Juan Cobo: "Santa Fe también quiere el metro y esa conexión entre el aeropuerto y Granada"

El alcalde de Santa Fe, Juan Cobo Ortiz, es el duodécimo protagonista del serial de entrevistas del proyecto editorial ‘Nuevos líderes para nuevos territorios’ en el que se tratan las nuevas necesidades, retos y oportunidades de la provincia de Granada dando voz a los protagonistas de cada municipio. El primer edil ha asegurado que Santa Fe “no quiere ser menos que otros municipios por donde se está ampliando el metro” y quiere que este llegue con “esa conexión entre el aeropuerto y Granada”, por lo que ha “lanzado el guante” a la Junta de Andalucía y ha reivindicado la llegada del metro a Santa Fe, consciente de que es un proyecto “muy importante, que requiere inversiones de cantidades importantes” y que conlleva “un estudio de viabilidad”. Juan Cobo también ha abordado los cambios que se han producido en el municipio desde que él es alcalde y ha destacado que “en año y medio” se han “aprobado dos presupuestos”, que llevaba “casi 11 años prorrogado”. El primer edil ha analizado otros asuntos como “la falta de vivienda” en Santa Fe y la necesidad de “fasear la zona” del Plan Parcial 2 para poder construir allí. Por otro lado, Cobo ha remarcado que Santa Fe quiere ser “capital cultural de la Vega de Granada” y ha puesto en valor todos los eventos culturales que se celebran en el municipio, donde destaca la Fiesta de las Capitulaciones, por la que están trabajando para que sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Pregunta (P). Llegó a la Alcaldía de Santa Fe en las últimas elecciones municipales de 2023, en la que contó con el apoyo de la concejala de Vox, ¿cómo está siendo su etapa como alcalde de Santa Fe?

R: Efectivamente, hacemos exactamente un año y medio que estamos en la alcaldía. Y la verdad es que está siendo una etapa bastante ilusionante por parte de todo el equipo de gobierno, pero también muy dura, porque venimos de una desorganización, un descontrol y una desidia e impericia de los equipos de gobierno anteriores. Hay que recordar que Santa Fe ha estado gobernado por el mismo partido político, por el PSOE, desde las primeras elecciones democráticas municipales, desde 1979 hasta hace un año y medio, hasta mayo del 2023, que fueron las elecciones municipales y que se produjo esa alternancia política del PP y la configuración del gobierno con Vox, como no podía ser de otra manera. En esta etapa estamos trabajando muchísimo. El equipo de gobierno está muy implicado, no puede ser de otra manera, y quiero agradecer ya no sólo al equipo de gobierno, porque somos los responsables, los que tenemos que trabajar y dar el callo, sino la aceptación tan importante o tan magnífica que hemos tenido por parte de todos los trabajadores municipales. Aunque nos constaba que tenían una reticencia por ese cambio, después de 44 años, pues evidentemente que ahora venga un equipo nuevo no sabe uno nunca cómo se les va a tratar, qué se va a hacer. Ellos tenían un miedo en el cuerpo de decir: oye nos van a echar a todos, no nos van a echar. Pues nada más lejos de la realidad. Nosotros llegamos, no nos importó cómo había accedido cada uno al empleo público, simplemente que son trabajadores del Ayuntamiento de Santa Fe y como tales trabajadores queremos que funcionen y que en su jornada laboral rindan lo máximo posible en defensa del interés general y, a partir de ahí, a caminar y funcionar. A día de hoy creo que lo estamos consiguiendo y que están bastante contentos porque han visto que hemos llegado a trabajar y a solventar problemas y no a tener revanchismo.

P. ¿En qué diría que ha cambiado Santa Fe desde que es alcalde del municipio?

R: Santa Fe ha cambiado en seguridad, en limpieza, en certeza y, sobre todo, en confianza por parte de los proveedores, porque cuando llegamos al municipio, el primer problema que me encuentro es que no nos querían los proveedores ni siquiera suministrar gasoil ni gasolina para los vehículos tanto de mantenimiento como de Policía Local y Protección Civil. Hoy en día, hemos generado esa confianza porque estamos haciendo o se ha hecho ya, mejor dicho, una gestión económica muy importante. Dar un detalle, que no es nada baladí, que en año y medio hemos aprobado dos presupuestos: el presupuesto de 2024, que lo aprobamos en febrero del mismo año, y el presupuesto de 2025, que ya está en vigor, que lo aprobamos en octubre también de 2024. Si nos retomamos a los antecedentes de los equipos de gobierno anteriores, ellos, en 11 años, hicieron solo un presupuesto, es decir, se tiraron casi 11 años con presupuesto prorrogado.

