Salustiano Ureña: "Transformar Albolote en ciudad va a venir bien para posicionarnos como uno de los pueblos más punteros”

El alcalde de Albolote, Salustiano Ureña, es el decimoctavo protagonista del serial de entrevistas del proyecto editorial ‘Nuevos líderes para nuevos territorios’ en el que se tratan las nuevas necesidades, retos y oportunidades de la provincia de Granada dando voz a los protagonistas de cada municipio. El regidor aborda lo que supondrá para Albolote alcanzar la cifra de 20.000 habitantes y convertirse en ciudad, algo que ya roza. Para Salustiano Ureña, transformar Albolote en ciudad va a venir bien para posicionarse como “uno de los pueblos más punteros” del área metropolitana pues le permitirá da “un salto cualitativo en cuanto a fórmulas para gestionar todos esos servicios para mejorar la calidad de vida de los vecinos”. El alcalde analiza también la situación con la paralización de las oposiciones a la Policía Local por supuestos amaños, algo que está provocando “un grave perjuicio para el Ayuntamiento”, que se ha visto obligado a reducir el servicio de Policía Local durante las noches por la falta de agentes. También cuenta los proyectos que tiene previstos en el municipio a corto y a largo plazo y la importancia que tiene para Albolote convertirse en "un pueblo moderno, pero respetando las tradiciones”.

Pregunta (P). ¿Cómo está siendo su segundo mandato como alcalde de Albolote?

Respuesta (R): Es un mandato en el que estamos gobernando en minoría, en solitario, y se hace más complicado, pero la verdad es que, con las ganas que el equipo de gobierno tiene, lo que hacemos es negociar con todos los grupos políticos e ir sacando poco a poco todas las políticas que queremos implementar en nuestro municipio.

P. ¿En qué diría que ha cambiado Albolote desde que es alcalde del municipio?

R: Yo quiero pensar que tenemos un pueblo que mira al futuro, que es consciente del pasado y, además, no sé cómo decirte, pero somos conscientes de la importancia que Albolote ha tenido siempre dentro del área metropolitana, pero sin perder esa perspectiva de futuro. Un pueblo que se tiene que desarrollar, que se va a seguir desarrollando. Tenemos muchísimas virtudes, entre ellas, la cercanía a Granada, el contar con un polígono industrial muy pujante, con un comercio también muy pujante y diverso. Son ingredientes para tener una ciudad de cara al futuro en muy buenas condiciones.

“Albolote cuenta con un polígono industrial muy pujante y un comercio diverso”

P. Albolote está a un paso de los 20.000 habitantes y de convertirse, por tanto, en ciudad, ¿qué va a suponer esto para el municipio?

R: Creo que un impulso. Como digo, con todos los proyectos que estamos llevando a cabo de cara a modernizar nuestra ciudad, con ese salto en cuanto a nivel económico se supone, nos va a venir muy bien. Poder contar con un presupuesto menos ajustado y también el poder prestar algunos de los servicios que conlleva el ser una ciudad. Creo que nos va a venir muy bien para posicionarnos dentro del área metropolitana como uno de los pueblos más punteros.

P. Desde el Ayuntamiento han puesto en marcha una campaña para empadronarse en el municipio para conseguir alcanzar esa cifra precisamente, ¿no?

R: Efectivamente. Nosotros basamos esta campaña en todos los servicios que estamos prestando, en la mejora en continuo que estamos haciendo de ellos y en los beneficios de contar con esos 20.000 habitantes, lo que supone, como digo, un salto dentro de lo que es la gestión municipal.

P. Recientemente, el Ayuntamiento de Albolote ha tenido que paralizar las oposiciones a cuatro plazas de la Policía Local y ha puesto en conocimiento de la Fiscalía las informaciones que apuntaban a presuntos amaños en las oposiciones a Policía Local vinculados al ya exjefe de la Policía Local de Granada, ¿cómo está la situación?

R: Ahora mismo, esperando un poco la contestación de Fiscalía. Nosotros, en cuanto supimos o vimos a través de los medios lo que supuestamente había pasado, lo pusimos en conocimiento. Y la verdad es que nos está causando un grave perjuicio para el Ayuntamiento. Estas cuatro plazas eran muy importantes para nosotros, unas plazas que podían estar ya ocupadas en el mes de agosto y que supondrían no tener que prescindir de esos servicios que ahora mismo estamos haciendo o que tenemos que tomar esa medida que no es satisfactoria por la escasez de personal. Son cuatro plazas muy importantes para nuestra plantilla que permitían el servicio 365 días, 24 horas al día.

