Vallejo: "La debilidad defensiva es algo que tenemos que seguir trabajando el bloque entero"

La segunda etapa en el Granada CF de Jesús Vallejo (Zaragoza, 1997) no es, de momento, como él esperaba ya que una lesión en el primer partido de Liga disputado en el Metropolitano ha provocado que el central no haya podido participar en los siguientes siete partidos, en los que el Granada CF ha mostrado una debilidad defensiva que ha hecho que sea el segundo equipo más goleado de la categoría. Vallejo ya pudo disputar unos minutos en el último partido contra el Barcelona y asegura en una entrevista con GranadaDigital que está “en proceso de coger buenas sensaciones para terminar de estar bien”. El central maño, cedido por el Real Madrid, espera "poder estar pronto al 100%" y hace hincapié en que la fragilidad defensiva del equipo es algo que tienen que seguir trabajando el bloque entero, no solo los defensores, durante una entrevista en la que analiza la situación del Granada CF y su estado personal.

Pregunta (P): Se marchó de un Granada CF que vivió la mejor temporada de su historia con la disputa de la Europa League y ahora ha vuelto a un equipo recién ascendido que lucha por la salvación, ¿qué diferencias ha encontrado?

Respuesta (R): La esencia de lo que es el equipo es muy parecida. Hay muchísima gente, tanto compañeros como trabajadores del club, que ya estaban en la anterior etapa. La diferencia es que esa temporada había muchos más partidos, al estar en Europa League, y ahora tenemos que centrarnos más en lo que es la competición de Liga y preparar cada partido de Liga muy bien porque ya vemos que cada punto aquí es oro.

P: ¿Cómo está siendo su nueva etapa en el Granada? Porque jugó el primer partido en el Metropolitano, se lesionó y luego se ha perdido siete encuentros.

R: La verdad es que me gustaría haber estado más con los compañeros. Al final, la peor parte de este deporte son las lesiones. Y más que por la gravedad de la lesión en sí, porque no te permite tener la continuidad y estar en el día a día, tanto en los entrenos como en los partidos. Pero bueno, ahora estamos trabajando para estar bien otra vez y con muchas ganas de poder ayudar al equipo en el verde, que es lo que más me gusta.

P: Ya pudo jugar unos minutos en el último partido contra el Barcelona, ¿cómo se siente físicamente?

R: Unos días te sientes mejor, otros peor. En ese partido en concreto, no me encontré muy bien. Hay otros entrenos en lo que sí que me he encontrado mejor. Está siendo más complicada la lesión de lo que yo pensaba porque no ha sido una lesión de la que te recuperas y ya estás bien, tienes que seguir haciendo mucho trabajo de fortalecimiento, mucho preventivo. Se está un poco enquistando el tema. Pero bueno, confío en poder estar pronto al 100%.

P: ¿Cómo vio al equipo en ese partido contra el Barça?

R: Al equipo lo vi fenomenal. Creo que se trabajó muy bien durante la semana con el míster el partido. El plan de partido, que llamamos nosotros, salió a la perfección porque estuvimos por delante en el marcador casi todos los momentos del partido y eso es un poco lo que habíamos trabajado. Luego el equipo, a mi forma de entender, defendió muy bien y aprovechamos las ocasiones que tuvimos. Es difícil hacer un partido mejor contra el Barça.

P: ¿Qué balance hace de este primer cuarto de la temporada?

R: Un balance en el que yo creo que hemos merecido más puntos de los que tenemos. No tenemos que bajar los brazos, tenemos que seguir siendo equipo y pelear porque aún queda mucha temporada.

P: El Granada es el segundo equipo más goleado de Primera, ¿por qué cree que se ha mostrado tan débil defensivamente?

R: Seguramente hay una serie de factores. Somos un equipo que también hemos hecho muchos goles, que jugamos un fútbol atrevido, entonces a lo mejor somos valientes en ir hacia arriba y eso a lo mejor nos ha penalizado un poco. Pero es cuestión de ajustarse, de seguir trabajando y es una cosa de todo el equipo, desde los delanteros que presionan, los mediocampistas que aguantan el equipo y la línea defensiva hasta el portero. Es algo que tenemos que seguir trabajando, pero no solo la defensa, sino el bloque entero.

P: ¿Os preocupan los problemas defensivos del equipo?

R: Más que preocupar es un tema a trabajar. Somos conscientes de ello y en los entrenos estamos en eso. Lo trabajamos y trabajamos y luego en los partidos lo intentamos hacer lo mejor posible.

