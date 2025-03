Julio Prieto: "Dúrcal debe también empezar a crecer en patrimonio"

El alcalde de Dúrcal, Julio Prieto, es el decimosexto protagonista del serial de entrevistas del proyecto editorial ‘Nuevos líderes para nuevos territorios’ en el que se tratan las nuevas necesidades, retos y oportunidades de la provincia de Granada dando voz a los protagonistas de cada municipio. El regidor ha destacado que Dúrcal “debe también empezar a crecer en patrimonio” y ha indicado que quieren dar “un pasito más” para adquirir una serie de espacios para que sean municipales y rehabilitarlos. Julio Prieto ha remarcado que han logrado “reducir la deuda prácticamente al 100%” y eso es “una garantía”, lo que le permite también poder desarrollar algunos proyectos. Entre los más destacados ha citado el traslado del ayuntamiento, la creación de un Museo del agua y la depuradora. También se va a mejorar parte del trayecto de la Ruta de los Bolos, uno de los atractivos que tiene Dúrcal, un municipio “con muchos espacios, servicios y un entorno privilegiado”.

Pregunta (P). ¿Cómo está siendo su segunda etapa como alcalde de Dúrcal?

Respuesta (R): Está siendo bastante ilusionante, porque es verdad que el primer mandato como alcalde, además de las circunstancias económicas que teníamos en el Ayuntamiento, que eran bastante difíciles y nos impedían llevar a cabo muchos proyectos, también nos irrumpió la pandemia, con el parón que nos supuso y las prioridades que hubo que marcar. Entonces, este segundo mandato se enfrenta ya con más posibilidades a nivel económico y, por lo tanto, con proyectos más ambiciosos y más ilusionantes, como decía.

P. ¿En qué diría que ha cambiado Dúrcal desde que es alcalde del municipio?

R: Ha cambiado en muchos aspectos. Primero, a destacar, el económico. Es verdad que la situación económica del Ayuntamiento era un lastre que ya estaba perjudicando muchísimo en la prestación de servicios básicos, incluso en la propia interacción con sus colectivos, con las asociaciones que tenemos en el municipio. En definitiva, con los proveedores. Era un problema que estaba ya generando bastante complejidad a la hora de funcionar y la imagen del propio Ayuntamiento. Por un lado, eso lo hemos mejorado muchísimo porque la deuda la hemos reducido prácticamente al 100%. Y funcionamos con total normalidad. Eso ya es una garantía. Y, luego, en la mejora de muchos servicios básicos y esenciales. Porque ahora, gracias a esa buena situación económica, estamos potenciando esas inversiones, esas mejoras y, poquito a poco, ya se van viendo sus frutos. También con el propio tejido asociativo estamos colaborando, respaldándole, firmando convenios, apoyándolo económicamente.

“Hemos reducido la deuda de Dúrcal prácticamente al 100% y eso ya es una garantía”

En definitiva, creo que, partiendo de la situación económica, ese impacto se está notando también en la acción de Gobierno a nivel de proyectos y de mejoras de servicios y también en la relación con los propios colectivos y entidades del municipio.

P. Y con esa mejor situación económica en el Ayuntamiento de Dúrcal, ¿tenéis el presupuesto aprobado?

R: Estamos a punto de aprobarlo. Es verdad que este año nos hemos retrasado un poquito porque hemos estado con la vacante de secretaría durante cuatro meses. Se ha incorporado a finales de enero una nueva secretaria. Por lo tanto, no hemos podido celebrar plenos. Y todo esto se ha arrastrado un poquito y queremos ahora, en el mes de marzo, hacer un pleno extraordinario para aprobar el presupuesto. Pero están ya las líneas definidas, los nuevos proyectos también ya planteados y reflejados y ya en marcha para aprobarlo lo antes posible.

