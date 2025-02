Yolanda Fernández: "Necesitamos los instrumentos urbanísticos que nos permitan construir vivienda en Atarfe"

La alcaldesa de Atarfe, Yolanda Fernández, es la decimoquinta protagonista del serial de entrevistas del proyecto editorial ‘Nuevos líderes para nuevos territorios’ en el que se tratan las nuevas necesidades, retos y oportunidades de la provincia de Granada dando voz a los protagonistas de cada municipio. La regidora asegura que Atarfe tiene “un problema de vivienda importante” y que el Ayuntamiento necesita “los instrumentos urbanísticos” que le permitan construir vivienda en el municipio. “La Junta de Andalucía tiene que aceptar las propuestas que hacemos para poder desarrollar, sobre todo, la zona de la Plaza de Toros, que es una zona de expansión, y la zona de la Avenida Circunvalación. En el momento en que ese problema se solucione, podremos crear vivienda y, por lo menos, la gente que quiere vivir en Atarfe pueda optar a comprar o alquilar”, remarca durante la entrevista. Yolanda Fernández también aborda los proyectos más importantes que se desarrollan en Atarfe, que aspira a ser Villa Europea del Deporte, y el deseo de que el metro pueda llegar al municipio algún día, algo sobre lo que considera que la Junta tiene que “creer de verdad”.

Pregunta (P). Llegó a la Alcaldía de Atarfe tras las pasadas elecciones municipales con un pacto histórico entre el PSOE e IU y se convirtió en la primera alcaldesa del municipio. ¿Cómo está siendo su etapa como alcaldesa?

Respuesta (R ): Pues la verdad es que muy emocionante. Muy dura también, porque requiere mucho trabajo, pero, sobre, todo muy ilusionante. La verdad que el hecho de poder soñar con los proyectos que puedes llevar a tus vecinos y hacerlos posibles compensa todo el sacrificio que supone a nivel personal. Ahora mismo estoy muy contenta, intentando sacar muchos proyectos hacia adelante.

P. ¿Personalmente que ha supuesto convertirse en la primera alcaldesa de Atarfe?

R: Provengo de una familia humilde, de una familia muy luchadora, de izquierdas, y que yo haya sido la primera alcaldesa de Atarfe, para mí y para mi padre, que ya no vive, pero, sobre todo, para mi hermana, mi madre y mi familia, es un orgullo importante. Y además, servir de referente y de ventana para que otras niñas puedan soñar con dedicarse a la política y poder trabajar por su pueblo o por las ideas que quieran luchar, también me reconforta bastante.

P. ¿En qué diría que ha cambiado Atarfe desde que es alcaldesa del municipio?

R: Creo que a lo mejor esa pregunta la tendrían que responder los vecinos y vecinas. Yo lo que sí puedo hablar, objetivamente, es de cómo está participando la mayoría del municipio, de diferentes edades, ya sean niños o mayores, en las actividades que programamos. Todas las actividades que se están programando tienen una aceptación muy buena. Y eso es lo que yo sí palpo, el apoyo a las actividades que hacemos.

Luego ya cosas objetivas que hemos ido haciendo poquito a poco en el año y medio que llevamos, han sido arreglar la ermita de Los Tres Juanes. Hemos conseguido asfaltar más de 50.000 metros cúbicos de asfalto que no se hacían tanto en los polígonos como en las calles desde hace más de diez años. Hemos conseguido arreglar los parques, que era una de las demandas que había, puesto que tenemos muchos parques y era necesario darles una reforma y adaptarlos a los nuevos tiempos. Todo eso, pero yo me quedo con la participación de la gente en las actividades que programamos.

P. ¿Qué proyectos tiene a corto plazo, para este 2025, para Atarfe?

R: Ahora, principalmente, necesito aprobar el presupuesto, que espero que ahora en el pleno de febrero lo terminemos. Ha coincidido que hemos cambiado de interventor a final de año y no se pudo aprobar en el año 2024. Entonces, en el momento que aprobemos nuestro presupuesto, tenemos preparado la construcción de un nuevo gimnasio municipal en los bajos de la Plaza de Toros del Coliseo Ciudad Atarfe, además del arreglo de unos vestuarios y continuar con las excavaciones de Medina Alvira. Eso inmediatamente en el presupuesto de 2025, que es lo que más nos mueve a nivel de mejoras y de inversiones en este nuevo año.

