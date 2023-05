Aún no ha planificado sus vacaciones, pero tiene claro dos cosas. Tendrán algo de playa y las pasará con sus amigos y su familia, especialmente con su marido e hijos, a quienes también abrazará primero junto a su madre. En el test más personal de GranadaDigital, la candidata del PP a la Alcaldía de Granada, Marifrán Carazo, se muestra risueña. Aficionada a los paseos por el Albayzín cuando de salir de la rutina se trata, la cabeza de lista popular destaca la "oferta cultural" de París, la ciudad que ocupa sus preferencias después de Granada. Defiende la tapa como elemento para "favorecer el debate, el diálogo y la conversación" y es incapaz de elegir entre el fútbol y el baloncesto. ¿Será más de series o de cine? Y de los máquinas, pues mejor ni hablamos.

Pregunta. ¿Qué es lo primero que hará cuando pasen las elecciones?

Respuesta. Abrazar a mi familia. A mis hijos, a mi marido y a mi madre, que también me está apoyando mucho en esta campaña.

P. ¿A qué zona de Granada le gusta acudir para desconectar de la rutina?

R. Me gusta mucho pasear por el Albayzín, perderme por cada plaza y por cada rincón.

P. Después de Granada, ¿cuál es su ciudad preferida?

R. Me gusta París por su oferta cultural, para pasearla y para disfrutarla. Creo que es una ciudad donde se respira.

P. ¿Con cuál de los otros candidatos se iría de tapas?

R. Con cualquiera. Mi obligación es ir con todos, hablar con todos y la tapa lo que favorece es el debate, el diálogo y la conversación. Luego, con cualquiera de ellos.

P. ¿Y con cuál se le 'olvidaría' poner la tapa gratuita de la consumición?

R. (Ríe) Pues lo mismo digo. Creo que soy una persona a la que le gusta llegar a acuerdos y entendimientos, y se tiene que intentar siempre con todos. Y en eso me voy a volcar, en buscar acuerdos y entendimientos no sólo con sus partidos políticos y con sus representantes, sino también con los granadinos. Con la sociedad.

P. ¿Dónde tiene pensado irse de vacaciones este verano?

R. Pues no he preparado nada, pero sí un poco de playa y estar con mis hijos, con mi familia y con mis amigos. Con eso es suficiente. Tranquila.

P. ¿Es más de series o de cine?

R. Más de series porque lo tengo más al alcance. Parece que es más fácil. Siempre buscar tiempo para ir al cine cuesta. Y más los fines de semana, que parece que te da pereza. Desde luego, como se ve una película en el cine, en ningún sitio. Pero nos atrapa ver series en casa porque lo tenemos más al alcance.

P. ¿Y más de fútbol o de baloncesto?

R. Convivo con los dos. Me gustan los dos y en esta temporada no puedo decir otra cosa porque desde luego que ha sido una temporada muy importante para nuestra ciudad, para sus dos equipos, tanto en el fútbol como en el baloncesto. Ahí he estado animando, apoyando y desde luego que lo vamos a seguir haciendo. Nuestra aspiración es estar en la primera categoría y animar a los dos equipos de la ciudad.

P. ¿Cuál es el último libro que ha leído?

R. Estoy leyendo Como agua para chocolate porque me lo regaló su autora, Laura Esquivel. Precisamente ya había visto la película en el cine y ahora tengo la oportunidad de tener esa lectura entre manos.

P. Si yo le digo "¿cómo están los máquinas...?" ¿Usted qué contesta...?

R. Pues... bien, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo tenemos que estar? Pues todos bien, tirando para adelante y construyendo Granada.