Con eso ya, imagínense ustedes, qué cambio tan cuantitativo y cualitativo respecto al funcionamiento del municipio, porque el presupuesto es, digamos, el acto más importante que aprueba el Pleno, porque sobre el presupuesto es sobre los que va a prestar los servicios. En función del presupuesto que tengas, los ingresos y los gastos, pues prestamos los servicios que son de nuestra competencia y de interés para la ciudadanía y para solventarle los problemas. Si no tenemos presupuesto, evidentemente es prácticamente imposible y no es lo mismo tener un presupuesto aprobado y saber con qué recursos cuentas a tener la incertidumbre de que no sabes cuántos recursos tienes y hasta dónde puedes llegar porque estás prorrogando el presupuesto durante muchos años consecutivos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no tienes actualizado ni lo que son los gastos ni lo que son los ingresos. Si tú tienes tu presupuesto aprobado en tiempo y forma, evidentemente, sabes cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos.

P. Y con ese presupuesto ya aprobado, ¿qué proyectos tiene a corto plazo para Santa Fe?

R: Empezamos en 2024 a hacer muchísimas actuaciones, pequeñas intervenciones. Por hacer un símil, cogimos a un enfermo que lo teníamos en la UCI y, poco a poco, lo estamos estabilizando y ahora la finalidad es curarlo. Empezamos a ejecutar proyectos, sobre todo, de movilidad. El municipio tenía muchísimas calles, muchísimos pasos de peatones, muchísimas aceras que carecían de esa movilidad, que no facilitaban la integración de esas personas con movilidad reducida. Empezamos a hacer un plan integral, que lo estamos continuando. Hicimos un plan de asfaltado y hemos hecho otras intervenciones que eran necesarias para el municipio. Arreglamos todo lo que es la zona de la carretera desde el cruce de Mariana Pineda hasta el cementerio municipal. Arreglamos todo lo que fue la parte exterior del cementerio, los aparcamientos y demás. Y a futuro, ahora ya estamos construyendo el bar del campo de fútbol, que teníamos esta instalación deportiva sin ni un kiosco bar. Era hecho de chapa, parecía una construcción de un tercer mundo. Hoy se está ejecutando ese bar.

Para este año, los proyectos que tenemos son la construcción del puente ciclo peatonal entre El Jau y Pedro Ruiz, con una inversión de más de 350.000 euros. Una inversión en el polideportivo municipal también de más de 600.000 euros. También un plan de asfalto con una cantidad de que nos vamos a casi 200.000 euros. Proyectos de intervención en los parques del municipio, que también estaban abandonados, de casi también 200.000 euros. Y voy a mirar, que no me deje nada. La ampliación del cementerio, que cuando llegamos no teníamos unidades de enterramiento y hace pocos días, hemos conseguido los terrenos colindantes. Ya los hemos comprado para iniciar la renovación y tener todos los permisos correspondientes de las diferentes administraciones para la ampliación, porque, a día de hoy, nos quedan 10 unidades de enterramiento, con lo cual nos preocupa muchísimo. Eso lleva una inversión de 578.000 euros. También en la biblioteca municipal vamos a hacer una intervención. Vamos a poner la climatización que no estaba puesta en la nueva biblioteca, una intervención de más de 203.000 euros. Y también en el Centro Damián Bayón, que es nuestra sala de exposiciones y conferencias, va a haber una inversión para cambiar el sistema de renovación de calefacción de 249.000 euros.

Así como en el mercado de abastos, en la planta primera, lo hemos remodelado entero. Hemos puesto ascensor y nos hemos gastado más de 72.000 euros. Y podría decirle muchísimas otras cosas más, como, por ejemplo, intervenciones menores, mejoras y reparaciones en los espacios, en las escuelas infantiles, también por 30.000 euros. Es decir, el total de inversiones que tenemos previstas para este año son 3.610.000 euros, con lo cual una cantidad bastante importante y esperemos que tengamos la capacidad de ejecución de todo este tipo de inversiones, porque son necesarias que se hagan en el municipio.