P. Y a corto plazo, para este 2025, ¿qué proyectos tiene para Dúrcal?

R: Tenemos un gran proyecto que llevaba tiempo sonando en el pueblo de Dúrcal y es el traslado del ayuntamiento. Nos vamos a trasladar a una nueva dependencia, a un antiguo edificio histórico que tiene el ayuntamiento, que ya albergaba allí ciertos servicios municipales. Y que es mucho más digno, mucho más accesible, cosa que el actual ayuntamiento no cumple. Y, además de mejorar la calidad en la prestación de los servicios al ciudadano, será un ayuntamiento más funcional, más accesible y con mucho más espacio, y eso lo van a agradecer los vecinos y vecinas, por otro lado, los trabajadores y las trabajadoras. Nuestro actual ayuntamiento está en unas dimensiones muy pequeñitas. Es un ayuntamiento que se reforma y se ejecuta en los ochenta, pero hemos crecido mucho como administración. Entonces, las instalaciones se han quedado pequeñas para los propios trabajadores y trabajadoras. Es un gran proyecto que tenemos y, como digo, demandado y que los vecinos van a agradecer por las condiciones dignas a las que vamos a trasladar este ayuntamiento, esta casa consistorial.

"Tenemos un gran proyecto que llevaba tiempo sonando en Dúrcal y es el traslado del ayuntamiento"

Por otro lado, también vamos a ejecutar un Museo del agua, un proyecto que también llevaba demandando un colectivo del municipio desde hacía más de 15 años. Hemos conseguido lograr financiación a través de una subvención de la Diputación de Granada financiado con el Ayuntamiento. Vamos a rehabilitar también unos antiguos depósitos de agua potable que se han quedado en el centro del pueblo prácticamente. Y vamos a habilitar un nuevo museo que va a girar en torno al agua, un elemento, además, muy característico de Dúrcal. Y también tenemos la ejecución de una mejora de la Ruta de los Bolos, que conocen muchos granadinos y granadinas porque a raíz de la pandemia se puso de moda la ruta por el río de Dúrcal, por las famosas cascadas. Y vamos a mejorar parte del trayecto. Vamos a quitar los puntos que hay de peligrosidad, se van a poner tramitos de madera, con barandillas para garantizar seguridad a las personas que nos visiten y vengan a disfrutar de la ruta.

“Vamos a ejecutar un Museo del agua, proyecto demandado por un colectivo desde hace más de 15 años"

Son tres grandes proyectos, entre otros más pequeñitos, como digo, de mejora de edificios, de servicios municipales, en los que seguimos invirtiendo y mejorando, fruto de esa buena situación económica. Pero los más destacables para este 2025 así, a grosso modo, son estos.

P. Y desde este 2025 Dúrcal forma parte del Consorcio Metropolitano de Transporte, ¿qué supone esto para el municipio?

R: Esto supone también dar una respuesta a una demanda que venía haciéndose desde el año prácticamente 2009 - 2010. Es verdad que hemos sido muchas las corporaciones del Ayuntamiento de Dúrcal las que hemos exigido incorporarnos en pleno derecho a este Consorcio, pero no se ha hecho efectivo hasta ahora, cosa que agradezco que se nos haya tenido en cuenta en este nuevo Plan de transporte, puesto que fui a trasladar esta necesidad al gerente del actual Consorcio y ya nos encontramos con que contaban con Dúrcal para incorporarnos. Es verdad que nos anticipamos a la aportación económica que debíamos hacer, que hemos reflejado también en el presupuesto, y estamos un poquito a la espera de esta resolución final por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para poner en marcha ya el nuevo Plan de transporte, que ya estemos integrados. Y va a suponer un gran revulsivo para el municipio. ¿Por qué? Porque en Dúrcal, el transporte público se usa todos los días. Además, tenemos, por suerte, una buena frecuencia del transporte. Y los usan tanto estudiantes de módulos, los que van a la Universidad, como personas que se desplazan a sus puestos de trabajo o a pruebas médicas, al PTS, que es el centro que nos corresponde.

"Formar parte del Consorcio Metropolitano de Transporte va a suponer un gran revulsivo para Dúrcal"

En definitiva, tiene muchísimo movimiento y es un transporte que lo usan muchísimo los durqueños y durqueñas. Teníamos un agravio comparativo con pueblos cercanos, como el de Padul, y se estaba dando una casuística muy concreta y era que la gente de Dúrcal se bajaba en Padul para sacar el tique hacia Granada, por tener parte de la bonificación, algo que ya trasladé al gerente del Consorcio, ya que era un poco vergonzoso que diéramos esa imagen a las administraciones. Y es algo que se va a resolver. Y que, como digo, los usuarios del transporte lo van a notar en sus bolsillos. Ese es el primer impacto, porque si queremos promover el uso del transporte público, que además ya de por sí lo vienen usando nuestros vecinos y vecinas, qué menos que tengan derecho a esas bonificaciones y se vean beneficios de esas bonificaciones en el transporte público.