P. Y pendientes de aprobar este presupuesto, ¿cómo está la situación económica en el Ayuntamiento de Atarfe?

R: La situación económica es complicada, puesto que tenemos un préstamo y estamos pagando deudas de legislaturas anteriores, pero me imagino que, como la mayoría de los ayuntamientos. Es cierto que los ayuntamientos tenemos que asumir una serie de servicios que nos vienen impuestos, porque somos la administración más cercana a la que acuden todos los vecinos y vecinas en primera instancia. Y tenemos tantos servicios que cubrir que, al final, necesitamos que la financiación sea de otra manera. Es cierto que la financiación de los ayuntamientos es insuficiente para la cantidad de servicios que dan. Entonces, ahora mismo, no conozco la economía de otros ayuntamientos, pero nosotros estamos sobreviviendo y pagando deudas como cualquier economía familiar.

P. En Atarfe, el Gobierno anunció que va a actuar en la GR43, entre Pinos Puente y Atarfe, y en otros dos proyectos en la conexión Granada-Atarfe, ¿en qué consisten estos trabajos y qué van a suponer para las conexiones del municipio?

R: La inversión del Gobierno de España en la GR43 va a lanzar a lo máximo las conexiones en Atarfe, sobre todo a los polígonos. Hoy en día, los polígonos de Atarfe me atrevo a decir que son los que están mejor comunicados de la provincia de Granada, porque coinciden dos autovías: la A92 y la GR43, junto con la carretera de Córdoba. Eso está haciendo que los polígonos de Atarfe estén en una zona central que va a permitir la expansión de las empresas. De hecho, tenemos ya varias empresas muy potentes relacionadas con la logística que están interesadas en instalarse en nuestro municipio. Y se están arreglando los polígonos precisamente para hacerlos llamativos y que esas empresas que pueden crear muchos puestos de trabajo se instalen en Atarfe en las mejores condiciones. Pero es que, repito, estratégicamente los polígonos de Atarfe están muy bien comunicados.

P. Y la posibilidad de que el Metro llegue a Atarfe ¿lo ve posible algún día?

R: Es verdad que nosotros, desde el Ayuntamiento, hemos facilitado todos los informes relacionados con los servicios necesarios para que el trazado del metro se haga. Y está hecho el trazado del metro con todos los informes de afecciones relacionados. Falta que la Junta de Andalucía de verdad crea que el metro tiene que llegar a esa parte de Granada, a la zona de Atarfe, que comunicaría Atarfe, Santa Fe, Pinos Puente... Todos esos pueblos de La Vega, que serían muy importantes para la conexión. Pero, claro, nosotros no tenemos esa decisión. Nosotros hemos facilitado todo lo que hacía falta para que el metro pueda llevar un trazado lo más sostenible y lo más apropiado para nuestro municipio. Pero claro, ahora falta que la Junta de verdad se crea que el metro tiene que llegar a esa otra parte de Granada.

P. Y Atarfe ha dado ya también el primer paso para ser candidata a Villa Europea del Deporte. ¿En qué destaca Atarfe en el ámbito deportivo?

R: He sido concejala de Deportes muchos años y es mi asignatura preferida. Desde 2003 empezamos a creer de verdad en el deporte y han sido muchos años trabajando por el deporte. Se construyó la primera piscina cubierta y el primer campo de césped junto con la pista de atletismo y eso ha hecho que la cultura en materia de deporte en Atarfe sea una realidad. Necesitamos ser Villa Europea porque necesitamos que el trabajo que hemos hecho durante todos estos años sea reconocido y, además, que nos sirva de impulso para seguir trabajando. Hoy por hoy, más de mil personas usan la piscina cubierta semanalmente y más de cuatro mil personas utilizan nuestras instalaciones deportivas. Si a eso le sumamos la gente que hace deporte en nuestro medio natural, en Sierra Elvira, que hacen senderismo o van en bicicletas de montaña, tenemos un porcentaje muy grande de gente que practica deporte en nuestro pueblo.