P. ¿Todas estas son inversiones para 2025?

R: Exactamente, en este 2025. Para mí, sanear la economía es lo más importante, porque si no tienes capacidad económica no puedes hacer inversiones. Y, efectivamente, en el área de Hacienda se está haciendo un magnífico trabajo, se está saneando. Puedo decir que cuando llegamos al gobierno teníamos más de 2.000.000 de facturas sin pagar, más de 3.700.000 euros en facturas pendientes de aprobar y, a día de hoy, tenemos los proveedores casi al día. Aproximadamente, tenemos una deuda de unos 200.000 euros, con lo cual quiere decir que hemos pagado casi 6.000.000 de euros en año y medio. Y estamos saneando, como no puede ser de otra manera, la economía. Y eso es lo que nos da pulmón y nos da fortaleza para hacer estas inversiones de más de 3.500.000 euros.

P. Se están desarrollando ya las obras de emergencia en Arroyo Salado, que desbordó con el paso de la DANA. ¿En qué consisten estas obras y hasta cuándo van a durar?

R: Esa obra la está ejecutando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Son unas obras de emergencia en un punto muy concreto. Esperamos que hagan el proyecto para lo que es la limpieza y restauración integral de todo el cauce y el margen, tanto en el municipio de Santa Fe como en Chauchina. Y ahora mismo, lo que están haciendo son unas obras de emergencia, que están haciendo una escollera de piedras grandes para evitar que, a futuro o en un futuro inmediato, si tenemos lluvia o tenemos el mismo problema de las dos DANAS consecutivas, porque hay que decir que tuvimos dos DANAS consecutivas en un periodo de tiempo muy corto, que fue de quince días, y que tuvimos dos inundaciones. Al menos en Santa Fe tuvimos las inundaciones en el polígono El Salado y una de ellas afectó a lo que es el núcleo urbano de Chauchina. Entonces, ahí hay una zona que no es muy extensa, pero que efectivamente se quitó el borde, con lo cual, si ahora ocurriese otra DANA, Chauchina tendría otro problema. Y son esas obras de emergencia las que están haciendo.

Nos han comunicado que van a hacer otras. Están readaptando ya el proyecto para hacer una intervención integral, tanto de márgenes como la de limpieza de cauce. Eso depende de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es decir, del Gobierno de España. Y yo lo que quiero pensar y creerme, porque no puede ser de otra manera y tenemos que tener confianza en las instituciones, es que van a hacer ese proyecto y que se van a acometer. Porque es una reivindicación histórica, no es de ahora, sino eso ya ha sucedido en muchísimas ocasiones, ese desbordamiento del río del Salao y que afecta tanto a Santa Fe como a Chauchina. Y esperemos desde la Confederación Hidrográfica la mayor medida posible. Igual que ya han empezado esas obras de emergencia, que quiero agradecer, también espero que se haga ese proyecto para esa intervención integral en todo el cauce del arroyo del Salao.

P. ¿Qué necesidades cree que tiene Santa Fe y en las que tiene que trabajar como alcalde para mejorar?

R: La primera es que tenemos una falta de vivienda imperiosa, es decir, desgraciadamente muchos ciudadanos de Santa Fe no pueden comprar vivienda porque no tenemos ni una grúa construyendo en Santa Fe. ¿Eso quiere decir que no tenemos suelo para construir? No. Sí tenemos, y mucho suelo. Tenemos mucho suelo en el Plan Parcial 2, que eso está en la Avenida América. Tenemos casi más de 300.000 metros de suelo urbano, es lo único que queda ahí, que desarrollaron un macroproyecto, que lo hicieron para ejecutar en una única fase, en la época de las vacas gordas, como yo digo, de la construcción. Y eso, hoy en día, se ha quedado desfasado. Por tanto, para poder ejecutar eso tendríamos que dividirlo en fases. Estamos trabajando en ello y es la única posibilidad que tenemos de que eso se desarrolle, porque aparte de eso, es el único sitio por donde puede crecer en este momento Santa Fe. Porque mientras tengamos suelo sin desarrollar, aunque nosotros queramos ampliar por otros sitios del municipio, por parte de Ordenación del Territorio no nos van a dejar hasta que no tengamos ordenado ese suelo y construido. Por tanto, es una necesidad para el equipo de gobierno, una necesidad imperiosa fasear esa zona para que se puedan construir viviendas y que los ciudadanos de Santa Fe no se tengan que ir fuera a vivir y otros de fuera de Santa Fe que quieran venirse puedan tener una oferta de vivienda bastante importante.