P. En Dúrcal se van a instalar cámaras de videovigilancia en varios puntos, una medida que va a ayudar a regular el tráfico y la seguridad en el municipio, ¿no?

R: Sí, esto es para dar respuesta a uno de los compromisos que adquirimos en la última Junta Local de Seguridad. Es verdad que hemos tenido algunos episodios donde se producen robos, que son ciclos que en los pueblos, por desgracia, los tenemos de vez en cuando. Y una de las medidas que me comprometí a tomar fue instalar estas cámaras, que además nos viene bien para controlar el tráfico en ciertos puntos, porque por la configuración que tiene Dúrcal algunas veces hace que ciertos estacionamientos o aparcamientos reservados para autobús o para carga y descarga sean ocupados por vehículos que no deben estar ahí aparcados. A veces podemos sufrir problemas en la vía principal del pueblo por la configuración que tiene, que es de un único sentido.

"Las cámaras de videovigilancia van a regular el tráfico y a reforzarla seguridad"

Y aparte de dar respuesta a esa regulación del tráfico, cosa que también me comprometí con el Consorcio de Transporte, vamos también a reforzar de esta manera la seguridad, porque en caso de que ocurra algo en el municipio y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad necesiten acceder a las videocámaras que vamos a instalar para el control del tráfico, les pueden dar pista para identificar matrículas a cierta hora de la noche, cuando se haya producido algún hecho, y va a facilitar esa labor investigadora. Entonces, tanto Policía Local como Guardia Civil también han aportado y nos han dicho ciertos puntos donde viene bien para controlar el tráfico, pero a ellos también les puede venir bien para llevar a cabo ciertos trabajos de investigación.

P. ¿Qué necesidades cree que tiene Dúrcal y en las que tiene que trabajar como alcalde para mejorar?

R: Una necesidad importante es la depuración del agua residual. Este proyecto también viene de largo, desde el año 2005 que se ejecutó aquel primer proyecto todavía estamos con este tema encima de la mesa, pendiente. Sí puedo decir que ya, con Fondos FEDER, la Junta de Andalucía ha redactado el proyecto, que la depuradora además será Dúrcal-Nigüelas, una depuradora conjunta para los dos municipios. Según tengo como información última de hace un mes, este proyecto ha pasado a supervisión y, una vez que esté supervisado, se va a llevar a cabo su licitación. Esperamos que pronto este proyecto se ejecute porque actualmente estas aguas fecales se están vertiendo en nuestros ríos. Además, el paraje emblemático que tenemos en Dúrcal, que es precioso, pero hay un punto del río Dúrcal en donde se están vertiendo estas aguas y queremos que esto se reduzca lo antes posible porque que en el siglo XXI, bien entrado ya, que estamos en el 2025, sigamos teniendo este vertido en este entorno del municipio no tiene justificación y esa sería una de las grandes necesidades.

“Una necesidad importante para Dúrcal es la depuración del agua residual"

Luego, además, el tema de la gestión y el control del agua, también potable. En Dúrcal, por suerte, tenemos muchísima agua. Estamos a la falda de Sierra Nevada y tenemos muchísima agua, pero tenemos que gestionarla mejor y por esa falta de inversión durante todos estos años de deuda, tenemos una red que hay que mejorar. Y aunque eso no se ve, como yo digo, son obras que se hacen y no se ven, pero sí se notan y, además, tenemos ese compromiso para reducir esas pérdidas de agua. En definitiva, este recurso escaso garantiza su uso adecuado y que no lo desperdiciemos.

Y también seguimos teniendo grandes retos, mejoras en servicios públicos, inversiones, que mencionaba anteriormente. Hay servicios o instalaciones que se hicieron en los años 80 y que ahora necesitan una reforma, eficiencia energética de edificios, mejorar muchísimas vías públicas. Como te decía, tanto en la red de abastecimiento como saneamiento y alumbrado público, que también es una de las demandas que tenemos por parte de los vecinos y vecinas.

