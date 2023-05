Marifrán Carazo (PP): "Granada necesita una mujer alcaldesa que marque un nuevo tiempo"

En la guerra sin cuartel por convencer al electorado, el lenguaje, el verbal y el no verbal, tiene un peso extraordinario. A los candidatos se les recuerda por sus ademanes, sus latiguillos y las fórmulas con las que construyen el discurso. El programa es el regalo, pero el discurso es el envoltorio. Y el primero no brilla del todo sin el segundo. Como una declaración de intenciones, Marifrán Carazo repite tres verbos. "Mimar", "esmerar" y "favorecer" son como el abecé de su diccionario, que acompaña de una gesticulación portentosa que desvía la mirada del oyente incluso cuando se le escucha de cerca y se le mira fijamente. Está tranquila, convencida de que su proyecto es el mejor para Granada, y tiene claro que el 28M las urnas le darán la razón. Se inspira en otras mujeres del PP que fueron precursoras, como Teófila Martínez o Luisa Fernanda Rudi. Y por supuesto en Paco de la Torre, el primer edil de Málaga con el que ha cerrado un importante acuerdo para potenciar ambas ciudades en caso de que se convierta en la primera alcaldesa de Granada. Llega a GranadaDigital en la recta final de una campaña que, asegura, va a estar "volcada hasta el último minuto".

Pregunta. Candidata, empiezo por lo más elemental. Primera campaña electoral como cabeza de lista del PP. Si gana se convertirá en la primera mujer alcaldesa de Granada. ¿Cómo afronta este reto?

Respuesta. Desde luego es todo un reto. Ser la primera alcaldesa de la ciudad es un reto que me llena de ilusión, de responsabilidad y de mucho trabajo por delante. Creo que Granada tiene infinitas posibilidades. Hay que trabajar por ella todos los días del año, cuidarla mucho, mimarla, estar muy pendiente, muy encima. Eso lo voy a hacer, al igual que defenderla. Luego un reto muy importante por delante, pero sobre todo una enorme responsabilidad que vivo con ilusión y emoción.

P. Ha conformado una lista en la que no repite ninguno de los concejales del PP que agotan la legislatura. ¿Es una lista muy de Marifrán Carazo?

R. Hacer un equipo es una decisión muy importante porque condiciona después el gobierno. Lo he hecho entre mis compañeros, sumando a aquellos que tenían el perfil muy dirigido para la gestión, sumando también profesionales con los que había que contar también en este nuevo equipo. Pero sobre todo es un equipo muy dirigido a la gestión, con vocación de servicio público, que conocen bien la ciudad de Granada y que dijeron que sí al minuto, estimulados también por ese trabajo diario por Granada.

P. Entiendo que, a nivel de partido, es un mandato que afronta con ilusiones renovadas. En el mandato anterior ustedes llegaron a gobernar. ¿Cómo lo vive en ese sentido?

R. Es importante también como proyecto político el afrontar un nuevo tiempo. Se abre un nuevo tiempo para el Partido Popular de Granada. Un nuevo tiempo con una nueva candidata a alcaldesa en la ciudad, y estoy convencida de que esto también va a fortalecer nuestro proyecto político. Nos va a acercar más a la sociedad porque un proyecto que gobierna tiene más ascendencia en la ciudad y también más responsabilidad. Afrontamos esta nueva etapa con ilusión, que también se abre para mi partido, el PP, junto a un equipo dispuesto a trabajar por Granada.

P. Aunque la anterior responsabilidad que tuvo antes de ser proclamada candidata fue la de consejero de Fomento, usted ya estuvo en la política municipal en el Ayuntamiento como concejala. ¿Cómo recuerda aquella etapa?

R. Con mucho cariño también. Fue la primera vez que participé en la política de la ciudad. Llevé y dirigí áreas importantes como Turismo, Deportes, Ocupación de la Vía Pública, Empleo o Comercio. Recuerdo esa etapa con mucho cariño. También con mucho trabajo y mucha entrega. Fíjate, el último año estaba embarazada de mi hija. Trabajé a tope y también con una gran ilusión. Me fui con mucha pena del Ayuntamiento al Parlamento de Andalucía, y quién me iba a decir que doce años después iba a regresar nada menos que como candidata para ser su alcaldesa.

P. ¿Hay algún alcalde que le haya inspirado o que crea que es su modelo de gestión para lo que debe una ciudad como Granada?