Tenemos que tener en cuenta que puede ser un atractivo y puede serlo para el polígono de Escúzar. La zona esta del Plan Parcial 2 está contigua a la carretera de la Malahá, con lo cual, en 10 minutos se podría estar trabajando en el polígono de Escúzar y viviendo en Santa Fe. Es decir, que puede ser un atractivo muy importante y más viendo cómo va creciendo ese polígono industrial, que tiene cosas tan importantes como el acelerador de partículas y otras muchísimas cosas más. Puede ser ese revulsivo y puede, de forma directa, beneficiar a Santa Fe siempre y cuando tuviésemos vivienda para poner a disposición de los ciudadanos.

P. Desde Santa Fe reivindican también a la Junta la llegada del metro con la construcción de esa línea 2 que iría hasta el aeropuerto, ¿no?

R: Eso sería lo deseable. Tener un aeropuerto y no tener una conexión con la capital no tiene ningún sentido. Bien es verdad que supongo que la Junta de Andalucía tendrá que hacer un estudio de viabilidad y determinar si ese proyecto es viable o no. Es verdad que está contemplado, lo tienen contemplado, sí. Ahora, ¿cuándo? No lo sé. ¿Nos gustaría y yo como alcalde reivindico que esa línea de metro vaya a Santa Fe y al aeropuerto? Pues evidentemente que sí. Pero bueno, estos son proyectos muy importantes que requieren inversiones de cantidades muy importantes. Yo no quiero ser menos que puedan ser otros municipios por donde se está ampliando. Entonces ahí lanzo el guante a la Junta de Andalucía y reivindico que, efectivamente, Santa Fe también quiere, como no puede ser de otra manera, el metro y quiere esa conexión entre aeropuerto, Santa Fe y Granada.

P. Y ahora, alcalde, vamos a escuchar dos preguntas que quieren hacerle dos vecinos de Santa Fe.

(Audio) José Carlos Peinado, presidente de la Asociación de Discapacitados ‘Los Cuatro Arcos’ de Santa Fe: ¿Va a seguir este nuevo gobierno apostando fuerte por uno de los pilares fundamentales de nuestro pueblo como son los colectivos?

R: Evidentemente que sí. Además, precisamente sobre este colectivo, la Asociación de Discapacitados ‘Los Cuatro Arcos’, que es su presidente el que ha hecho la pregunta, he hablado al principio de la entrevista pues empezamos en las calles del municipio a hacer ese plan progresivo de movilidad para que aquellas personas que tienen movilidad reducida puedan hacerlo. Fue testigo de ello, y así ha sido. Y, evidentemente, también estamos apostando por todos los colectivos, porque hemos recuperado la colaboración, la aportación del Ayuntamiento que va en el presupuesto municipal, con subvenciones directas a cada uno del tejido asociativo del municipio.

En concreto, esta asociación, que hace un trabajo magnífico, que hace el trabajo que deberían estar haciendo las diferentes administraciones y que no llegamos, tienen una aportación en el presupuesto municipal de 9.000 euros. Es decir, que es una aportación bastante importante y, para nosotros, un colectivo que nos solventa muchísimos problemas, no a nosotros, sino a los ciudadanos, que requieren de unos servicios que las propias administraciones no les prestamos y que, sin embargo, ellos, con su trabajo, su esfuerzo y con nuestra pequeña aportación de esa cantidad de 9.000 euros, están prestando. Por tanto, agradezco que me haya hecho esa pregunta, porque, efectivamente, nosotros somos defensores y mimamos mucho a todos los colectivos, tanto de discapacitados como asociaciones, de comerciantes y empresarios que las hemos revitalizado. No existía, la hemos puesto en marcha. Tienen sus aportaciones económicas, hacemos proyectos conjuntos. Por ejemplo, hemos hecho la Navidad en Santa Fe, una serie de actuaciones para fomentar el consumo en los comercios locales. Se ha hecho una pasarela de moda. Es decir, que sí, estamos apostando muchísimo por los diferentes colectivos, porque un Ayuntamiento por sí mismo no llega a todo y necesitamos de la colaboración de todos los colectivos.

P. Precisamente de parte de otro colectivo vamos a escuchar la segunda pregunta.

(Audio) María Jesús Sánchez, presidenta de la Asociación Cultural y de Bailes Medievales de Santa Fe: ¿Qué nuevos proyectos tienen para promocionar la cultura de Santa Fe?