Además, le sumamos la gestión pública a través de una empresa pública de gestión del deporte que es pionera y que, además, está siempre a la última en todo lo que son tendencias y disciplinas deportivas, y en la forma de llevar a cabo esas actividades en nuestras instalaciones. Entonces, yo creo que es justo y merecido que podamos ser Villa Europea del Deporte en el 2026.

P. Esto supondría un hito importante para Atarfe.

R: Pues sí, porque sería un reconocimiento a ese trabajo y, sobre todo, un impulso y una guía para seguir trabajando en la mejora del deporte.

P. Y Atarfe acoge este sábado 22 de febrero ‘Vísperas Cofrades’ y se convertirá en la capital de la música cofrade. ¿Qué supone acoger este evento?

R: Este evento es un acto muy importante. Sabemos que esa modalidad de música cada vez está teniendo más auge y más afición por parte de la ciudadanía, pero no deja de ser una de las actividades que organizamos en el Coliseo Ciudad Atarfe. Coincide este día 22 ese concierto cofrade con nuestro carnaval. En Atarfe hay trascendencia de carnaval y son más de dos mil personas las que disfrutarán este 22 y 23 de los carnavales en Atarfe. El Coliseo Ciudad Atarfe es un espacio escénico multifuncional y el día 28 de febrero tenemos una corrida de toros y en marzo tenemos una exhibición de freestyle. Más adelante, el concierto de Olga Ross. Es decir, que hemos conseguido que el Coliseo Ciudad Atarfe sea un espacio multiescénico donde diferentes disciplinas, diferentes actividades, confluyan y le saquemos la máxima rentabilidad social. La misma que espero recibir con ese encuentro cofrade en el que vamos a ver a más de cuatro mil personas también.

P. Y ahora, alcaldesa, vamos a escuchar dos preguntas que quieren hacerle dos vecinos de Atarfe:

(Audio) Juan de Dios Fernández, presidente de Atarfe Sostenible: ¿Cómo va el plan para que los empleados municipales y las actuaciones que se hacen desde el Ayuntamiento sean ejemplo de actuaciones sostenibles, tanto en espacios municipales como en los actos?

R: Juan de Dios es un vecino para mí, muy querido y, además, un referente porque a nivel educativo, a nivel medioambiental, a nivel de participación, siempre es muy activo. Y respondiendo a la pregunta que me hace Juan de Dios, tenemos previsto ahora en febrero realizar una serie de cursos, de talleres, con los empleados públicos del Ayuntamiento y de otros organismos, como pueden ser Promovega o el Consorcio de la Vega, para darles a conocer los objetivos de desarrollo sostenible. Y en esos talleres empezar a trabajar de forma consciente en la importancia de lo que todos podemos aportar a nivel sostenible, a nivel medioambiental. Desde el consumo de papel a nivel de oficinas generales, de cómo saber de verdad reciclar el material que se genera, tanto el barrendero que barre en la calle como los propios trabajadores del Ayuntamiento. De cómo usar la climatización de los edificios. Queremos hacer una formación consciente para que todos seamos ejemplo para el resto de la ciudadanía. Y estamos pendientes de concretar los talleres con los trabajadores municipales.

P. Vamos a escuchar la siguiente pregunta:

(Audio) Francisco Jiménez, uno de los promotores de Participación Infantil que acompaña a los consejeros del Consejo Infantil de la Ciudad de los Niños de Atarfe, nos hace llegar una pregunta de uno de los niños: ¿Qué cosas nuevas va a hacer para los niños de Atarfe?