R. Miro alcaldesas. El Partido Popular ha tenido siempre mujeres al frente de sus ayuntamiento, además siendo el primero en hacerlo. Hay que mirar a Luisa Fernanda Rudi en Zaragoza o a Teófila Martínez en Cádiz. Recuerdo con admiración ese momento en el que, ya en los noventa, mi partido contaba con alcaldesas al frente de ayuntamientos de mucha población, importancia y que, además, lo hicieron extraordinariamente bien. También me reflejo en esas alcaldesas y yo creo que en el decano de los alcaldes, Paco de la Torre, que goza del reconocimiento social y político; que ha conseguido, con empuje, mucho liderazgo, y que, con un gran proyecto de ciudad en su cabeza, transformar y trabajar para que Málaga avance.

P. Y de entre los alcaldes que ha tenido Granada, ¿hay alguno que usted destacaría, que le haya podido inspirar o en el que se haya podido fijar?

R. Siempre he estado muy pendiente de la política municipal y participé de ella en el segundo gobierno de José Torres Hurtado. Creo que Granada necesita una mujer. Esa es la oportunidad. En Granada no ha habido mujeres alcaldesas como en otras ciudades que han contado con una mujer desde hace tiempo. Creo que esa oportunidad de contar con una mujer es importante para la ciudad y también marca un nuevo tiempo.

P. ¿Estas elecciones son un mano a mano entre usted y el candidato del PSOE, Paco Cuenca?

R. Yo respeto a todos los que optan y deciden ser candidatos para dirigir sus ciudades. Y desde el respeto estoy haciendo una campaña en positivo. Hablando de Granada y de mis proyectos, que creo que es lo que le interesa al granadino: dar respuesta a muchos problemas que tiene esta ciudad y por los que hay que ofrecer soluciones desde la gestión y mi experiencia, ofreciéndome dar los mejores años para trabajar por Granada con una experiencia de gestión importante. Respeto las opiniones de los demás y entiendo que mi función como candidata es convencer y trasladar esas propuestas y buscar la colaboración y la ayuda de los granadinos porque este es un proyecto de todos. Nos une Granada y todos los que creemos en esta ciudad tenemos que trabajar por ella.

P. Habla de convencer. En lo que lleva de campaña, ¿ha percibido que convence lo que ustedes ofrecen para Granada?

R. La campaña es dura y eso no me pesa, pero sobre todo se compensa con el cariño que recoges en las calles y todo lo que te trasladan los granadinos. Me gusta escuchar, hablar, mantener ese debate en torno a Granada en la calle. Creo que Granada merece mucha atención, mimo y cuidado, y se recogen en la calle muchas y buenas propuestas que he anotado. Y a la vez, cariño y estímulo para conseguir este gran objetivo. Luego, también he disfrutado mucho de estar en la calle en esta campaña electoral y compartir momentos muy bonitos con los granadinos.

P. El candidato del PSOE ha anunciado que apoyará a la lista más votada en las elecciones. ¿Usted recoge ese guante? Y sobre todo, ¿con quién pactaría en caso de ganar pero no obtener mayoría absoluta?

R. A mí me parece que el candidato socialista va de ocurrencia en ocurrencia. Lo que no le valía hace un tiempo, hoy le vale. Esta semana es la última, la crucial y determinante, y mi vocación es seguir trabajando para convencer a los granadinos, pero sobre todo para unir Granada y contar con una mayoría amplia, suficiente y moderada que empuje la transformación de Granada y que contribuya a poner en marcha el proyecto de ciudad que tengo, que estoy contando y que quiero desarrollar en Granada. Lo hago contando con los granadinos, con todos aquellos que creen en Granada y que creen que Granada puede mejorar y avanzar de la mano de una alcaldesa que gestione con liderazgo, peso político, que defienda y cuide mucho su ciudad todos los días del año. Y en eso me voy a esmerar. Y nada más. Para quienes estén en los números, en las encuestas y en el día siguiente, yo estoy en el día a día y trabajando para aunar esa gran mayoría y dar estabilidad política al Ayuntamiento. Este asunto es de enorme importancia. Después de lo vivido, contar con un Ayuntamiento con estabilidad política también significa estabilidad social e institucional, así como tranquilidad para favorecer un modelo y un proyecto de ciudad. Y en eso estoy volcada y voy a estarlo hasta el último minuto de la campaña electoral.

P. ¿Cree que la coyuntura política nacional puede afectar a estas elecciones municipales? Se ha hablado mucho de esto y me gustaría conocer su opinión...