“La paralización de las oposiciones a Policía Local nos está causando un grave perjuicio”

P. Suprimir el turno de noche del servicio de Policía Local por falta de agentes ha sido una de las medidas como consecuencia de esa paralización de las oposiciones, ¿no?

R: Claro, nosotros ahora, imagínate, tenemos una plantilla en cuadrante de solo 10 agentes, con lo cual es imposible cubrir todos los turnos. No va a ser en completo suprimir todas las noches, sino que tenemos garantizados todos los festivos y más del 30 y algo por ciento de las noches, pero hasta que no recuperemos esas plazas y otras nuevas que puedan salir, no podemos retrotraer esa medida.

P. Y la situación económica del Ayuntamiento de Albolote, ¿cómo está? El presupuesto está pendiente de aprobarse tras rechazarse en el pleno celebrado en diciembre.

R: Efectivamente, nosotros ya hicimos un intento en el mes de diciembre pasado. Toda la oposición en bloque, aún después de haber hecho varias juntas de portavoces y haber hecho alguna comisión informativa al respecto, aceptando solicitudes o aceptando iniciativas del resto de la corporación, pues no salió adelante, pero estamos ya también en un nuevo proceso en donde hemos dado vía otra vez al resto de grupos políticos para que hagan sus aportaciones. Incluso hemos puesto sobre la mesa la creación de una nueva comisión en donde se vayan valorando todas las inversiones que tiene que hacer el Ayuntamiento con los distintos recursos, desde subvenciones que vienen de otras administraciones, capital propio, patrimonio municipal de suelo, y ponerlo también a su disposición para que entre todos podamos consensuar esas inversiones que hay que hacer, que era una de las cosas que nos comentaban dentro de su posicionamiento en contra del presupuesto. Lo hemos puesto encima de la mesa para que si tienen a bien, acordar entre todos una fórmula de trabajo que nos permita contar con un presupuesto y también ir viendo, poco a poco, cómo se van consiguiendo esas inversiones que, como decía, tan importantes son para el futuro de nuestro municipio.

"Estamos en un nuevo proceso para que los grupos políticos hagan sus aportaciones al presupuesto"

P. Y a corto plazo, ¿qué proyectos tiene para Albolote?

R: Nosotros llevamos, desde hace mucho tiempo, trabajando en la recuperación de espacios para la ciudadanía, la remodelación de plazas, de espacios públicos, de parques, jardines, donde podamos disfrutar los alboloteños. Aunque los proyectos tardan mucho en salir. Desde su concepción, la redacción de esos proyectos, la consecución económica para afrontarlos, tardamos en torno a dos años o dos años y pico, y es cierto que en continuo estamos realizando esos proyectos. Estamos buscando las fórmulas para implementarlos y nuestra intención es seguir en esa dinámica, seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos a través, bien de esas inversiones o también de la propia gestión de los servicios, mejorándolos.

P. ¿Qué proyectos se van a poner en marcha en las pedanías de El Chaparral, El Aire, Parque del Cubillas o el Pretel?

R: En todas las urbanizaciones y en el anejo del Chaparral estamos trabajando en continuo. Como digo, la primera iniciativa que tomamos, no en esta legislatura, sino en la anterior, es seguir mejorando todos los servicios, desde tu acera, tu farola, el asfalto de tu calle… Todo eso en continuo estamos trabajando en ello. Pero luego, aparte, la mejora de algún tipo de instalaciones deportivas en unos casos, también donde se puedan congregar los vecinos en otros. Es nuestra intención y es lo que estamos desarrollando.

En cartera tenemos muchos proyectos que se van ejecutando año tras año, pero como digo, la verdad es que es desesperante muchas veces lo que se tarda en conseguir culminar esos proyectos, pero no perdemos el empeño y en ello estamos.

P. ¿Qué necesidades cree que tiene Albolote y en las que tiene que trabajar como alcalde para mejorar?

R: Sobre todo, seguir afrontando esa mejora de servicios, como digo. Cuando pasemos los 20.000 habitantes va a ser también un salto cualitativo en cuanto a las fórmulas que tenemos para gestionar. Ahora mismo tenemos la población, pero no tenemos ni los recursos ni los medios, en algunas ocasiones, para llevarlos adelante. Y yo creo que en ese momento sí que tendremos un poco más amplitud de mira y más amplitud de gestionar todos esos servicios para seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos.

“Cuando pasemos a 20.000 habitantes va a ser un salto cualitativo en cuanto a fórmulas para gestionar”

P. Precisamente vamos a escuchar a hora a dos vecinos del municipio de Albolote que van a hacerle una pregunta:

(Audio) Pablo Valverde, presidente de la Asociación juvenil de Albolote: ¿Qué proyectos son los más demandados por la juventud de Albolote?