“El Ayuntamiento de Dúrcal tiene poco patrimonio y necesita adquirirlo”

Otro de los grandes proyectos que tenemos es seguir creciendo en patrimonio. El Ayuntamiento de Dúrcal tiene poco patrimonio y me gustaría que fuésemos adquiriendo patrimonio e incorporarlo al suelo del Ayuntamiento de Dúrcal. Incluso patrimonio histórico que tenemos en el municipio, que ahora mismo es de familias particulares del pueblo, nos gustaría adquirirlo y que pasase a ser parte también del patrimonio del pueblo. Creo que debemos también de empezar a crecer en patrimonio.

P. Y ahora, alcalde, vamos a escuchar dos preguntas que quieren hacerle dos vecinos de Dúrcal:

(Audio) Lola Mochón, gerente de la Asociación Vale: ¿cómo valora el papel de la asociación en el municipio y cómo podríamos potenciar juntos unas comunidades más amables?

R: El papel que desempeña Vale es de un 10. Siempre lo digo, si hay una sensibilidad especial, no sólo en Dúrcal sino en el Valle de Lecrín, en toda la comarca, respecto a la inclusión, es gracias al trabajo que lleva haciendo Vale durante tantísimos años, desde su nacimiento en los años 80. Para mí son un ejemplo de superación, un ejemplo de constancia, de esfuerzo y de llegar a donde han llegado unos padres, porque esto empezó como una asociación de padres de unos hijos que tenían discapacidad, y en lo que han transformado hoy en día la asociación Vale para nosotros es un orgullo. El papel que desempeña Vale en Dúrcal es que es un gran referente, pero no solo en Dúrcal, también es un referente en la provincia de Granada, incluso a nivel andaluz. De hecho, hace poco nos visitó la consejera de Igualdad y de Inclusión para conocer el proyecto que ahora van a hacer una gran inversión allí en las instalaciones. Para mí el papel que desempeña es fundamental. Lo definiría como algo fundamental y primordial, porque si hay algo en lo que se está moviendo hoy la sociedad, en todos los ámbitos, en el educativo, en el laboral y demás, es la inclusión. Creo que Vale eso lo tiene trabajadísimo. Son un ejemplo y nos lo hacen todo mucho más fácil. Cada vez que hemos querido trabajar algo en esta materia, recurrimos a Vale. Y si no, ellos vienen a nosotros.

"El papel que desempeña Vale en Dúrcal es fundamental"

Y el cómo trabajar para hacer comunidades más amables, yo lo haría en el sentido que lo están haciendo ellos. Colaboración, obviamente público-privada, siempre, es decir, las instituciones tenemos que estar ahí siempre, pero también tienen que estar las entidades privadas, que además Vale lo sabe muy bien. Cuentan con el apoyo de todo el tejido productivo de allí, del Valle de Lecrín: de empresas, de particulares, de entidades… Todo el mundo apoya a Vale, todo el mundo colabora con sus actividades y, al final, está ahí. Y principalmente, no es por Vale, es por la causa de Vale. Es decir, es por ese papel, ese valor social y ese trabajo por la inclusión real que lleva haciendo Vale. Creo que lo están trabajando muy bien. Son pioneros en muchos proyectos, como uno que han llevado a cabo, que se llama ‘Mi Tu Su Comunidad’, donde han habilitado, por ejemplo, una vivienda tutelada para personas con discapacidad, que tienen cierta autonomía y que están integrados en el centro del pueblo, colaboran con todas las actividades que se hacen en el pueblo e incluso ellos aportan y llevan a cabo más actividades.

En definitiva, no hay una separación de Vale y el pueblo. Al final, Vale es el pueblo. El pueblo lo siente así y creo que trabajando como están trabajando es la forma de concienciar, de educar y de conseguir comunidades más amables y más concienciadas con la inclusión.

P. Vamos a escuchar la siguiente pregunta:

(Audio) Sergio, de Amigos de la Música: ¿Por qué no hacer una escuela de música y danza municipal? Ya que en los pueblos de la comarca y de otras zonas de la provincia que funcionan de esta manera, las condiciones son muy buenas y mejora la oferta al pueblo. Podríamos contar con una infraestructura y otros medios que mejorarían mucho la formación.