R. Especialmente en estos últimos días, estoy comprobando cómo la política nacional también está afectando al debate. Es lógico. También se producen elecciones en algunas comunidades autónomas y yo creo que los alcaldes socialistas están viviendo un momento de enorme dificultad. El rechazo a Sánchez, lo ocurrido en las listas electorales con Bildu, sumando a terroristas en esas listas, con un Gobierno que es su socio y con el que se ha asociado en numerosas cuestiones, pues ha afectado. Y especialmente en Granada, donde hemos sufrido el terrorismo de forma muy importante. Esto me lo plantean en la calle. O muchas mujeres me plantean también que son incapaces de votar a un partido que está reduciendo las penas a violadores: dieciséis en la ciudad de Granada. Son cuestiones de principios que afectan al corazón y al voto. Yo creo que el Partido Socialista, por las decisiones tomadas en el Gobierno, tiene enormes problemas. Igualmente, la ilusión del cambio a nivel nacional y de comprobar cómo se está gestionando el Gobierno andaluz es un debate que también influye. También encuentro muchas personas que se plantean estas elecciones como un referéndum y para parar a un Gobierno que a día de hoy no cuenta con apoyos.

P. Vamos a pasar a hablar de propuestas. Llamaba mucho la atención su reunión con el candidato popular de Málaga, y también alcalde de esa ciudad, Paco de la Torre, usted misma lo ha mencionado anteriormente, y con quien ha acordado la creación de un polo tecnológico si usted es elegida alcaldesa. ¿En qué consistiría?

R. Defender Granada es trabajar por ella, pero más allá de localismos. Hay que generar alianzas siempre con la sociedad, los colegios profesionales, la Universidad de Granada, los empresarios y con otros territorios donde hay fortaleza y podemos multiplicar y compartir buenas prácticas. De ahí que presentásemos ese polo Málaga-Granada o Granada-Málaga donde trabajar de forma conjunta, asumir las buenas prácticas que se han puesto en marcha en Málaga, liderada por su alcalde, que se implica hasta la saciedad en todos los proyectos como yo lo voy a hacer. El tecnológico es un sector pujante, ya es una industria muy potente en nuestra ciudad, que tiene que seguir creciendo, afrontar nuevos retos en nuestra ciudad que son complicados, como atraer talento y retenerlo o favorecer para sus trabajadores vivienda y ocio. Y desde luego que multiplicar los esfuerzos también con Málaga va a ser importante para un sector que se tiene que posicionar como el más importante del sur de Europa. En ese trabajo nos vamos a esmerar y vamos a tirar de un sector que tiene que seguir creciendo y ofreciendo soluciones y respuestas para todos los retos de futuro que tiene.

P. Málaga y Sevilla han sido históricamente dos ciudades que han progresado mucho en la historia autonómica de Andalucía. ¿Granada qué papel juega o qué posición ocupa de ese peso andaluz?

R. Creo que Granada está recuperando su peso político que como ciudad siempre ha tenido en el conjunto de Andalucía y de España. Hace falta no sólo la confianza del Gobierno andaluz, que ha invertido y ha apostado más que nunca por la provincia de Granada rescatando proyectos muy importantes, y con una inversión histórica; sino que además estoy convencida que desde Granada, con un buen gobierno municipal, nuestra ciudad puede recuperar, espacio y protagonismo y liderazgo político. Y con ese liderazgo, favorecer desde Granada la transformación y el crecimiento de la Andalucía que empuja el presidente Juanma Moreno desde el Gobierno andaluz. También recuperar liderazgo y peso específico también como ciudad en el conjunto de nuestro país. Y contribuir desde Granada también al crecimiento de España trabajando todos los días, haciéndolo con esmero, con pasión y también con corazón; de la mano del inversor, del que puede generar nuevas oportunidades de empleo; favoreciendo una Granada mejor para vivir e invertir; más saludable, más verde; que favorezca también una ciudad con una programación cultural estable e importante. Desde luego podemos contribuir a ganar espacio político, peso político, liderazgo y a contribuir a ese crecimiento que también necesita Andalucía en nuestro país.

P. El Metro es, sin duda, uno de los caballos de batalla de este ciclo electoral. Durante su etapa como consejera de Fomento se han cerrado las ampliaciones norte y sur. Pero luego está el debate de si debe llegar antes al centro o al resto de barrios. Usted como alcaldesa, ¿qué posicionamiento va a defender?