R: Albolote, a lo largo de muchos años, no ahora en estos dos mandatos, ha tenido una juventud muy asociativa, muy colaborativa y nosotros queremos seguir incidiendo en eso. Tenemos muy claro que hay que seguir mejorando los servicios que se prestan en la Casa de la Juventud, los horarios también hay que revisarlos, aunque ahora mismo, por la falta de personal, es complicado, pero sí que es cierto que se necesitan inversiones. Y luego, sobre todo, también algo que llevamos trabajando en estas dos legislaturas es esa capacidad de que el voluntariado juvenil participe en las actividades municipales. Nosotros, a lo largo del año, en varias campañas, tanto en verano, como en Navidad, como en Semana Santa, tiramos mucho de ello. Los hacemos partícipes porque es la manera de introducirlos en su municipio, que sean ellos también los que lleven la voz cantante. La juventud siempre tiene ese espíritu reivindicativo, pero también colaborativo, que queremos aprovechar y, la verdad, es que se están haciendo cosas muy buenas y tenemos que seguir en esa dinámica para que los jóvenes de nuestro municipio participen del desarrollo de su municipio.

"Albolote tiene una juventud muy colaborativa y queremos seguir incidiendo en eso"

P. Vamos a escuchar la siguiente pregunta:

(Audio) José Ruiz, miembro de la Asociación Cristo de la Salud: En la parroquia de la Encarnación hay un cableado muy antiguo, un montón de cajas, que afean la fachada de nuestro principal monumento. ¿Hay algún plan para retirarlo?

R: La colaboración que tenemos, tanto con la hermandad como con las distintas asociaciones, es muy importante. Participamos y participan en todas las actividades que bien organizamos nosotros u organizan ellas. Nosotros, en los últimos tiempos, hemos desarrollado una campaña de mejora de todo lo que son nuestros espacios municipales, pero, sobre todo, viendo también un poco los puntos de interés, llamémosle turísticos, que tenemos dentro del municipio. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es nuestra Iglesia de la Encarnación, un monumento reconocido a nivel nacional. Y uno de los proyectos que tenemos para ello es el soterramiento de todo ese cableado. Estamos ahora mismo en redacción de proyectos, llevamos ya un tiempo trabajando aquí. Trabajar en un monumento catalogado es complicado, pero toda la parte que corresponde al Ayuntamiento sí que estamos ya preparando ese proyecto, que después habrá que negociarlo, verlo o pedir la autorización a la entidad eclesiástica que corresponde y ponerlo en marcha. Yo quiero que antes del final de esta legislatura, al menos, la inmensa mayoría de ese cableado del que puede hacerse responsable el Ayuntamiento sea cambiado, sea soterrado y con ello también contribuyamos a una imagen mucho mejor, la que merece nuestro municipio, pero también la que merece nuestra iglesia, nuestra parroquia.

"Tenemos un proyecto para soterrar todo el cableado de la iglesia de la Encarnación, monumento reconocido a nivel nacional"

P. Albolote tiene una nueva marca turística con la que se quiere destacar su importancia histórica como cruce de caminos, un lugar donde converge tradición y modernidad. ¿Qué atractivos destacaría de Albolote?

R: Como comentaba antes, somos realmente, desde hace muchísimo tiempo, un auténtico cruce de caminos. Han pasado muchísimas civilizaciones por nuestro municipio y el potencial es, por una parte, la cercanía que tenemos a Granada, y por otra parte, que estamos dentro del área metropolitana, tenemos espacios naturales como nuestra sierra, como el pantano del Cubillas, que es para conocerlo, para visitarlo. Tenemos también un potencial económico importante con nuestro polígono Juncaril. Tenemos también un comercio muy pujante, una restauración moderna y que conlleva prácticamente todos los servicios que quieras buscar. Y esos son unos atractivos que, unidos a nuestra historia, a nuestros monumentos y a toda la programación cultural y deportiva que tenemos a lo largo del año hacen un conjunto que, como decía, a través de esta nueva marca queremos poner en valor, como se dice ahora, y que sirva de cara al futuro. Tú bien lo decías, queremos ser un pueblo moderno, pero respetando nuestras tradiciones y eso es algo también muy importante para nosotros. Conocer nuestra historia, los yacimientos romanos que tenemos, nuestra atalaya árabe, nos distingue un poco del resto de municipios en cuanto a esa riqueza y en cuanto a, como dice la propia campaña, hay un punto de encuentro de muchas circunstancias que entendemos que de cara al futuro tienen que ser los valores principales de nuestro municipio.