P: El Granada ha jugado con defensa de cuatro y de cinco en otros partidos, ¿con qué sistema se siente más a gusto?

R: Yo con ambos. He jugado en Zaragoza mucho con tres centrales, en Frankfurt también con tres centrales, en el Madrid con dos, con Diego Martínez aquí también jugábamos mucho dos centrales y luego tres, con Paco lo mismo. En mi carrera deportiva, rara es la vez que en una temporada solo hayamos jugado de una forma en concreto. El futbolista tiene que estar preparado para adaptarse a cualquier sistema.

P: ¿Se siente plenamente bien ya para ser titular contra Osasuna?

R: Todavía no estoy como me gustaría y estoy en ese proceso de coger buenas sensaciones y de terminar de estar bien. Estamos estas semanas controlando mucho las cargas, porque hay días que van mejor y otros días que van peor. Lo que me gustaría a mi es por fin tener esa continuidad en los entrenos para luego poder estar bien en los partidos.

P: ¿Cómo afrontan el partido contra Osasuna después del parón liguero?

R: Lo estamos trabajando muy bien, sabemos que es un rival muy complicado, que mete muchos centros al área, que es un equipo que llevan muchos años jugando juntos con el mismo entrenador y se conocen muy bien. Hay que salir muy enchufados porque es un campo en el que los errores no perdonan. Estamos trabajando mucho eso, intentar mantener el bloque compacto como el día del Barça e intentar aprovechar las ocasiones que seguro tenemos.

P: El Granada tiene después un exigente calendario con tres partidos la semana que viene contra el Villarreal el lunes, el Arosa en Copa del Rey el jueves y el Valencia el domingo. ¿Cómo los afrontan?

R: Va a ser una semana que va a ser la prueba de fuego para ver realmente cómo está el equipo, porque en esa semana todo el mundo vamos a ser importantes. Siempre digo que todo el mundo tiene que estar preparado porque quizá hay algunos que no jueguen en Liga, pero luego en Copa sí y luego tendrán que repetir en Liga en Valencia. Es una semana de mucho equipo, de confiar mucho en el compañero y de intentar estar la plantilla disponible para esa semana.

P: ¿Qué ambiente percibe en el vestuario?

R: Es magnífico. Eso es lo mejor que tenemos aquí. Siempre digo que eso es algo que no tenemos que perder, independientemente de los resultados, porque eso nos acercará a ser mejores.

P: Imagino que estarán muy contentos por la convocatoria de Bryan con la Selección Española.

R: Sí, yo lo expresé en redes sociales y también se lo transmití a él. Es un orgullo que un jugador del Granada CF pueda ir a la Selección Española, hacía un montón de años que no ocurría y hay que destacar la labor que se está haciendo aquí en la cantera, porque no solo es Bryan, tenemos a Torrente con nosotros, a Mario que entrena también regularmente, Miki Bosch... Tenemos jugadores que están saliendo de la cantera y eso yo creo que es motivo de orgullo para este club.

P: ¿Bryan en particular le ha sorprendido cuando ha empezado a entrenar con él?

R: Yo le había visto ya bastante el año pasado en Segunda, había seguido los partidos del Granada, pero yo creo que incluso ha pegado un salto de mejora. El cuerpo técnico le está ayudando mucho a mejorar. Es un jugador que es un muy desequilibrante y es una cualidad que no es fácil de ver en el fútbol. Esa cualidad la tiene que seguir manteniendo y seguir explotando otras cosas. Estamos encantados con él.

P: Y al equipo lo ve capacitado para el objetivo de la salvación, ¿no?

R: Por supuesto. Sabiendo que va a ser muy duro, porque esto es la Primera División y hay rivales muy fuertes, pero en eso estamos. Yo veo mucha energía, muchas ganas de hacer las cosas bien y eso tiene que desembocar en algo positivo.

P: ¿Qué mensaje mandaría a la afición del Granada?

R: Lo primero de agradecimiento por cómo me trataron en la anterior etapa que estuve aquí, a pesar de que en la mayoría de partidos no pudieron venir al campo por el Covid. Y agradecido de nuevo en estos días que nos puedo estar con el equipo por la lesión ya que, a pesar de ello, me siguen mandando muestras de apoyo y cariño. Y eso es de admirar. Creo que todos juntos vamos a ser fuertes para sacar los objetivos adelante.