R: Esa es una cuestión que también me han dicho más de una vez. Hubo una Escuela Municipal de Música en Dúrcal, pero es verdad que cuando ya el Ayuntamiento entró en una mala situación económica y demás, aquello quedó aparte. Existe la Escuela Municipal de Música de la Mancomunidad, donde hay tres municipios acogidos simplemente. Es verdad que Dúrcal y Padul estamos fuera, pero sí es verdad que es un proyecto que nos gustaría centralizar y gestionar a nivel municipal, porque llevan razón. En Dúrcal, durante muchísimos años, especialmente estos años de mala situación económica, su agenda cultural la han nutrido las asociaciones y colectivos que tenemos, que son muchos. Es verdad que, además, a cambio de nada, porque ni siquiera recibían nada ni cobraban por sus actuaciones. Yo como primer requisito que puse fue intentar devolverles parte de lo que estas personas ofrecían al pueblo de forma altruista y era, aparte de cederles las instalaciones, que las tienen cedidas, firmar unos convenios de colaboración por lo que les empezamos a pagar por sus actuaciones. Y esos convenios se vienen firmando desde 2021. Este mismo año, hemos firmado uno con todas las bandas. Estamos intentando un poco reforzar especialmente el tema del sector de la música. Pero es verdad que la pregunta es interesante porque es verdad que lo ideal y a lo que vamos a abocar es a regular eso.

"No podemos crear una Escuela Municipal de Música al 100%, pero puede haber fórmulas mixtas"

Es verdad que no es algo tan fácil, porque tienes que tener un reglamento, unas ordenanzas, unas cuotas y ver a nivel de profesorado cómo hacerlo, porque hoy día tampoco es tan fácil. No podemos crear la Escuela Municipal al 100%, porque el personal no lo podemos contratar desde la administración local, porque tenemos el tema de la regla de gastos y el título 1, que no podemos excederlo. Pero puede haber fórmulas mixtas, donde podamos tener una contratación, una licitación, o incluso, a veces lo he pensado y lo hemos planteado a nivel de equipo de gobierno, hablando con otros concejales de la corporación, intentar unirnos a esa Escuela de la Mancomunidad, ya que es de la comarca y cuenta con profesorado propio de la Mancomunidad. Ver si tendría cabida un municipio como Dúrcal. Es verdad que es un pueblo muy grande, que tendría muchos más usuarios, y a lo mejor tendrían que cuadrarlo de otra manera, pero ver si también podría ser una vía. Que hubiese una entidad pública que gestionase este tema, porque es verdad que en Dúrcal y en el Valle de Lecrín el tema musical es muy importante, de muchísima tradición. Esta banda misma, la Banda Amigos de la Música, tiene más de 120 años de historia. Entonces, es algo que lo quiero poner de manifiesto para que se vea esa tradición histórica hacia la música y el potencial que tiene la música en nuestro pueblo.

P. A nivel cultural, ¿qué proyectos tienen previstos en Dúrcal?

R: Tenemos la rehabilitación de una antigua choza, que se puso en marcha hace ya más de 10 años, pero que ha sufrido varios desperfectos y también la estamos rehabilitando. Nos gustaría este tema de la música, que estaba ahora mismo comentándolo, también ponerlo en valor. El tema del Museo del Agua, uno de los temas que tradicionalmente a nivel cultural también se vienen demandando y, principalmente, que haya una gestión y unos espacios escénicos finalizados, adecuados y ya totalmente terminados. Porque, como decía, como consecuencia de la deuda, muchas cosas han quedado, como yo digo, a medio camino, como decimos allí. Y es verdad que hay que finalizar esos espacios, dotarlos ya de todas las comodidades para que sean totalmente funcionales.