R: El Consejo de la Infancia es una apuesta mía como concejala de Educación. Descubrí a Tonucci en una jornada y me encantó su filosofía, que nos dice que los niños y las niñas saben y quieren. Saben andar y tenemos ciudades donde no los dejamos andar. Quieren jugar y creamos parques donde lo primero que pone es prohibido jugar con la pelota o con la bicicleta y quieren hablar, saben hablar y no los dejamos hablar. Y gracias a eso, en Atarfe nos hemos sumado al proyecto de la Ciudad de los Niños y las Niñas y hemos constituido el Consejo de la Infancia. De ahí la pregunta de esta niña. Y para los niños hemos empezado trabajando en esas tres líneas. Ellos han constituido el Consejo de la Infancia y, hoy por hoy, toman decisiones que luego me trasladan para llevarlas a nuestro municipio y querían, ya en el curso pasado, que el verano fuera un verano divertido. Montamos las escuelas de verano. Se basó, sobre todo, en lo lúdico, en lo recreativo. Dejamos lo que era el modelo de escuelas de verano para hacer actividades de refuerzo educativas y se centró, sobre todo, en el ocio y en la diversión.

Y eso este verano se vuelve a llevar a cabo. Además, montamos ‘El verano en los parques’, creo que fue como lo denominamos. Y todas las semanas, había dos días en los parques en los que los niños realizaban actividades de diferente índole, desde proyección de cine a talleres. Y eso se ha estado haciendo para que los niños disfruten de los parques y, además, contando con su opinión. Y ahora estamos pendientes de la última reunión, que la tienen a final de mes, para que digan qué propuestas tienen para que inauguremos los parques que están terminándose de reformar. Para que ellos sean los que me digan cómo quieren que los inauguremos y con qué tareas, con qué actividades. Estoy pendiente de que me lo trasladen para que ellos sean los que decidan cómo vamos a inaugurar las tres reformas de los últimos parques que hemos arreglado.

P. ¿Cuáles son los parques que se han arreglado y qué reformas en concreto se han realizado?

R: Se ha reformado el parque de la Higueruela. Se han arreglado los columpios, las zonas de agua y, además, se ha colocado una tirolina. En el parque del Pink Floyd se ha puesto un nuevo columpio gigantesco, que están deseando estrenar y por eso sé que lo preguntan. Está cerrado y tienen ya ganas de poderlo disfrutar, junto con todas las zonas verdes. Y en el parque del ferial se han arreglado las zonas de agua y se va a colocar un kiosco para que sirva de lugar de ocio y de disfrute para la celebración de cumpleaños, etcétera. Estamos pendientes de terminar la obra, que termina ya en este mes de febrero, para llevar a cabo las inauguraciones. Además, ya se inauguraron los parques tanto en Los Cortijos como en Sierra Elvira. Hemos empezado la obra en el parque de Cantero, junto con dos pistas multideporte que se pusieron en el ferial y en el Corredor Verde. Es decir, que en año y medio, hemos mejorado seis de los ocho parques que hay en Atarfe potentes y es nuestra prioridad arreglar esos parques para disfrute de todos, pero sobre todo de los niños y niñas.

P. ¿Qué necesidades cree que tiene Atarfe y en las que tiene que trabajar como alcaldesa para mejorar?

R: Una necesidad, que ya la hemos hablado, es el metro. Le vendría a Atarfe muy bien porque apostamos mucho por la movilidad. Sabemos que está muy cerquita de Granada y sería una apuesta importante para facilitar el acceso a universidades. Mucha gente vive del sector servicios y el hecho de ir a Granada en metro le beneficiaría. Pero, claro, no depende de nosotros. Luego, otra apuesta importante era la construcción de una residencia. En Atarfe hemos pasado de 20.000 habitantes y no tenemos ninguna residencia. Se han ofertado unos suelos públicos que teníamos. Hemos estado trabajando con diferentes promotoras y diferentes constructoras y estamos ya terminando un proyecto, que espero que el mes que viene se pueda presentar a la ciudadanía, pero que todavía no está concreto.

Y hay un problema importante de vivienda. En Atarfe ha subido el alquiler muchísimo porque no hay vivienda. Ahora mismo tenemos problemas relacionados, sobre todo, con el tema urbanístico. Estamos intentando solucionar con diferentes actuaciones, con instrumentos urbanísticos, y la Junta de Andalucía tiene que aceptar las propuestas que hacemos para poder desarrollar sobre todo la zona de la Plaza de Toros, que es una zona de expansión, y la zona de la Avenida Circunvalación. En el momento en que ese problema se solucione, podremos crear vivienda y, por lo menos, la gente que quiere vivir en Atarfe pueda optar a comprar o alquilar. Pero ahora mismo es que no hay ni alquiler en Atarfe.