“Albolote quiere ser un pueblo moderno, pero respetando nuestras tradiciones”

P. Y a nivel cultural, ¿qué proyectos tienen previstos?

R: Desde hace mucho tiempo, venimos trabajando en una serie de eventos a lo largo del año, en donde la programación cultural es cada día más importante. Estamos en los distintos circuitos de teatro, tanto provinciales a través de la Diputación, como a través de la Junta Andalucía. También fomentamos muchísimo los nuevos escritores, las presentaciones de libros. Prácticamente todas las semanas tenemos algún tipo de presentación. Las exposiciones temporales también las hacemos en nuestra sala de las Columnas, un sitio también muy emblemático dentro de nuestro municipio, en donde se hacen distintas representaciones de todo tipo de arte, pintura, escultura... Como digo, a lo largo del año, la programación es enorme. Luego, también, estamos muy vinculados a los distintos colegios, a través de los cuales también hacemos proyectos en común o colaboramos. Estoy muy contento y satisfecho de cómo funciona la cultura en nuestro municipio.

P. Y más a largo plazo, ¿qué proyectos tienen previsto desarrollar?

R: Ahora mismo seguimos en esa mejora de espacios públicos. También tenemos pendiente la mejora de las instalaciones deportivas. Tenemos unas instalaciones deportivas por las que al cabo del día pasan más de 2.000 personas. Un centro deportivo urbano también muy pujante, pero tenemos que seguir mejorando en ese sentido. Cada vez, el deporte y la salud son más importantes en nuestro municipio y en eso vamos a incidir.

"Es muy necesario el nuevo centro de salud y estamos a las puertas de poder comenzar con la licitación para la obra"

También estamos trabajando con el resto de administraciones para algunos de los proyectos que llevan muchos años ya presupuestados, pendientes de ejecución, de que salgan adelante. Hemos conseguido en este tiempo un nuevo colegio, que era muy importante en el Chaparral. Hemos conseguido un nuevo instituto para no colapsar el único que teníamos hasta ahora, pero también es muy necesario el nuevo centro de salud. Un centro de salud que ya impulsamos desde el año 2020 y que estamos en puertas de poder comenzar con esa licitación para la obra y, en poco tiempo, conseguir esa ampliación que tan necesaria es para un pueblo que estamos ya en los 20.000 habitantes.

P. Ya ha comentado algunas de las ventajas que tiene vivir en Albolote. ¿Cuáles diría que son las principales que tiene el municipio?

R: Tanto a nivel de servicio, la calidad de los mismos, como a nivel de programación cultural, deportiva y de ocio. También estamos remarcando mucho en las temporadas donde los niños no tienen colegios la conciliación, el promover talleres que en todo momento se hacen gratuitos para los empadronados en Albolote. Un municipio muy pujante en todos los sentidos con un comercio muy importante, con muy buenas comunicaciones y que estamos en pleno desarrollo, pero un desarrollo sostenido, constante y sin estridencias.

P. Un pueblo muy bien comunicado con ese metro también, ¿qué ha supuesto para el municipio contar con esta infraestructura?

R: Efectivamente. El metro ha venido a transformar la movilidad en nuestro municipio. Es cierto que a través de autobús, de las líneas que tenemos entre urbanizaciones y Granada, también en el casco urbano, urbanizaciones y la capital tenemos un despliegue bastante amplio, pero el metro ha venido a transformar esa movilidad, a darte una nueva opción de no tener que coger tu vehículo. Entendemos que ahora, con todo el tema de la Zona de Baja Emisiones de Granada va a venir también muy bien a los vecinos que se tengan que desplazar al centro. Y como digo, ha supuesto una transformación en nuestro municipio. Es la forma de comunicarnos con la capital y también con el resto de municipios. Son muchos los vecinos de otros municipios que vienen, se quedan en nuestro pueblo y después cogen el metro hacia Granada.

“Con la ZBE en Granada, el metro va a venir también muy bien a los vecinos que se tengan que desplazar al centro"

P. Por último, ¿con qué rincón de Albolote se quedaría?

R: Son muchos, pero antes comentábamos los parajes naturales con los que contamos. Tanto la sierra del Torreón, el Parque del Cubillas, todo lo que es el pantano, pero también monumentos históricos, como decíamos, nuestra iglesia.

El Parque Albolut, que lo hemos reformado hace poco. Un parque de seguridad vial donde se reproducen muchos de los edificios que tenemos en el municipio en un espacio pequeño que se utiliza para el aprendizaje de seguridad vial de los más pequeños de nuestro pueblo, en donde podemos ver desde el ayuntamiento, la propia iglesia, edificios que ya no están en Albolote, como es el mercado o la Casa del Pueblo, donde ahora tenemos ubicada la biblioteca. Son espacios que evocan para los vecinos de Albolote, pero también para el que nos visita es un punto de referencia.