Y luego, a nivel de patrimonio, tenemos dos BIC que están en suelo que no es municipal. Queremos adquirir ese suelo, intentar buscar convocatorias de subvenciones donde podamos hacer rehabilitaciones y podamos hacer intervenciones también de mantenimiento y adquirir patrimonio, como decía antes. Dúrcal ha perdido históricamente la oportunidad de adquirir patrimonio como Ayuntamiento, que se ha dejado perder y lo recuerdan muchos vecinos y vecinas. Nos gustaría que no se repitieran esos errores del pasado. Entonces, tenemos todavía parte de ese patrimonio y nos gustaría dar un pasito más y empezar, como comentaba anteriormente, a adquirirlo, que pase a ser municipal y que, poquito a poco, esos espacios se puedan asentar, rehabilitar. Espacios antiguos, pero que son muy bonitos, muy emblemáticos y están muy bien ubicados en el municipio.

"Nos gustaría dar un pasito más y empezar a adquirir patrimonio para que pase a ser municipal"

También quiero que haya una oportunidad para ese patrimonio incorporarlo y, además, incorporarlo en la agenda cultural, que se puedan rehabilitar esos espacios y que se pueda hacer un uso de ellos para conciertos, teatro… En definitiva, ponerlos también al servicio de la oferta cultural que tenemos en el pueblo.

P. Y Dúrcal, considerada como ‘La perla del Valle de Lecrín’, destaca también por su entorno natural y sus rutas de senderismo, ¿cuáles son las más destacadas?

R: Tenemos varias, pero es verdad que tenemos un sendero que es muy bonito, que se llama el sendero de los baños. Tenemos lo que se llaman los Baños de Urquizar, que son muy famosos en la provincia de Granada porque son aguas mineromedicinales. La ruta, además, parte de un BIC, lo que llamamos el Peñón de los Moros, el resto de una fortaleza árabe, y va hasta los baños y luego coges un sendero muy bonito que va cerca del río y vas escuchando el ruido del murmullo del agua y, además, en un entorno espectacular en todas las épocas del año. En verano, quizás, esta ruta es un poquito más calurosa, pero el resto de las temporadas del año es preciosa. Es una ruta muy bonita y se puede hacer de varias modalidades, es decir, puedes acortarla a la altura de un puente medieval que tenemos, puedes ya acceder a Dúrcal, al pueblo, además por una zona que también rehabilitamos, que tenemos un antiguo lavadero y demás, o puedes continuarla río arriba y llegar hasta Los Bolos. Es decir, que ya para el que sea más senderista o quiera más aventura puede hacer la famosa ruta de Los Bolos, que la recomiendo más para el verano, porque es más refrescante. La gente se mete por las cascadas, hay pozas y es verdad que es una gozada y muy refrescante. Es una ruta muy bonita.

"Tenemos varias rutas de senderismo, como la famosa de Los Bolos, y otras rutas de alta montaña"

Y luego tenemos para otro nivel, rutas de alta montaña. Tenemos otro sendero que parte desde el pueblo pero llega hasta la sierra, es decir, porque el 80% del municipio de Dúrcal, del término municipal, es Parque natural y nacional de Sierra Nevada y esta ruta es preciosa. Es verdad que ya es de otro nivel de dificultad, pero yo la recomiendo también para aquellos que quieran un poquito experimentar la parte desde la plaza. Ahí tenemos los carteles indicativos y pueden recibir información. Creo que también tienen además códigos para poder digitalmente seguirla y es una ruta también muy bonita. Pero Dúrcal, al margen de esta ruta, pasees por donde pasees, es una gozada, porque es verdad que ahora, por ejemplo, estamos con los campos llenos, con los almendros en flor, y luego en verano tenemos toda la zona del río y en una parte también una pequeñita vega, que también es muy bonita. Es verdad que el entorno natural de Dúrcal es precioso y es una de nuestras joyas.

"El entorno natural de Dúrcal es precioso y es una de nuestras joyas"

P. Hablaba antes de uno de los atractivos de Dúrcal, los Baños de Urquizar, y también tienen el manantial de Vacamia, con aguas medicinales y termales, que también recibe a muchos visitantes, ¿no?