P. ¿Necesitan suelo?

R: El suelo está. Necesitamos los instrumentos urbanísticos que nos permitan construir. El suelo lo tenemos. Pero es verdad que hemos tenido, por diferentes motivos, problemas en varias zonas y ahora también se está redactando el POU, que pone orden al suelo urbano. Una vez que esté redactado y finalizado, podremos poner solución a estos problemas. Estamos trabajando en ello.

P. Atarfe cuenta también con una gran diversidad cultural y un importante entorno natural. ¿Qué atractivos del municipio destacaría en este sentido?

R: Tenemos en el entorno de la ermita de los Tres Juanes, el lago de la ermita, que también se va a arreglar ahora para el verano para acoger el Festival de Atarfe Suena en el Lago, que es una iniciativa cultural con la que acercamos la música a este entorno idílico que tenemos en Atarfe. Se celebrará en el mes de julio la 23ª edición del Festival Internacional de Jazz en el Lago y tenemos el 11 de julio la actuación y el concierto de Duncan Dhu, que celebra 24 años, y es su única actuación en Granada. El Festival Ritmo, que también se hace en el mes de mayo.

Además de esto, tenemos la suerte de tener ese entorno natural tan precioso que también acoge diferentes actividades deportivas, como son la Copa de Andalucía de Atletismo de Montaña, que creo recordar que este año es la 26ª edición ya también; la Copa Andalucía y el Cadeba para los Infantiles, junto con todas las pruebas de ciclismo que también se hacen en ese entorno natural de la ermita de los Tres Juanes.

P. A nivel cultural, ¿hay algún proyecto más previsto en Atarfe que quiera destacar?

R: En Atarfe somos referentes porque, además, es una de nuestras señas de identidad. El Coliseo Ciudad Atarfe, la ermita de los Tres Juanes y no se me puede olvidar nuestro Centro Cultural Medina Alvira. Tanto como teatro como auditorio es referente y todos los artistas que lo visitan nos felicitan porque dicen que es uno de los mejores de la provincia. De hecho, ahora el Festival Internacional de Música y Danza ha hecho un proyecto que va a llevar la ópera a más de 2.600 niños de la provincia y se hace en nuestro centro cultural. Pero, además, nosotros, de forma autónoma, el día 21 de junio, con el mes de la Mujer, se va a llevar a cabo la obra de teatro ‘13 Rosas’ en la que unimos cultura, mujer y memoria histórica. Eso a nivel de teatro, junto con toda la oferta cultural de Atarfe: la propuesta que hacemos de concurso de pintura al aire libre, la celebración del Día del Libro… Tenemos actividades de diferente índole: conciertos, academias de baile, teatro… Todo lo que queda hasta el mes de junio está ocupado. Y ya estamos programando el invierno, que también anuncio desde aquí, la obra de teatro ‘14.4’ de Diego Botto, que también la tenemos preparada para el mes de octubre.

P. ¿Y qué proyectos a largo plazo tiene previstos para Atarfe?

R: A finales de febrero tenemos que presentar nuestro PAI, nuestro Plan de Actuación Integrada, para llevar a cabo la Agenda 2030. Al haber pasado de municipio mayor de 20.000 habitantes, podemos solicitar esos fondos europeos. Y es un proyecto de fondos europeos que estamos terminando de cuantificar, que va en base a tres líneas importantes, a tres bloques. Uno, nuestro patrimonio histórico. Intentamos recuperar el CAME, que es el Centro de Interpretación de Medina Elvira, junto con la construcción de un museo de Atarfe. Un museo donde se reflejen las diferentes civilizaciones que han coexistido en Atarfe a lo largo de la historia. Además, hay una apuesta importante por el medioambiente, formando y creando un corredor verde, como si fuera un cinturón, que rodea al pueblo, dotando de zonas verdes a todo el municipio. Con un aumento de zonas arboladas. Un porcentaje muy importante de metros cuadrados de Atarfe con zonas verdes. Y refugios climáticos que permitan mejorar todo lo relacionado con el Atarfe verde, con el que soñamos.

