantilla. Es de los chicos que se llevan bien con todos, que bromean con todos. Sabe que es un error grave", ha defendido al lateral. "Le dije lo que pensamos todos, que evidentemente es un error, pero todos nos podemos equivocar en esta vida", ha revelado, a lo que ha adjuntado su deseo de que se le proporcione un buen recibimiento. "Es un chico honesto, que se lo deja todo y entrena de forma espectacular. Me gustaría que se le recibiera bien", ha resuelto.

Por otro lado, cuestionado sobre la suplencia de Martin Hongla, ha aclarado que "la idea no es no ponerle, sino que pones a Gonzalo Villar en este caso". "Sabíamos que en Huesca podíamos dominar el partido, que es un equipo que te deja jugar. Pensamos que con ese centro del campo podíamos dominar el partido. Cuando salió Manu (Trigueros), también, que llevaba muy pocos minutos en las últimas jornadas", ha esgrimido. Sobre el talaverano y su escasa participación en las últimas jornadas, ha asegurado que "no se le puede achacar nada" al mediocentro. "Solo se me puede achacar a mí", ha aseverado. "Es un jugador al que he tenido y que tengo un cariño futbolístico impresionante. Si algo tiene, y en eso es el mejor de los mediocentros, es que se tira muy bien hacia adelante. Uno no piensa que es injusto con un futbolista, pero piensa que puede haber tenido más minutos", ha zanjado.