R: Sí, de hecho, estos años, desde la pandemia para acá, se ha puesto de moda y hemos tenido una gran afluencia. En algunos casos tuve que intentar buscar colaboración de otras instituciones para ver si podíamos gestionarlo de alguna forma, porque es verdad que a veces te gusta recibir visitas, pero también que haya un control. Si al final la gente viene y hay un mogollón, no disfrutan y tampoco nos interesa eso. Aquel espacio también es muy bonito, hay una cascada de agua que se llama la Cascada del Alcázar, que es preciosa, justo enfrente de estos baños de aguas mineromedicinales. El agua también tiene unas propiedades muy buenas para la piel, incluso para beberla. Es verdad que ya de por sí el agua tenía fama y venía muchísima gente de distintos puntos de la provincia a coger agua, pero ahora es que, además, vienen ya en verano a hacer la visita, a ver el entorno, a pasear por la zona del río. También la Junta de Andalucía ha invertido bastante y ha despejado el cauce de caña, de maleza que había y se ha quedado aquello bastante despejado y bastante transitable.

Está aquello también muy accesible y esto ha hecho que venga muchísima gente a conocernos. Esto lo estamos notando porque la gente, al final, se hospeda. Hay gente que viene a pasar ya el fin de semana y echa un día en Dúrcal o va para otro pueblo del Valle, pero al final son alojamientos llenos, hay movimiento en la hostelería, en los bares, en los restaurantes y, al final, todo esto genera riqueza. Nosotros estamos encantados de este atractivo que tenemos en nuestro pueblo y todo girando en torno al agua, que es uno de nuestros grandes patrimonios, que atrae visitantes y que, al final, genere riqueza en el pueblo nos alegra, claro.

P. ¿Qué proyectos a largo plazo tiene para Dúrcal?

R: La depuradora no sé si a largo o a corto, pero para mí es un proyecto que me gustaría que fuese más a medio o corto plazo. Sí me gustaría, como he dicho anteriormente, que esos espacios que tenemos en mente podamos adquirir ese patrimonio y rehabilitarlo a largo plazo, que se queden expuestos al público. También dotar de mayores zonas verdes al municipio, intentar rehabilitar las que tenemos para hacerlas más atractivas. Estoy hablando un poco de infraestructuras. Pero el tema de seguir invirtiendo en agua potable, en el tema de la red de abastecimiento, creo que es algo que no va a ser solo a corto y medio plazo, creo que es algo que hay que tener en mente a largo plazo, puesto que esto es algo que hay que tener presente y que tenemos que seguir llevando a cabo.

Y luego, el tema de la gestión cultural, de la gestión deportiva. Hay muchos clubes, muchas asociaciones, pero creo que tenemos que estar tranquilos y trabajando para que a largo plazo pueda haber algo municipal, que vuelva la gestión a ser como en su día fue, en ciertos aspectos, porque creo que eso les da más facilidades a los colectivos. Y como bien ha dicho Sergio en su pregunta, con el tema de infraestructuras tratamos que todo sea mucho más fácil, porque, al final, aunque colaboramos, al no haber esa gestión puramente municipal dificulta mucho. Y yo entiendo que al final las asociaciones asumen más responsabilidades de las que les corresponderían. Creo que en esa materia tenemos que ir un poquito abocados a esa gestión municipal y a esa mejora también de infraestructuras, siempre asociado a dotar de más espacios.

"Queremos tener una piscina de verano municipal, es un proyecto a largo plazo"

En el entorno del polideportivo municipal, creo que hay que adquirir terrenos, dotar de un buen aparcamiento y un buen acceso, incluso dejar una parte de terrenos para plantear ahí una inversión en una piscina de verano, porque Dúrcal intentó con un proyecto tener una piscina cubierta, pero eso ni se llegó a poner en marcha ni es viable según los estudios de viabilidad que tenemos. Entonces, queremos aprovechar y como hay en muchos pueblos, tener una piscina de verano municipal, cerca del complejo deportivo, que es más fácil gestionarla. Creo que a largo plazo tenemos que ir pensando en estos proyectos.

P. ¿Y qué ventajas diría que tiene vivir en Dúrcal?

R: Tiene muchísimas, pero las principales son tener la tranquilidad de un pueblo, como yo digo, y tener la accesibilidad de la ciudad muy cerquita, ya sea con tu propio vehículo o con el transporte público, porque como comentaba antes, tenemos buenas frecuencias de transporte público. Además, el que tenga vehículo propio tarda muy poquito en llegar aquí a la ciudad. Estamos a medio camino entre Granada y la costa. Estamos en una situación, como yo digo, privilegiada.