Además, tenemos en Atarfe una población de exclusión social para la que vamos a hacer una actuación importante en esa zona, revitalizando esos barrios, adecuando zonas de ocio y de recreo para esa zona también. Y zonas deportivas con la construcción de un nuevo pabellón. Y una sala de barrio que sirva también de desalojo de nuestro pabellón de deportes, que lo tenemos muy saturado de personas y que nos sirva de respiro para eso.

Luego, también hemos ayudado a que desde Diputación, como somos cabeza de comarca por haber superado los 20.000 habitantes, podamos pedir también a Europa un proyecto para mejorar la inundación en Atarfe. En Atarfe tenemos un gran problema ocasionado por el barranco del Canalillo y el barranco de la Cañada, y también por el trazado de la A92, que hace que la zona baja del pueblo se inunde cuando hay tormenta. Se ha hecho un proyecto que hemos presentado con Diputación a los fondos europeos y que daría respuesta al problema de inundaciones. Y gracias a ese proyecto que presenta el Ayuntamiento de Atarfe, otros cinco municipios de esa zona van a poder optar a fondos europeos. Con esos cinco proyectos que te acabo de explicar, solucionaríamos muchas de las necesidades que hoy por hoy tiene el municipio de Atarfe.

P. Y por último, ¿con qué rincón de Atarfe se quedaría y qué ventajas diría que tiene vivir en este municipio?

R: Yo soy una enamorada de mi pueblo, entonces te podría decir muchas. Creo que lo principal son los servicios que tenemos y que ofrecemos como pueblo. Atarfe no es un pueblo dormitorio, aunque esté en el área metropolitana. Atarfe tiene servicios educativos para que tú puedas matricular a tus niños en la guardería, en los colegios y en los institutos, porque de hecho los tiene. El comercio está creciendo de una manera muy relevante y muy significativa. Cada vez más son los negocios que se abren en el pueblo y que triunfan. Aunque parezca que las grandes superficies están copando ese comercio y ese tejido comercial, en Atarfe se está demostrando que, poquito a poco, eso está teniendo raíz. Y, sobre todo, el entorno natural en el que vivimos, que te permite salir a pasear en un marco idílico de naturaleza y con unas vistas espléndidas.

Y luego, una de las cosas que yo creo que también nos diferencian es la importancia que tiene el tejido asociativo en Atarfe. Tenemos asociaciones de todos los ámbitos. Si tú te vienes a vivir a Atarfe y no eres de Atarfe y te gusta el deporte, tienes una variedad de deportes y disciplinas deportivas que puedes practicar. Que te interesa el medioambiente: hay asociaciones relacionadas con el medioambiente, como la que acabamos de escuchar. Que quieres forjarte en tema cultural: está la escuela de teatro, de manualidades, de música… Hay una cantidad de servicios, de recursos, que hacen que Atarfe no sea una ciudad dormitorio. El que quiera vivir en Atarfe, lo puede vivir.

Hoy por hoy, además de que tenemos la gran ventaja de lo bien comunicados que estamos con la ciudad, aunque hay que mejorar y hay que intentar que el transporte público sea lo prioritario, si tienes que coger tu vehículo, en ocho minutos estás en Granada capital. Entonces, te permite una movilidad muy cómoda y, además, vivir en un pueblo con las ventajas que tiene vivir en un pueblo.

P. Y de todos los lugares de Atarfe, ¿con qué rincón se quedaría?

R: A mí me gusta mucho andar por la sierra. Tengo un lugar muy bonito, que le llamamos la Cueva de las Ventanas, que está en el paraje de Sierra Elvira. Bordeando lo que son nuestros morrones, y miras hacia Granada, tenemos todo el yacimiento de Medina Elvira y se ve de fondo, a mano izquierda, la ermita de los Tres Juanes, en el fondo Sierra Nevada y a mano derecha el entorno de los Caballitos del Rey. Ahí hay unas vistas espectaculares que yo, cada vez que tengo un sábado o un domingo para andar, me voy a esa zona porque me encanta.