Entrevista con Snoodyboo, el streamer granadino que sueña con ser campeón de Europa de TFT

Su nombre es Balou Marrone, pero es popularmente conocido como ‘Snoodyboo’. Este streamer granadino ha saltado a la palestra del mundo de los eSports y se ha ganado un sitio gracias a su constancia y a su capacidad. Snoody, el abreviativo habitual con el que se le llama, disputará este sábado el europeo de TFT (Team Fight Tactics), un juego perteneciente al universo del famoso ‘League of Legends’. Recientemente, también ha fichado como creador de contenido de ‘Team Liquid’, un equipo norteamericano con fama mundial.

Qué es el TFT

Este juego de estrategia se plantea sobre un tablero similar al del ajedrez, donde ocho jugadores deben buscar las mejores sinergias y combinaciones de objetos para sus fichas, que en este caso son campeones del League of Legends. En el vídeo que acompaña esta noticia se puede ver a Balou Marrone jugando una partida mientras responde a las preguntas planteadas. Este granadino nacido en Alemania llega al europeo de este sábado como un candidato destacado tras ser el tercer mejor jugador de su región en la última semana de clasificación.

“Mi rutina ahora mismo pasa por jugar 8 horas al TFT, estudiarlo otras 5 horas, dormir y repetir”, manifiesta con una sonrisa Snoodyboo, que trata de disfrutar al máximo de un momento fantástico en su trayectoria. El jugador se introdujo en este mundo a través de su pasión.. ‘Hearthstone’ fue el primer videojuego en el que consiguió destacar para más tarde dar un paso hacia el TFT, bautizado como “Tácticas Maestras” en castellano.

“Cuando empecé tenía un equipamiento muy básico, con un ordenador que a veces decía de apagarse solo. La primera vez que dos personas me mandaron mucho público, unas 3.000 personas, se apagó el ordenador debido a las alertas que llegaban. Me quedé llorando en mi habitación”, recuerda entre risas el streamer. Balou explica que sus primeros ingresos rondaban los 200-300 euros. “Fui creciendo y en el TFT he dado el salto en todos los sentidos”, afirma.

Antes de llegar a Team Liquid, el jugador ha pasado por Movistar Riders y Vodafone Giants, dos de los equipos más fuertes en el panorama nacional. “Tuve suerte de rodearme de la gente adecuada”, admite Snoody, que durante las últimas semanas ha aglutinado a buena parte de los creadores de contenido nacionales de este videojuego durante el seguimiento del clasificatorio, que tendrá una nutrida representación española. Durante este tiempo el streamer ha conseguido alcanzar su pico de espectadores naturales con más de 6.000 personas en su directo en la plataforma Twitch.

El perfil de Balou es novedoso en el mundo de los eSports. Creador de contenido y jugador competitivo a sus 26 años, una edad muy veterana dentro de este ámbito. El granadino se dedica actualmente a esto, es graduado en traducción y está a la espera de que el Covid-19 le permita casarse, por lo que se puede afirmar sin tapujos que se dedica con estabilidad a esta actividad.

Su fichaje por Team Liquid

El jugador explica que su llegada a Team Liquid se gestó gracias a la mano de ‘AKAWonder’, un jugador con el que tiene una excelente relación tras muchos años compitiendo mano a mano. “Hablamos con unos dos o tres equipos internacionales y los primeros en responder fueron Team Liquid”, declara Snoody, que apostilla: “A veces la vida es maravillosa”.

La rutina del streamer no acaba cuando cierra sus directos, pues señala que la parte analítica es importante para seguir aprendiendo y mejorando. Su pase al europeo de TFT ya se dio en 2020, pero este año ha conseguido clasificarse de forma más sencilla gracias a la experiencia adquirida, donde destaca su fortaleza mental. “Yo me centro en el disfrute e intento evadirme cuando me tocan las pelotas. Llevo directando cinco años y cuando una partida va mal mi mente desconecta y me pongo a charlar”, afirma Snoody, cuyo carácter es bastante sosegado.

“En casa siempre han sabido que soy gamer. Ahora es verdad que esto se traslada a una rutina de trabajo con obligaciones diarias. Ahora que me va bien a veces tengo que sacrificar tiempo personal para aprovechar el tirón”, manifiesta el jugador. Su nombre Balou, proviene del oso del Libro de la Selva. Snoody llegó a España a los cinco años tras pasar sus primeros años de vida en Alemania, aunque antes de vivir en Granada lo hizo en las Canarias. El streamer se declara un enamorado de Granada, donde reside actualmente. “Siempre vuelvo aquí porque Granada mola un montón”.

Balou reconoce que en algunas ocasiones ya le han reconocido por la calle, pero ello no significa que haya interiorizado que cada día hay miles de personas detrás de la pantalla. El integrante de Team Liquid ve “lenta” la introducción del sector de los eSports en la sociedad a nivel general, pues recuerda que “esto también es un trabajo con sus obligaciones y su rutina”. El granadino entiende que la brecha generacional con algunas personas es un factor determinante, algo totalmente contrario a lo que sucede con los más jóvenes claro.

Cuando una tendencia crece de forma tan exponencial, la palabra “burbuja” siempre aparece, pero Snoody interpreta que él debe disfrutar del momento, ya que sus estudios como intérprete de alemán, inglés y español siempre estarán ahí. “Pienso que la tele moderna y este tipo de cosas están siendo cada vez menos relevantes. No hay necesidad de que esto pare en un momento concreto mientras haya gente interesada en ello”, opina.

“Todavía me impacta cuando me dicen que en un directo mío han pasado 120.000 personas”, confiesa el crac del TFT, que se define “como un abuelo” en lo espiritual, ya que una de sus prioridades es intentar estar a gusto y amoldar sus horarios de preferencia a su rutina de trabajo. Snoodyboo peleará este sábado por el trono europeo. El torneo podrá seguirse a través de su canal en la plataforma Twitch.