R: Están haciendo un trabajo muy importante en dar a conocer lo que es Santa Fe, porque tienen intervenciones, no solamente en Santa Fe, sino también en otros municipios. De hecho, nos representan, por ejemplo, cuando es la fiesta en Palos de la Frontera. Van y nos representan como Asociación de Bailes Medievales en otros municipios a los que también los llaman y van pregonando, como yo digo, que son de Santa Fe. Y, sobre todo, dejando a Santa Fe en buen lugar y dando a conocer Santa Fe.

Sabe perfectamente la presidenta, María Jesús, que hay una colaboración estrecha y que los tenemos muy en cuenta, porque es verdad que allá donde los requerimos, allá están y colaboran. Hay grandes proyectos. Ellos participan siempre en las Capitulaciones, hacen la representación teatral de la firma de las Capitulaciones entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón. Hacen representación de Bailes Medievales también en esa fiesta de las Capitulaciones. También en el Día de la Fundación de la Ciudad y en todos aquellos otros eventos que les requerimos. Por tanto, hay una estrecha colaboración y ellos son también beneficiarios de parte de esas subvenciones de asignación directa que contempla el presupuesto municipal y que antes no contemplaba. Y cada vez que nos piden ayuda, porque tienen que hacer alguna actuación en cualquier otro sitio y no tienen medios, nosotros les facilitamos todos los recursos necesarios para que vayan, nos representen y den a conocer nuestra historia y, sobre todo, a Santa Fe.

Tenemos que decir que Santa Fe fue el epicentro del estado moderno, es decir, gracias a Santa Fe se gestó el primer estado moderno de Europa con la reconquista del reino nazarí de Granada, porque si es bien es cierto que solamente conocemos unas Capitulaciones, que son la firma de las Capitulaciones entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos para el descubrimiento de América, no es menos cierto que hubo unas Capitulaciones previas, que fueron el 25 de noviembre de 1491, el día de Santa Catalina, que se firman las Capitulaciones para la rendición del reino nazarí de Granada. En ese campamento, primero militar con tienda de campaña y que después se ordenó que se construyese lo que es la ciudad amurallada que hoy conocemos. Entonces, primero fueron las Capitulaciones del 25 de noviembre para la conquista del reino nazarí de Granada, para integrarlo en el reino de España, y después, a consecuencia de eso, un año aproximadamente después, se firmaron las Capitulaciones para el descubrimiento de América, en concreto el 17 de abril de 1492, entre los Reyes Católicos y el almirante Cristóbal Colón. Fiesta, las Capitulaciones, que está declarada de Interés Turístico Andaluz desde 2009 y que nosotros estamos trabajando hoy en día para que sea declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

P. Por eso precisamente quería preguntarle, por ese trabajo para que las Capitulaciones sean Fiesta de Interés Turístico Nacional.

R: Es una inversión muy importante. No puede hacerse a corto plazo, es a medio plazo. Ha sido una inversión de más de 100.000 euros y estamos trabajando en el área de Turismo para hacer todas aquellas cuestiones que se establecen. Creo que hay una normativa que te dice cómo tienes que hacer el procedimiento y estamos trabajando en ello. Ya digo que para conseguirlo casi tenemos que hacer una inversión de unos 100.000 euros. Es un proyecto no a corto plazo, sino a medio. Sería la primera Fiesta de Interés Turístico Nacional que tendría la provincia de Granada, creo que no hay otra en Granada.

P. Y esto supondría para el municipio un revulsivo turístico mayor del que ya tiene con estas fiestas de las Capitulaciones, ¿no?

R: Por supuesto. Tenemos en cuenta que recibimos, aproximadamente, cuando se celebran las Capitulaciones, los tres días, unos 60.000 visitantes. Eso tiene un impacto económico en el municipio de, aproximadamente, unos 3 millones de euros. Imaginaos un impacto económico en tres días para un municipio de poco más de 15.000 habitantes la importancia que tiene. De ahí que estemos apostando con la publicidad en el metro de Granada y en los diferentes medios de comunicación. Este año lo vamos a ampliar a Málaga, es decir, que estamos trabajando para tener esa importancia que tiene. Nos gustaría que la tuviese muchísimo más. ¿Y en qué consiste? Hay un programa cultural muy importante, tenemos lo que son el Festival de Música de los Mundos, tenemos el mercado medieval y renacentista, acompañado de muchísimas conferencias, exposiciones y demás. Entonces, Santa Fe queremos que sea la capital cultural de la Vega de Granada y creo que lo vamos a conseguir. Si a eso le unimos el Día de la Fundación de la Ciudad, más lo novedoso que es que este año, bueno, en el 2024, hemos celebrado por primera vez, hemos instaurado o instituido, el primer premio Hispanidad de Ciudad de Santa Fe para conseguir que si Santa Fe es cuna de la Hispanidad, lo normal es que eso se vaya acrecentando y, sobre todo, se va dando a conocer. La finalidad es que se premia a personas que expandan ese sentimiento de hHspanidad por todo el mundo en las diferentes disciplinas: la artística, la comunicación, el deporte, etc.

