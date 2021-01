Luis Salvador: “Aviso a navegantes, no vamos a permitir que el Palacio de Congresos se venga abajo”

Fiel a la ya consolidada tradición de repasar periódicamente la actualidad de la ciudad en este medio, el alcalde de Granada, Luis Salvador, ha analizado los retos que afronta la capital en el año recién estrenado. El primer edil ha dejado varios titulares en su primer #DirectosEnRedGD de 2021 -sección que él mismo inauguró hace nueve meses y medio- y que ha sido conducido por Manu Bayona y Juan Prieto, director y subdirector de GranadaDigital.

Salvador, que ha llamado a “hacer más grande si cabe Granada” en los próximos meses, ha arrancado recordando una vez más el reto que para todos sigue suponiendo la pandemia, ahora en plena tercera ola, al tiempo que ha pedido “máxima precaución y cuidado” ante las inminentes nuevas medidas que se adoptarán a partir de este viernes.

“Las decisiones se tomarán nada más terminar la reunión de expertos de este viernes. Sólo pido que a Granada se le trate en el mismo plano de igualdad que al resto de ciudades y que se destinen los fondos que sean necesarios para paliar las pérdidas económicas causadas por la pandemia”, ha reclamado antes de afirmar que no desvelaría “ningún tipo de decisión que vaya a adoptarse”.

Como corresponde a una charla sobre los retos, el regidor de la capital ha repasado las infraestructuras pendientes que deben dar un paso hacia adelante en 2021. La ampliación del Metro, la Segunda Circunvalación, el ‘cierre del Anillo’ o el tren a Motril son algunas de ellas. Pero el horizonte también marca desafíos intangibles, como la recuperación del sector cultural o el mantenimiento de símbolos imprescindibles para el desarrollo económico de la ciudad. Y uno de los que más le preocupa a Luis Salvador es el Palacio de Congresos.

El alcalde no ha querido dejar pasar la oportunidad de reivindicar este espacio como uno de los motores de la recuperación, al tiempo que ha lanzado algún que otro dardo con destino Sevilla. “El Palacio de Congresos es una infraestructura fundamental para Granada y provincia y, por tanto, mensaje a navegantes: no vamos a permitir que esa infraestructura se venga abajo“. “Quien me esté oyendo desde Sevilla, un consejero en concreto, que sepa que ese Palacio va a ser importante, tanto con la colaboración de la Junta como del Ayuntamiento de Granada”, ha añadido a este respecto.

Esa afirmación ha ido acompañada de una buena noticia para el recinto de la Plaza Rotary que ha avanzado en primicia: “Una de las iniciativas que vamos a presentar la semana que viene será un proyecto de 13 millones de euros para dar un salto de calidad y de prestación de servicios diferente por parte del Palacio de Congresos”.

“Me reservo el contenido, pero va a ser un proyecto muy bonito que tiene que hacer que el Palacio de Congresos revitalice, arregle los problemas legales que vienen desde hace diez años y que pueda prestar servicios distintos a los que prestaba y que dé un valor añadido”, ha apostillado tras ser preguntado por Manu Bayona acerca de la ‘Exposición Inmersiva #Ingoya’, de calado internacional y que tendrá lugar este año.

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Salvador también se ha referido a la recuperación de la inversión en un momento complicado como el actual. El alcalde ha subrayado el “esfuerzo” de su equipo de Gobierno para conseguir 43 millones de euros extra que permitan aumentar las ayudas. “El problema lo tenemos los ayuntamientos que no tenemos remanentes, pero nuestras gestiones nos permiten que haya más dinero en el bolsillo de los ciudadanos”, ha matizado también en referencia a su política de ahorro de impuestos: cuatro millones más otros tres que son resultado de la congelación del IBI.

El alcalde ha recordado la importancia de “atraer eventos con fondos de ayuda al coronavirus”. “Generar economía, mejorar la marca de ciudad y estudiar los lugares a los que podemos destinar los fondos ‘Next Generation’ son algunas de las líneas maestras del equipo de Gobierno para este año”.

Con todo y con eso, Luis Salvador ha recordado que no todo está en la mano del Consistorio. “El Ayuntamiento apoya todos los proyectos que son buenos para Granada, pero son proyectos que tiene que presentar la administración competente. Tenemos que presentar proyectos de más de diez millones de euros para que tengan peso y en muchos casos eso le corresponde al Gobierno”, ha abundado en línea con lo anterior. Por ello, también ha querido poner en valor iniciativas como “el Anillo Verde, el PGOU, la reforma integral del Área de Informática para captación de fondos, el impulso a las ‘startup’ o BionTech”.