También tenemos las ventajas de tener un pueblo con muchísimos servicios y con muchísima vida. Dúrcal tiene muchísimo comercio, de hecho, somos, como yo digo, el centro comercial del Valle de Lecrín, porque toda la gente del Valle de Lecrín viene a comprar a Dúrcal. Hay tradición de comprar en Dúrcal porque tiene una gran variedad de comercio, de todo lo que quieras buscar. Y, además, establecimientos repetidos, que no tiene solo una librería, una tienda de deporte, así que, además lo tenemos hasta multiplicado.

Tenemos también cosas muy curiosas o muy características para disfrutar. Tenemos un mercado gastroturístico en la comarca del Valle de Lecrín, que está ubicado en Dúrcal, que es el antiguo mercado de abastos, que se rehabilitó y está puesto en marcha. Tenemos espacios de ocio, tenemos una oferta cultural grande, una oferta deportiva muy grande, y también tenemos un entorno privilegiado. Y esa es una de las ventajas también muy grandes. El que quiera despejarse después de llegar de una jornada laboral intensa, incluso aunque trabaje en Granada, puede salir a pasear ahora en primavera, en verano, irse al río, pasear por las orillas, dar un pequeño paseo, que no tiene que ser un paseo de una hora, de tres cuartos de hora. Es muy accesible el pueblo. Tenemos rutas muy cerquita. Salir, pasear, recargarte las pilas, escuchar a los pájaros, es decir, estar con esa tranquilidad del campo, que eso al final recarga y conecta. Yo creo que es una ventaja muy grande.

“En Dúrcal tenemos espacios, muchos servicios y un entorno privilegiado"

Y luego tenemos la suerte de tener muchos servicios públicos en Dúrcal: una escuela infantil, dos colegios, dos institutos. Todo esto fortalece y facilita mucho el vivir en el pueblo. Tenemos todos los servicios de la comarca allí, centralizados. Tenemos la oficina del INEM, el centro de salud comarcal. En definitiva, creo que vivir en Dúrcal es algo maravilloso, y como digo, tiene la ventaja de vivir en un pueblo. Todos lo pensamos: vivir en un pueblo, en un entorno rural, pero con todos los servicios, con todas las oportunidades, y además, con toda la garantía de que puedes acceder en cualquier momento y rápidamente a cualquier servicio.

P. Por último, ¿con qué rincón de Dúrcal se quedaría?

R: Si es urbano, me encanta la plaza del pueblo, y fíjate que el ayuntamiento está allí y nos lo vamos a llevar, y me voy con todo el dolor, porque me gusta mucho la plaza. Es verdad que la plaza de Dúrcal, no solo porque reúne la iglesia, el pilar, la escultura también de Rocío Dúrcal, sino porque es un espacio de encuentro muy bonito, es muy antiguo. Yo veo fotos de Dúrcal de la plaza y ha cambiado muchísimo durante muchos años y durante muchos periodos, pero es que la tenemos identificada como un lugar de encuentro, porque todo gira en torno a la plaza: los establecimientos, los bancos, la parte gruesa del comercio, la parada del autobús tradicional. Muchas actividades se han hecho siempre en la plaza, entonces tenemos en Dúrcal un apego hacia la plaza, como ese lugar de encuentro de vecinos. Aparte, tenemos allí gran parte de nuestro patrimonio histórico, que me gusta mucho, como entorno urbano.

"Me encanta la plaza de Dúrcal y como entorno natural, el río"

Como entorno natural, el río. Desde los baños de Urquízar hasta los Bolos. Esa ruta que he dicho antes es maravillosa. En otoño es preciosa, porque tienes los árboles, los álamos amarillos, las hojas cayendo. Además escuchas el sonido de las hojas caer. En primavera, también es muy bonito. En verano, que se pone todo verde, fresquito, todo frondoso. Y en invierno también, porque no hay hojas en los árboles, pero te entra esa luz y ese calorcito, ese sol, y pasear por allí, por el lado del río, es una maravilla. Para mí ese entorno, nuestro río, es mi lugar favorito en cuanto a entorno natural.