R. Yo creo que no se puede enfrentar nunca el centro con los barrios. Nuestra ciudad es única y voy a defender siempre el centro de nuestra ciudad y los barrios. Quien enfrenta hace un mal papel como alcalde. Todos los granadinos son importantes. Pero en un proyecto de importancia como es ampliar el Metro, ni se puede engañar ni confrontar. Lo que hay es que apoyarse en las soluciones que nos den los técnicos y opinar y entenderse con la Junta de Andalucía, que esta alcaldesa lo va a tener fácil porque conoce a todo el Gobierno y a su presidente, para buscar el mejor proyecto. El que nos ayude a sacar coches de la Circunvalación, el que tenga mayor usuarios porque esa es la finalidad de una inversión tan importante. Empezando por el sur del Área Metropolitana, que gracias a la determinación y a favorecer la construcción del proyecto, va a ser una realidad, dando continuidad a la zona Norte, y seguir estudiando diferentes alternativas. Cuando las tengamos estudiadas, se valorará y tomaremos las decisiones. Desde luego, es importante dar cumplimiento a la finalidad de nuestro Metro, que es captar usuarios, favorecer la movilidad y sacar coches de nuestra Área Metropolitana, que da acceso a la ciudad de Granada.

P. ¿Entiendo, por lo que comenta, que con los datos en la mano no sería aún posible determinar si es prioritario empezar primero por el centro o extender a los barrios?

R. Claro, yo el primer día dije que me encargaba de estudiar las futuras ampliaciones del metro más joven de Andalucía con tres años en servicio en aquel momento. Podríamos haber dicho de esperar a ver cómo funciona y qué demanda alcanza. Pero dije de estudiar futuras ampliaciones y, de ese estudio, elegimos como prioritaria la zona metropolitana sur. Después la zona metropolitana norte. A día de hoy, se están tomando sondeos en el tramo que va a dar continuidad desde Albolote hasta Atarfe. Y a partir de ese momento se siguen estudiando otras opciones. Hacia Santa Fe para dar continuidad de esa ampliación del Área Metropolitana norte en el Área Metropolitana sur –Ogíjares, Alhendín o Vegas del Genil– y también conectar con ampliaciones en los barrios y el centro de la ciudad. Pues decidiremos la mejor alternativa, lo haremos en base al acuerdo, al consenso con la ciudad y, desde luego, tenemos que contribuir a la mejora de la movilidad de Granada y su Área Metropolitana, y la ampliación del Metro es una herramienta que nos va a ayudar.

P. Otro tema importante, en este caso para la economía de la ciudad, es la convivencia entre el comercio local y las grandes superficies. ¿Cuál es su apuesta?

R. Pues favorecer esa convivencia. Yo creo que en el equilibrio siempre está la decisión, y para ello contamos con herramientas. Tenemos que favorecer esa convivencia y estimular de forma muy particular al comercio tradicional. Me voy a volcar en ello porque entiendo que el comercio ofrece vida a los centros de nuestras ciudades. Son momentos todavía complicados y tenemos que ayudarles desde el Ayuntamiento, en su día a día, y también con bonificaciones fiscales que voy preparar. Sé que la situación económica del Ayuntamiento es compleja, pero también vamos a trabajar desde el primer día para arreglar los números, favorecer ingresos rebajando impuestos y con el primero que me quiero sentar y favorecer esas exenciones es con los pequeños comercios porque entiendo que tienen un momento de debilidad y hay que ayudarlos. Lo haremos juntos y trabajaremos juntos para favorecer ese pequeño comercio, pero tomando decisiones de la mano del sector. Creo que lo se ha hecho hasta ahora de enfrentar la gran superficie con las pequeñas, y no tomar decisiones, es una irresponsabilidad. En la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística, la competencia es del Ayuntamiento y lo que tiene que hacer su alcalde es sentarse, proponer a la Junta de Andalucía esa zona, que se ajuste a la ley, que es estatal, y al mismo tiempo buscar el equilibrio y la mejor solución para una ciudad como es Granada. Y también trabajaré por modificar esa ley estatal para favorecer a ciudades medias como la nuestra. Y luego de la mano de la Junta de Andalucía, en base al acuerdo, trabajar en los días festivos, que ese comercio abra en Granada, para favorecer su día a día, garantizar su actividad y la conciliación de quienes trabajan en este sector. Pero trabajando, liderando el debate, y no mirando hacia otro lado, escurriendo el bulto y responsabilizando a los demás, que es lo que ha hecho el alcalde.