Para matizar se ha referido al ‘Plan Alhambra’, del que ha destacado la “presión” consistorial, o el eje Arabial-Palencia: “Una zona que se ha revitalizado y hoy es uno de los proyectos más bonitos de la ciudad”.

CORTES DE LUZ EN LA ZONA NORTE

Otro de los temas que tristemente está de actualidad es el de los cortes en el suministro de luz en la zona Norte. El alcalde ha querido lanzar un mensaje muy claro y alejado de circunloquios: “Mientras no se acabe con la producción de marihuana seguirán produciéndose cortes de luz“.

Palabras que ha argumentado al considerar que “o tomamos en serio este problema o afectará a más zonas de la ciudad y el Área Metropolitana”, porque, ha especificado, “este es un problema de país”.

En vísperas de una nueva reunión de la Mesa de la Zona Norte, el primer edil ha vuelto a poner el acento en su labor al frente de la ciudad. “Este ha sido el único equipo de Gobierno que ha cerrado un acuerdo con Endesa en el que se ha hecho una grandísima inversión, con cuatro transformadores, 12 torres de alta tensión y 70.000 metros de cable”, ha indicado para, a renglón seguido, alertar de que ya se están produciendo “nuevos cortes en zonas como La Chana o Haza Grande”.

“El exceso de consumo que se necesita para esa producción de marihuana es tan grande que se carga cualquier instalación y provoca que se fundan los fusibles. Endesa ha habilitado una brigada que está permanentemente vigilando esos fusibles. Salta uno, lo sustituyen e inmediatamente vuelve a saltar el fusible”, ha ilustrado antes de pedir valentía a los partidos en vez de un discurso “buenista” que, a su juicio, no ataca la raíz del problema.

PRESUPUESTOS Y CONVENIO DE LOS CÁRMENES

El año 2020 ha sido histórico en política municipal por cuanto ha permitido a Granada tener sus primeros presupuestos en cinco años. Para no tener que esperar otro lustro, LuisSalvador ha exigido “responsabilidad a la oposición”. “Teníamos una arquitectura presupuestaria de 2015, pero estábamos en 2020. Hoy la estructura y la adaptación es idéntica a la política, estamos haciendo un trabajo de ingeniería increíble”, ha explicado.

El alcalde ha mandado un mensaje al PSOE: “No intenten gobernar desde la oposición”. Y al conjunto de lo partidos representados en el pleno les ha transmitido la certeza de que, “si los grupos quieren, habrá Presupuesto”.

Otra cuestión que requerirá del necesario consenso entre los partidos es la del convenio del Nuevo Los Cármenes. Aquí, el primer edil ha vuelto a cargar contra el PSOE, al que ha acusado de “mentir y enredar”. “Dije que el Granada era a Los Cármenes lo que Los Cármenes al Granada. Dije que el Granada jugaría en Europa porque ya tenía licencia. Y dije que nos sentaríamos con el Granada para definir esa licencia a largo plazo”, ha resumido.

Salvador ha recordado que “desde septiembre trabajan los equipos técnicos para la concesión”, y que esa mesa de negociación está formada por el letrado mayor del Consistorio, el secretario del Ayuntamiento, el director gerente de Gegsa, Luis González y el alcalde.

“Hasta para los usos exteriores del estadio hay que hacer una reforma del PGOU”, ha aseverado para subrayar la complejidad técnica de un procedimiento que, asegura, cuenta con el beneplácito del propio Granada CF: “He hablado con Antonio (Fernández Monterrubio) y dice que está de acuerdo con la línea que seguimos y que no avala ninguna posición partidista”.

Por último, Luis Salvador ha inaugurado el nuevo formato de ‘preguntas encadenadas’ para los #DirectosEnRedGD de 2021. El alcalde se ha dirigido a Juan Marín; vicepresidente de la Junta de Andalucía y próximo invitado a esta sección el lunes que viene: “Juan, me alegra que participes en los directos de GranadaDigital. Me gustaría que nos des información de los proyectos turísticos que se van a hacer para Granada por parte de tu Consejería”. El vicepresidente y responsable de Turismo recogerá el guante este lunes.