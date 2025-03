Pasan veinte minutos de la una de la tarde y en Los Cármenes reina un silencio armonioso. El césped pasa su puesta a punto y las redes, recogidas, descansan a la espera de que el balón comience a rodar. A Lauri Requena (Caudete, 1990) se le ilumina el rostro cuando asoma por el túnel. La capitana del Granada Femenino se sienta en la grada, donde espera que se congregue un buen número de aficionados. "Ojalá no llueva", eleva al cielo una mirada que no desprende un ápice de nerviosismo, sino confianza. Repite esa fórmula desiderativa con frecuencia durante su encuentro con GranadaDigital, a poco más de 24 horas de medirse al Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de Copa de la Reina. Ya nadie puede contener la ambición de este equipo. "Pasar a una final sería, jolín, más que un sueño", reconoce, aunque, asegura, "que vengan al estadio y griten tus nombres es lo mejor que te puedes llevar como profesional". "Siento que somos referentes para todos esos niños y niñas, no solo de la ciudad, sino del país", admite con responsabilidad.

Pregunta: ¿Qué se le pasa por la cabeza en estos días?

Respuesta: Mucho orgullo, porque llevo muchos años luchando por conseguir cosas bonitas con el Granada Femenino. Ya lo hicimos subiendo a la Liga F. Hemos conseguido llegar a unas semifinales de Copa que, para nosotras, es un sueño. Mucho orgullo por haber pasado por todas las etapas del Granada Femenino y vivir la más bonita, que es la de hoy en día.

P.: Viene bien que lo mencione. Es 8 de septiembre de 2013. Lauri debuta con el Granada Femenino en casa del Levante. ¿Qué ve cuando mira hacia ese día?

R.: Veo mucho sentimiento. No voy a decir que llegué siendo una niña, pero sí muy jovencita. Desde el primer día que llegué, me enamoré de la ciudad, del club, de ese sentimiento rojiblanco que creo que llevo muy dentro. También mucho orgullo de ver lo que hemos conseguido, en lo que se ha convertido el Granada Femenino. Creo que es por el trabajo de mucha gente, por personas que han pasado por el club, por compañeras… Tendría a tanta gente que nombrar… Para mí, estar aquí hoy y que podamos llegar a una final es la ilusión de mucho, mucho trabajo.

P.: En horas, aquí, se va a disputar la ida de la semifinal de Copa de la Reina contra el Atlético de Madrid. ¿Era posible soñar con algo así entonces?

R.: En aquel momento estábamos en Primera y sí que es verdad que todos los años posteriores han sido complicados, duros. El Granada Femenino ha luchado muchos años por subir. Verte en una semifinal de la Reina, con los colores de tu club y tu ciudad, porque a pesar de no ser 'granaína' de sangre, lo soy de corazón, me llena de emoción y orgullo. Sobre todo, por regalárselo a la ciudad y a la gente de Granada.

P.: Sus 319 partidos con el club le han conducido a este, a esta gran cita.

R.: Es un sentimiento, se me pone la piel de gallina. Para llegar aquí, ha habido 319 partidos de trabajo, de sacrificio, de ilusión y no tirar la toalla. El fútbol me lo ha querido regalar en este momento a nivel personal, y a nivel colectivo, al equipo. Estoy supercontenta de que lo vayamos a disfrutar con la gente que lo vamos a hacer, con mis compañeras de ahora y las que he tenido, con los staffs que he tenido y el de ahora, con el que creo que hemos enlazado las piezas a la perfección. De verdad, ojalá salga bien.

P.: Llega como capitana de este Granada y, casi, institución dentro del club, incluso para los más pequeños. ¿Qué significa portar ese brazalete en un partido como este?

R.: Para mí, es una responsabilidad, lo primero, porque sí siento que a día de hoy somos referentes para todos esos niños y niñas, no solo de la ciudad, sino del país. Al final, tenemos mucha más visibilidad de la que teníamos. En cuanto al brazalete, un orgullo. Me emociono -le brillan los ojos y asoma una lágrima-, porque es mucho tiempo trabajando por ello. Me hace muchísima ilusión que el club pueda vivir esta semifinal, que venga del Granada Femenino. Espero que la gente lo disfrute como nosotras lo estamos haciendo estas semanas porque, si conseguimos algo bonito, también estoy segura de que va a ser en parte y gracias a la afición del Granada.

P.: ¿Qué tiene de especial este equipo?

R.: Creo que lo ha dicho Arturo en muchas ocasiones, es el cómo. Cómo estamos haciendo las cosas, cómo estamos unidas, cómo estamos todas de confianza y confiamos en cada plan de partido que nos dice el cuerpo técnico, en la fusión que hay entre el staff y las jugadoras… Me atrevo a decir que pequeñas individualidades como Edna, Laura Pérez… Cada gotita está sumando en el vaso, es lo mejor de este año. Ojalá a este Granada Femenino no se le vea el techo, que podamos conseguir grandes hitos y empiece este miércoles.

P.: ¿Cuánta culpa tiene Arturo Ruiz de ello?