El año pasado se lo entregamos el 14 de noviembre, ese primer premio, a una periodista, es decir, a un medio de comunicación, a Cristina López Schlichting, que es una periodista de la cadena COPE y que nos dio una conferencia magnífica y una proyección increíble, porque empezó su programa hablando de Santa Fe. En las diferentes entrevistas que le hicieron, nos ha reportado muchísimo conocimiento, nos ha dado muchísima publicidad. El primer premio consistió en una estatuilla y en 5.000 euros en metálico, que tuvo el gesto y la grandeza de donarlos para la DANA de Valencia. En el propio acto los donó a Cáritas parroquiales de Santa Fe para atender hasta donde pudiese llegar. Este año también lo vamos a celebrar porque eso ya, por lo menos durante lo que esté este gobierno, ha llegado para quedarse.

Se dio a una comunicadora porque el premio nació en un medio de comunicación y voy a explicar cómo nació. Me hicieron una entrevista en Canal Sur Radio y una compañera tuya, mujer también, me preguntó: “Alcalde, siendo Santa Fe cuna de la Hispanidad, ¿qué celebran ustedes el Día de la Hispanidad?”. Y dije pues nada, pero no se preocupe usted que el año que viene celebraremos algo y se nos ocurrió al equipo de gobierno la brillante idea de instituir el primer Premio Hispanidad y seguir ya instituyéndolo. De ahí salió que nuestro objetivo fuese que se le diese a una periodista porque nació en un medio de comunicación y a una mujer porque también fue la que me dio a mi luz para decir ‘oye, tenemos que hacer algo’. Creo que es una historia bastante bonita y creo que fue todo un éxito. Y es lo que presentamos este año en Fitur, la Fiesta de las Capitulaciones y el Premio Hispanidad.

P. Y a nivel cultural tienen otros proyectos previstos en Santa Fe?

R: A nivel cultural es que Santa Fe no para. Tenemos exposiciones y actuaciones en todo momento. No podemos olvidar el Festival del Teatro del Humor, que creo que este año vamos a la 31 edición. Creo que este año hemos celebrado no sé si la 29 o la 30, no lo recuerdo, pero que este año creo que celebramos la 30 edición ya y eso es importantísimo. El Festival Internacional de Teatro del Humor tiene también un impacto importante en el municipio, es conocido y no podemos prescindir de él. Al margen, como he dicho anteriormente, de todas las exposiciones y presentaciones de libros. Es decir, que Santa Fe es la ciudad cultural de la Vega de Granada. Tenemos mucho porque tenemos un centro del Instituto de América, el centro Damián Bayón, donde tenemos una de las mejores salas de exposiciones, creo y según me dicen los entendidos y toda la gente que expone, que es de las mejores de Andalucía por no decir la mejor de Andalucía.

P. Hemos repasado un montón de proyectos, ¿a largo plazo hay algún proyecto importante previsto que me pueda comentar?

R: A largo plazo, ya no depende tanto de nosotros. Me gustaría que ese proyecto fuese que llegase el metro al aeropuerto y a Santa Fe. En una ciudad pequeña y con tanta historia, tenemos que trabajar por darla a conocer porque el turista que viene a Granada yo creo que primero tendría que pasar por Santa Fe, porque el origen está en Santa Fe y después, Granada. Creo que eso es lo que tenemos, esa capacidad. Entiendo que Granada ya está casi masificada desde el punto de vista turístico y podríamos compartirlo desde ese punto de vista con Santa Fe, es decir, diversificando y que el turista pasase por Santa Fe y después por Granada.