P. En materia de cultura ha apuntado a varios ejes. Por ejemplo, la creación de una sede en el centro para el Museo de Bellas Artes o nombrar a un comisario que tutele ya la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. Llama también la atención la promesa de que Casa Ajsaris se quedará en Granada si usted es elegida alcaldesa. ¿Se ha podido ya reunir con su propietario? ¿Le han dicho, o usted valora, algún espacio o ubicación en concreto para esta importante colección?

R. Con la Casa Ajsaris, la colección privada de arte granadino más importante, claro que me he sentado con su propietario. Hemos estado hablando, me consta que está preparando esa cesión para la ciudad. Desde luego se tiene que quedar en Granada y contaremos con una nueva ubicación. Tiene interés en que sea en el Albayzín y también estamos trabajando para, en primer lugar, favorecer esa cesión desde el punto de vista jurídico y decidir su ubicación. Pero el compromiso es que se quede en Granada porque ha pasado demasiado tiempo y nadie ha garantizado por parte del Ayuntamiento esa cesión no culminada ni tampoco se ha propuesto esa decisión de ubicación definitiva. Pero vamos a seguir trabajando con otras colecciones también para atraer nuevos museos, otros espacios, y contar con una agenda única de programación cultural estable todo el año, con la figura de Lorca como referencia y también nuestro flamenco, que debe acompañar a esa candidatura con esa programación estable de mucha calidad. Y debe ser capaz de atraer a un turismo internacional importante a nuestra ciudad. El trabajo va a ser determinante día a día contando con un grupo que nos ayude y con un comisario que de forma desinteresada colabore con este proyecto de enorme importancia para nuestra ciudad. La primera semana de gobierno convocaré al Consejo Social de la ciudad y al de la Universidad de Granada para comenzar a trabajar la candidatura de la capitalidad cultural 2031. No se ha movido ni un solo papel ni se ha hecho absolutamente nada. Esa responsabilidad es del Ayuntamiento y es urgente. Preparar esa candidatura, y lo más importante, trabajar para posicionar ya a Granada como es destino, como esa capital cultural que todos queremos tener y con la que estamos convencidos de las enormes posibilidades y liderazgo que tenemos. Para ello se necesitan más y nuevos equipamientos culturales para ser destinados a museos y salas de exposiciones en todos los barrios de nuestra ciudad y también en el centro histórico. Optimizar todos los que tenemos y sumar más. De ahí esa propuesta de contar con el Museo de Bellas Artes en el centro histórico de la ciudad. Se están planteando diferentes ubicaciones y ahí tiene que ir de la mano el Ayuntamiento con la Junta de Andalucía y con el Estado. Pero también eso va a favorecer que la Alhambra disponga de ese espacio para seguir construyendo exposiciones tan importantes como las que siempre ha impulsado. También tener un museo tan importante como el de Bellas Artes en el centro.

P. Le quiero preguntar también por su proyecto para los barrios y, más particularmente, por Santa Adela, un sector de la ciudad cuyos vecinos volvieron a sufrir un revés recientemente…

R. Vamos a seguir construyendo Granada en su día a día posicionándola como una ciudad atractiva para vivir. Y para ello hay que mejorar la calidad de vida de los granadinos y mejorar las cosas pequeñas, que son su limpieza y seguridad, facilitar la convivencia, la ausencia de ruidos para favorecer el descanso. Esas cosas pequeñas son muy importantes en el día a día de nuestra ciudad. Es un clamor que Granada está sucia y tiene que cuidarse más. Y desde luego ahí nos vamos a fijar y poner mucho empeño. Y también trabajar para un futuro desarrollo para el que tenemos que contar con el nuevo planeamiento que nos va a ofrecer desarrollar Granada para contar con nueva y más vivienda protegida, especialmente en alquiler, dirigida a los más jóvenes, y que nos ayude a asentar población. Pero también se cuenta con la rehabilitación urbana en nuestros barrios tomando como referencia el proyecto de Santa Adela, el primero de Andalucía que se impulsó en colaboración Ayuntamiento de Granada y Junta de para rehabilitar esta barriada de nuestra ciudad. Este Gobierno y yo como consejera hemos dado continuidad en una tercera fase con la inversión más importante de Andalucía que se aprobó. Una vez trasladada esa financiación de más de doce millones de euros por parte de la Junta, el Ayuntamiento tenía que licitar el proyecto. Se ha quedado desierto, eso es lo que ha ocurrido. Le ha ocurrido bastantes veces a este alcalde. El mismo problema económico existe para todos y a la consejería ni una obra se le ha quedado desierta. Eso es gestión. Todo eso supone un atraso para la llegada de ese proyecto para comenzar las obras en Santa Adela. Lo que deseo es que, cuanto antes, se adjudique y comiencen las obras. Comenzar las obras cuanto antes y preparar nuevos proyectos que sigan regenerando y rehabilitando barriadas de la ciudad ofreciendo ayudas a los ayuntamiento con esta finalidad. Continuaremos por La Chana, en otro proyecto aprobado por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía.

