“Es un día histórico para Granada”

El viaje inaugural del AVE entre Madrid y Granada llegó a la estación de Avenida Andaluces a las 12,37, una hora que marca un antes y un después y soluciona de una tacada dos graves problemas que aquejaban a la ciudad: el aislamiento ferroviario, que se había prolongado durante cuatro años; y la conexión con un tren de alta velocidad con Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades españolas. Eso se llevaba esperando aún más tiempo, ya que del AVE se empezó a hablar a finales del siglo pasado y la primera fecha que se dio para su puesta en funcionamiento fue 2007. Llega doce años tarde. Pero llega. Así que hoy toca congratularse.

Es un día histórico. En eso coincidieron todas las autoridades que intervinieron en el acto posterior a la llegada del tren. Empezando por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez ,quien destacó que Granada ha esperado “demasiado tiempo” para gozar de esta infraestructura pero que al final, y ahí parafraseó a Lorca, ha conseguido “desafiar la leyenda del tiempo, ganarle la batalla al tiempo y a la distancia” y contar por fin con una infraestructura “que generará progreso, hará que las oportunidades de negocio se multipliquen, creará empleo, atraerá aún más al turismo y acarreará desarrollo económico para Granada ,Andalucía y España”.

Sánchez incidió en “el valor de lo público”, en que cada euro que invierten las administraciones “tiene una traducción en prosperidad, un impacto real sobre la competitividad de nuestra economía”. Respecto a lo que el AVE puede representar para Granada, dijo que, si en 2018 vinieron a la ciudad más de un millón de turistas, ahora está convencido de que esa cifra “se superará ampliamente”. Hay datos que apoyan esa predicción: ya se han vendido más de 40.000 billetes para esta nueva línea.

“Granada tiene la mejor materia prima, que es su patrimonio. Porque la Alhambra, Sierra Nevada o La Alpujarra se tienen o no se tienen. Pero ahora, esos recursos se van a aprovechar mejor con una herramienta digna de este lugar privilegiado y propicia que abra una ventana al mundo”.

El presidente hizo un guiño ecologista al defender el ferrocarril como medio de transporte limpio. “Tenemos que reducir la emisión de gases de efecto invernadero. El retroceso que algunos defienden tendría unas consecuencias dramáticas que no podemos legar a las nuevas generaciones”, subrayó.

Por lo demás, agradeció el esfuerzo “de todos los que han trabajado para que esta infraestructura sea una realidad” y, en otro recuerdo “al poeta granadino más universal”, recordó que “hoy, mientras viajaba, no he podido evitar pensar que España se acerca a esta ciudad justo un siglo después de que García Lorca hiciera el viaje contrario”.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, recalcó que la visión que ha tenido el Ejecutivo que preside Sánchez “ha sido siempre la de impulsar las infraestructuras, porque no sólo dinamizan la economía sino que generan sensación de arraigo”, tras lo que reconoció que en España se han generado “agravios” porque unas infraestructuras sí se han hecho y otras no. “Granada ha podido tener con razón la sensación de que se le trataba con desdén y los granadinos han tenido una paciencia infinita que agradecemos. Por eso nosotros no sólo nos hemos preocupado por Granada, sino que nos hemos ocupado de Granada”, significó.

No obstante, añadió que el aislamiento “forma parte del pasado” y que el AVE “abre un nuevo camino para Granada y para Andalucía, que verá mejoradas sus comunicaciones. Hoy comienza una nueva etapa”, afirmó. Y al igual que el presidente, Ábalos incluyó en su discurso a poetas y escritores como García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Luis García Montero o Ernest Hemingway. De este último recordó que dejó escrito que, si había que elegir sólo una ciudad española para conocerla por su belleza, esa erae sin duda Granada.

Los granadinos y su “paciencia infinita”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, señaló que el de hoy es un día “del que sentirnos todos especialmente satisfechos”, también agradeció la paciencia “de todos los que han tenido que soportar los transbordos en autobús” pero se congratuló de que “por fin tenemos listo este proyecto colectivo y ambicioso, que llega tras un esfuerzo inversor importantísimo y después de sortear numerosas dificultades”.

“Granada es espectacular por su patrimonio cultural, artístico e histórico, y estoy seguro de que el AVE será un revulsivo económico y propiciará la cohesión social. Hoy no es Granada la que se acerca al mundo, es el mundo el que se acerca a Granada”, continuó el presidente autonómico, que reclamó que continúe “el esfuerzo colectivo de las administraciones” para que se hagan realidad proyectos como el Corredor Mediterráneo, el arreglo de la línea Bobadilla-Algeciras o el AVE a Almería.

El alcalde de Granada, Luis Salvador, expresó su “inmensa satisfacción” por la culminación de algo “que se ha peleado durante mucho tiempo”. Apostó por “seguir mirando hacia adelante” y puso el acento en que el AVE “marca un antes y un después” y crea oportunidades para la economía, para tener “un turismo de calidad” y para acercar proyectos como el acelerador de partículas. Dirigiéndose a Pedro Sánchez, recordó que hay “reivindicaciones pendientes”, pero lo importante es que bien está lo que bien acaba y que Granada, que ha sido siempre de primera, ahora tiene unas comunicaciones de primera”.