Me gustaría en Santa Fe, por supuesto, que se desarrollase ese Plan parcial 2 que van casi 1.600 viviendas. Eso sería un revulsivo. Y la llegada del metro, por supuesto. Y cómo no, algo tan importante como es nuestro conjunto histórico, que estamos trabajando en un Plan especial del conjunto histórico para tener la certeza jurídica de qué podemos hacer o no. Ahora mismo lo tenemos bastante abandonado y bastante olvidado. Están las casas todas deshabitadas en el conjunto histórico. Me gustaría verlas todas rehabilitadas y tener un conjunto histórico esplendoroso. Esos serían los grandes proyectos. Y luego, esos medianos y cortos proyectos que hacemos día a día y año tras año, que son los que van a poner a Santa Fe en el lugar que se merece, porque Santa Fe, hoy en día, no deberíamos tener 15.200 habitantes, deberíamos ser una ciudad muchísimo más grande, porque es una pena que hayamos estado durante dos o tres años consecutivos perdiendo población, a pesar de ser una ciudad tan histórica como es. Y, aparte, enclavada en el área metropolitana de Granada y limítrofe con Granada, cuando dos municipios muchísimo más pequeños han tenido el crecimiento muchísimo mayor y, sin embargo, en Santa Fe nos hemos quedado estancados. El equipo de gobierno estamos convencidos de que podemos poner a Santa Fe en el lugar que se merece y para eso estamos trabajando día y noche, para conseguirlo. Honestamente digo que creo que vamos bien.

P. ¿Qué ventajas diría que tiene vivir en Santa Fe?

R: Santa Fe está en el centro neurálgico de todas las comunicaciones con Andalucía. Si quieres ir a Madrid, si quieres ir a Almería, si quieres ir a Jaén, si quieres ir a Córdoba, si quieres ir a Málaga, si quieres ir a Sevilla, es decir, tiene una configuración excepcional. Santa Fe está a diez minutos de Granada y tiene todas las ventajas del mundo. Aparte, se disfruta de una ciudad pequeña y, sobre todo, tenemos esa vega tan maravillosa, con esa industria y esa plantación del chopo. Aparte que la plantación del chopo elimina la huella de carbono, está más que demostrado en los estudios. Además, estamos trabajando con la Universidad de Granada para hacer un proyecto allí de madera para el futuro, para construir vivienda sostenible y baja en huella de carbono y ahí estamos trabajando, tanto con la Universidad de Granada como con la Diputación provincial para un proyecto muy importante que este año, a ver si tuviésemos la suerte de que una parte de él se nos financiase, que creemos que sí, porque está la Diputación detrás con fondos europeos y, al parecer, la inyección que nos van a dar económica para empezar a desarrollar ese proyecto, que cuesta muchísimos millones de euros, creo que va en torno a más de 2.300.000 euros, con lo cual, también estamos muy contentos.

P. Y, por último, ¿con qué rincón de Santa Fe se quedaría?

R: Mi rincón del municipio: el conjunto histórico. La pena es como lo tenemos. Está abandonado y ese es nuestro objetivo: intentar hacer un conjunto histórico atractivo como tienen otros muchos municipios que tienen tanta historia. Evidentemente, el rincón más bonito, desde mi punto de vista, es la Plaza de España. Tenemos la Colegiata de la Encarnación, el Hospital Real, el edificio El Pósito, el Ayuntamiento, que es una construcción bastante también significativa. Tú te pones allí, en esa plaza, en la cual desde un punto ves los cuatro arcos, las cuatro puertas de entrada al municipio. A toda la gente que viene le hacemos una visita guiada y lo enclavamos en ese punto, donde pueden estar viendo esa cruz y ven las cuatro puertas de entrada. Es una maravilla.

Y luego para visitar tenemos la iglesia. E importantísimo, tenemos en el centro Damián Bayón la exposición permanente del primer viaje de Cristóbal Colón a la India, que está diseñada de forma didáctica para escolares, es decir, que llegan los alumnos de los centros escolares y empiezan desde donde parte con la firma de las Capitulaciones y todo el recorrido hasta la vuelta con los productos que traen de allí. Luego también el edificio Pósito, donde tenemos otra exposición permanente de Altas culturas americanas, que hace honor al arte precolombino, cuando se hizo el descubrimiento, es decir, que eso es importantísimo. Y también, por supuesto, hay que ver la Colegiata de la Encarnación. La iglesia es magnífica y cómo no, las cuatro puertas monumentales, que son también por dentro una maravilla.