R.: Diría que es el gran responsable de los éxitos. Es una persona maravillosa y un entrenador aún más maravilloso. Es super, super, supercompleto. Sabe sacar lo mejor de cada jugadora y eso es muy difícil. También sabe dar las claves en cada partido y nosotras lo entendemos a la perfección. Para mí, hay una cosa muy importante, que es lo positivo que es. Eso es lo que ha contagiado en el vestuario. Todas nosotras vamos a una, siempre alegres y positivas. Y, sobre todo, nos ha hecho creer que se puede. Eso es lo más importante. Llegar a un vestuario y transmitir que tenemos la suficiente capacidad, la confianza y las herramientas para conseguir grandes cosas ha sido gracias a él.

P.: ¿Cuál fue el momento en el que se dieron cuenta de que este año se podía hacer algo bonito?

R.: Bueno, yo creo que eran sensaciones en el día a día, de decir 'jolín, qué bien nos estamos sintiendo como equipo y qué bien lo estamos reflejando luego en el campo'. Es construir una identidad muy marcada, ir todas a una, ser muy positivas en nuestro día a día, confiar las unas en las otras y en el trabajo del cuerpo técnico es la clave de lo que nos ha hecho pensar que se puede.

P.: ¿Tiene la sensación de que, más allá de los resultados, están logrando algo grande en el fútbol femenino de Granada?

R.: Sí, sin lugar a duda. Como he dicho antes, ahora mismo, las niñas y los niños de Granada ya tienen referentes en el Granada Femenino. Incluso, 'granaínas' en su club. Sin ir más lejos, Laura Pérez, Alba Pérez o Andrea. Eso es algo muy especial. Que vengan aquí al estadio y, al terminar el partido, griten nuestros nombres es, sin lugar a dudas, lo mejor que te puedes llevar como profesional.

P.: Al final, eso es dejar un legado.

R.: Pues sí, dejar esa pequeña esencia. Creo que lo estamos consiguiendo.

P.: ¿Cómo se encuentra el vestuario?

R.: Está muy confiado en nuestro trabajo, muy alegre. Lo que se transmite es que se puede. Lo llevamos transmitiendo estos últimos partidos. Vamos a ir a por todas y la suerte que tenemos es que lo vamos a hacer en el mejor estadio para mí, con nuestra gente.

P.: Con Los Cármenes hay una conexión especial, ¿no?

R.: Siempre, y siempre lo he dicho. Para mí, lo mejor del club es la gente que me voy a llevar y, sobre todo, sentir aquí a la afición del Granada. Siempre ha sido algo que, cuando un día me retire, recordaré sin lugar a dudas.

P.: El Atlético de Madrid fue el equipo que inició este camino. También, hace poquito, el que demostró que algo había cambiado.

R.: Sí. Todas sabemos del potencial del Atlético de Madrid. Para mí, no hay duda de que es uno de los mejores equipos de la competición. En el partido de Liga, demostramos que estamos a un buen nivel, que estamos a la altura de un equipo como el colchonero. Espero que este miércoles se lo pongamos muy difícil. Estoy segura de que vamos a trabajar para ello.

P.: ¿Cree que es una ventaja que se conozcan tan bien?

R.: Eso es el fútbol de alto rendimiento. Ya los análisis se hacen a la perfección y, además, tenemos a unos analistas en nuestro staff buenísimos. Al final, es ver quién acierta más en esas pequeñas teclas. El fútbol marca la diferencia también por esos pequeños detalles. Ojalá caigan de nuestro lado y podamos conseguirlo.

P.: ¿Cómo espera esta eliminatoria?

R.: Sin lugar a dudas, será abierta. Es una semifinal y eso se transmite. Somos los dos grandes equipos. Le tengo muchísimo respeto a este rival y, evidentemente, creo que puede caer de cualquier lado. Nosotras vamos a hacer todo para que caiga a nuestro favor.

P.: Tengo entendido que su madre le decía que es buena persona y que cumpliría sus sueños. Las madres no se equivocan…

R.: Bueno, lo de ser buena persona lo intento -ríe-. En mi día a día, con mis compañeras, en mi alrededor… Espero conseguirlo. Cumplir los sueños lo conseguí llevando a este equipo a Primera División y que se me vuelva a 'recumplir' pasando a una final con el Granada Femenino sería, jolín, más que un sueño.

P.: Dicen que viste el mismo top cada vez que ganan. Debe de llevar un mes repitiendo outfit.

R.: -Risas- Sí, sí. Además, no solo yo. En este vestuario hay bastantes supersticiones. Ya hemos cumplido algunas en este último entrenamiento y la verdad es que siempre nos ha funcionado, así que no vamos a dejar de hacerlo.

P.: Copa al margen, la Champions está ahí. ¿Cómo de cerca o lejos se ve?

R.: Pues con el foco ahora mismo puesto en la Copa, pero es verdad que este equipo no tiene techo. Vamos a llegar donde nos propongamos. Es un objetivo, diría, incluso más difícil, pero estamos capacitadas para ello. No te voy a decir que no vamos a ir, incluso, a por la Champions porque el cuerpo técnico así nos lo transmite. Así se consiguen grandes cosas, teniendo la confianza de que puedes conseguir hacerlas.

P.: Lleva 12 temporadas en el club. ¿Ha abordado ya la 13ª?

R.: El futuro siempre es incierto. A mí siempre me va a hacer feliz todo lo que sea estar en Granada, pero me encantaría centrarme en lo que ahora respecta, que es esa semifinal de Copa. Un futuro en Granada siempre va a ser bueno para mí.

P.: Pero, ¿se lo imagina fuera del Granada?

R.: La verdad es que me cuesta no sentirme 'granaína' y verme en otro sitio a día de hoy.