P. Dos propuestas en materia medioambiental destacan en su programa. Primero, la creación de más parques públicos y zonas verdes, y la instalación de pantallas acústicas y vegetales. Por un lado, pedirle que nos desgrane estas dos medidas. Y por otro lado, ¿qué medidas van a aplicar para frenar el grave problema que sufre Granada con la contaminación?

R. El tema de la contaminación me preocupa y mucho. Creo que hay que abordarlo por todos los frentes y quiero liderar este asunto de la mano del resto de ayuntamientos del Área Metropolitana y de la Junta de Andalucía, que ya prepara su plan de calidad del aire, el primero de ellos, que junto al Plan de Movilidad y Transporte que va de la mano nos tiene que ayudar a la toma y planificación de decisiones para mejorar la movilidad y reducir la contaminación. De ahí que la responsabilidad como alcaldesa sea impulsar proyectos que entiendo que son importantes. Primero, contar con una ciudad más verde y plantar árboles. El árbol tiene que ser el gran aliado para reducir las emisiones de CO2 y absorberlas, pero también absorber ruido. Ese arbolado que va a ir plantado en el borde de todo el trazado de la Circunvalación y de la Ronda Sur, la primera de competencia estatal y la segunda de competencia autonómica, va a tener una doble función. En primer lugar, generar esas pantallas que son acústicas para reducir los ruidos que provienen del tráfico de estas dos vías de alta capacidad, pero también reducir esas emisiones de CO2 en el sitio más delicado de nuestra ciudad. En paralelo, hay que seguir fortaleciendo el transporte público. Sacar coches de nuestras circunvalaciones a través del Metro, el transporte público que gestiona el Consorcio de Transportes, ofreciendo nuevas infraestructuras de movilidad y transporte; vías de alta ocupación para esos autobuses que gestiona el Consorcio, y no sólo el Metro, y luego el bus urbano, que depende del Ayuntamiento. Es una estrategia, común, ambiciosa y que hay que programar a años. Creo en la planificación y en que hay que tomar decisiones a corto plazo y urgentes, como se están tomado, a medio y plazo, y luego preparar y programar actuaciones en las que tenemos que participar todos, cada uno en el marco de nuestra competencia, para abordar este asunto de enorme importancia. Porque afecta a la salud y a la calidad de vida de los granadinos.

P. Es el momento de que resuma en dos minutos las cinco propuestas estrella de su programa electoral. El micrófono es todo suyo, adelante...

R. Creo que todos los que pensamos que Granada tiene enormes e infinitas posibilidades tenemos que trabajar para empujar Granada, para que recupere tiempo perdido y para posicionarse con liderazgo en una ciudad atractiva, en primer lugar, para vivir. Eso supone mejorar el día a día de esta ciudad y la calidad de vida de los granadinos. Granada tiene que ser una ciudad limpia, cuidada, y para ello hay que mimarla y trabaja todos los días. Desde luego, cuidada, limpia, donde no existan las fachadas pintadas y se favorezca la convivencia con los vecinos y las actividades que se desarrollan. Con mejor movilidad porque Granada también es atractiva para vivir si también es más saludable y verde. Con más plazas y más jardines embellecidos y cuidados también. Que favorezca la vida y la atracción de nuevos jóvenes y de las familias para vivir en Granada. Una ciudad también atractiva para invertir, acompañada por su Ayuntamiento, que atraiga esa inversión de los sectores emergentes, como el tecnológico o el sanitario, pero también fortaleciendo los tradicionales, como el turístico o el comercio tradicional. Con una oferta de ocio y cultural importante que fortalezca esa ciudad cultural a la que aspira ser Granada junto a más equipamientos y una programación cultural estable, que destaque y que favorezca el liderazgo también de Granada. Luego, una Granada mejor, una Granada con más posibilidades, verde, saludable, que contribuya al crecimiento también de Andalucía desde Granada.